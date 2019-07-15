Владимиру Путину показали отечественную мобильную ОС «Аврора». Видео

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Президент России принял участие в выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, где его познакомили с достижениями отечественных разработчиков. Среди прочего, главе государства показали планшет «Аквариус» под управлением российской мобильной операционной системы «Аврора».

Президенту показали «Аврору»

На выставке «Иннопром-2019», которая проходила в Екатеринбурге, российскому лидеру Владимиру Путину были представлены важнейшие достижениями российских технологических компаний. Среди прочего, на стенде Министерства промышленности и торговли, президенту показали защищенный планшет «Aquarius Cmp NS208» под управлением отечественной мобильной операционной системы «Аврора».

Павел Эйгес, Генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа», которая является разработчиком отечественной ОС «Аврора», рассказал Владимиру Путину об успехах компании в деле развития отечественной мобильной ОС. Также речь зашла о сотрудничестве с крупными китайскими производителями мобильных устройств. Российский лидер по итогам диалога отметил важность развития экосистемы разработчиков и появления большего количества новых приложений на российской мобильной ОС.

Отечественная микроэлектроника развивается

Планшет разработан российской компанией «Аквариус», соответствует требованиям Минпромторга России. В ближайшее время начнется его серийное производство на заводе в России. Планшет выполнен в защищенном по стандарту IP67 корпусе и предназначен для профессионального использования в компаниях с большим штатом полевых сотрудников, работающих в суровых условиях окружающей среды.

На стенде Министерства промышленности и торговли президенту показали защищенный планшет «Aquarius Cmp NS208»

Вместе с тем, сейчас в устройстве используется не отечественный процессор. Но ситуация должна измениться с развитием российской микроэлектроники и появлением внутренних разработок с необходимыми характеристиками, позволяющими использовать отечественную элементную базу для мобильных устройств. Как отмечают в компании «Открытая мобильная платформа», уже существует несколько прототипов устройств, которые работают на отечественных процессорах «Байкал» и «Элвис» под управлением отечественной мобильной ОС Аврора. Прототип планшета на базе процессора «Элвис» с ОС Аврора неоднократно демонстрировался на различных отраслевых выставках.

ОС «Аврора» (прежнее название – Sailfish Mobile OS RUS) внесена в реестр отечественного ПО и сертифицирована ФСТЭК и ФСБ. Она предназначена для создания доверенной мобильной инфраструктуры в государственных органах, организациях и предприятиях с повышенными требованиями к информационной безопасности. Поставляется в комплекте с системой управления, которая может быть развернута на территории предприятия и обеспечить полный контроль над устройствами. Сейчас на российских предприятиях различных отраслей, около 25 тыс. сотрудников используют устройства под управлением ОС «Аврора».