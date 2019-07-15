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Умер изобретатель компьютерных паролей

Кадры Интернет Техника
, Текст: Эльяс Касми
Американский ученый в области информатики Фернандо Корбато скончался на 94 году жизни из-за диабета. Он был автором концепции логинов и паролей, используемых в современных компьютерных системах и Интернете, а также заложил основы актуальных операционных систем и языков программирования.

Утрата для индустрии безопасности

12 июля 2019 г. не стало американского ученого Фернандо Корбато (Fernando Corbato), изобретателя компьютерных паролей. Он умер в возрасте 93 лет.

Корбато разработал концепцию защищенных паролем учетных записей пользователей в 1961 г. в процессе создания программного пакета системы разделения времени (Compatible Time-Sharing System, CTSS), которая позволяла нескольким людям использовать один и тот же компьютер одновременно. Причиной смерти, по словам его жены Эмили Корбато (Emily Corbato), стало осложнение диабета, пишет The New York Times.

Разочарование в собственном изобретении

Сам Фернандо Корбато в последние годы своей жизни был не очень рад тому, что практически 60 лет назад разработал концепцию логинов и паролей. В 2014 г. в интервью изданию The Wall Street Journal он заявил, что у паролей как у явления и части современной жизни есть немало недостатков.

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Фернандо Корбато в последние годы жизни

По словам ученого, с развитием интернета пароли становились все большей проблемой для пользователей – сервисов становилось все больше, людям приходилось запоминать больше паролей, а использование только лишь одной комбинации серьезно угрожало их конфиденциальности на фоне роста киберпреступности. В современном мире пароли стали «чем-то вроде ночного кошмара», добавил Корбато.

Современная компьютерная индустрия разделяет мнение Фернандо Корбато о его детище. Многие крупные корпорации и веб-сервисы постепенно отказываются от использования паролей, заменяя их более надежными с точки зрения безопасности и простыми для пользователя методами. К примеру, компания Microsoft готовится полностью уйти от паролей в Windows 10, самой популярной и распространенной настольной ОС в мире. Соответствующая функция была включена в тестовый релиз системы в июле 2019 г., и ее предложено заменить авторизацией по лицу, отпечатку пальца или PIN-коду.

Другие достижения Корбато

Пароли – не единственное изобретение Фернандо Корбато. Упомянутая система разделения времени, позволившая реализовать многопользовательский режим на одном ПК, также дала возможность радикально сократить время ожидания ответа компьютера – фактически, с нескольких часов до нескольких секунд.

В 1990 г. вклад в развитие компьютеров, который Корбато внес благодаря CTSS, был признан обществом, и ученый получил премию Тьюринга. Как пишет Engadget, система проложила путь для актуальных операционных систем, в том числе и Linux.

Именем Фернандо Корбато также назван один из законов информатики. «Закон Корбато» гласит, что «количество строк кода, которые способен написать программист за определенное время, никак не зависит от используемого языка программирования». Этот закон привел к появлению новых языков программирования более высокого уровня, заменивших собой простейшие языки и позволивших значительно сократить затраты времени на написание программ.

История жизни

Фернандо Корбато родился в июле 1926 г в Окленде (Калифорния, США). Его путь как специалиста в области информатики начался со службы на флоте, куда он был завербован в 1943 г., в разгар Второй мировой войны. В армии Корбато занимался наладкой технического оборудования.

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Фернандо Корбато на заре своей карьеры ученого

В 1946 г. Корбато ушел из вооруженных сил США, а в 1950 г. будущий изобретатель паролей получил степень бакалавра в Калифорнийском технологическом институте (Caltech). Спустя еще шесть лет, в 1956 г., он получил докторскую степень по физике, но уже в Массачусетском технологическом институте (MIT).

После защиты докторской Корбато остался работать в вычислительном центре MIT, и в 1962 г. стал доцентом, а в 1965 г. был повышен до профессора. Ученый оставался сотрудником MIT вплоть до выхода на пенсию. В периоды с 1974 г. по 1978 г. и с 1983 г. по 1993 г. Корбато занимал должность заместителя заведующего кафедрой компьютерных наук и инженерии.

Корбато был дважды женат. Свою первую жену, программиста Изабель Блэндфорд (Isabel Blandford), он встретил в начале 60-х годов 20 века. В брак Корбато и Блэндфорд вступили в 1962 г., и у них родились дочери Кэролин и Нэнси (Carolyn Corbato и Nancy Corbato).

В 1973 г. Изабель Блэндфорд умерла. Cо второй женой, пианисткой Эмили Глюк (Emily Gluck) Фернандо Корбато познакомился в 1973 г. В браке с ней он воспитывал двоих пасынков – Дэвида и Джейсона Гишей (David Gish и Jason Gish). Корбато умер в городе Ньюберипорт (Массачусетс, США).



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