HTC возродит линейку шедевральных смартфонов Wildfire

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Компания HTC планирует в ближайшем будущем вернуть к жизни серию смартфонов Wildfire. Об этом сообщает ресурс Mobiltelefon со ссылкой на неназванный российский телемагазин. Тем не менее, Mobiltelefon приводит точные характеристики этого смартфона, хотя и не раскрывает подробности о его внешнем виде.

Информацию о скором дебюте HTC Wildfire E опубликовали и зарубежные крупные веб-издания, включая порталы Gizmochina и SlashGear. В своих материалах они так же ссылаются на Mobiltelefon – собственных сведений о существовании смартфона у них нет. Линейка Wildfire была открыта в мае 2010 года с анонсом одноименного смартфона, и, по состоянию на 15 июля 2019 г. она состоит всего из двух моделей, последняя из которых вышла в 2011 г.

Все аппараты HTC Wildfire даже на момент анонса выделялись в первую очередь своими небольшими размерами и одновременно актуальными спецификациями, что позволяло им, располагая габаритами классических мобильных телефонов, а также многих Symbian-смартфонов Nokia тех времен, обходить по производительности более крупные аналоги на базе ОС Android. Новый представитель серии, предварительно известный под названием Wildfire E, позаимствует у предшественников лишь компактность форм (по современным меркам), без высокой производительности.

Новое детище HTC

За небольшие габариты в Wildfire E отвечает его дисплей, хотя он все же больше (и современнее), чем в оригинальных Wildfire и Wildfire S. В новом аппарате используется матрица IPS с разрешением 1440х720 точек, соотношением сторон 18:9 и диагональю 5,45 дюйма, тогда как первые представители серии оснащались TFT-панелями на 3,2 дюйма с разрешением 320х240 у Wildfire и 320х480 пикселей у Wildfire S.

HTC Wildfire, первый представитель линейки

Wildfire E станет представителем бюджетного сегмента, и в нем не будет места процессору Qualcomm. Чипов китайской MediaTek, которые используются в большинстве дешевых смартфонов, в нем тоже не окажется – смартфон будет построен на однокристальной системе Unisoc SC9863. Данный процессор разработан китайской компанией Spreadtrum, сменившей название на Unisoc в 2018 г. Он производится по устаревшей 28-нанометровой технологии и располагает восемью ядрами ARM Cortex A55 с частотой до 1,6 ГГц при пиковых нагрузках. Встроенное в него графическое ядро – это PowerVR IMG GE8322

Компанию далеко не самому современному процессору в HTC Wildfire E составят оперативная память объемом 2 ГБ и штатный накопитель вместительностью 32 ГБ, что характерно для бюджетных смартфонов 2019 г. – в России подобными объемами располагают вышедшие в июле 2019 г. Nokia 2.2 и Xiaomi Redmi 7A. Моноблоку также достанутся три камеры: фронтальная 5 МП и двойной основной модуль с разрешением 13+2 МП.

К преимуществам Wildfire E на фоне более дорогих моделей следует отнести наличие отдельного 3,5-миллиметрового разъема под наушники. Помимо этого, смартфон оборудуют аккумулятором 3000 мАч, но, судя по всему, без поддержки быстрой зарядки: вместо современного интерфейса USB-C его укомплектовали старым microUSB 2.0. Процессор обеспечит Wildfire E поддержку сотовых сетей LTE за счет встроенного 4G-модема, плюс смартфоне будут присутствовать модули Bluetooth 4.2 и однодиапазонный (2,4 ГГц) Wi-Fi 802.11n.

Программная часть Wildfire E, в отличие от электронной начинки, окажется более актуальной. В смартфоне заявлено наличие прошивки Android 9 Pie, самой актуальной из стабильных версий мобильной ОС Google на момент публикации материала. Не исключено и присутствие фирменной оболочки HTC Sense, входившей в состав как Wildfire S (версия прошивки – Sense 2.1), так и оригинального Wildfire (Sense 1.0).

Поставки в Россию

По информации Mobiltelefon, Россия станет одной из стран, в которые HTC будет поставлять новый Wildfire E. Дистрибуцией смартфона на российском рынке займется компания ARK Device, ранее с HTC не сотрудничавшая. ARK Device ввозила в Россию смартфоны малоизвестных китайских брендов, включая Ukozi и Zoji, а самым крупным ее партнером была Nubia – дочерний бренд компании ZTE, выделенный в отдельную компанию так же, как Xiaomi поступила с Redmi. Одним из цветов смартфона будет голубой, про другие информации нет.

Сроки релиза Wildfire E на российском и мировом рынках неизвестны. Стоимость смартфона тоже держится в тайне, однако еще в феврале 2017 г. HTC решила прекратить производство дешевых мобильников.

История серии

Линейка Wildfire стала продолжением серии Tattoo, а первый смартфон HTC Wildfire, поступивший в продажу в июне 2010 г, был окрещен как мини-версия смартфонов Desire (серия недорогих полноразмерных гаджетов HTC). Моноблок характеризовался немалым по меркам 2010 г. объемом оперативной памяти, 384 МБ, и батареей 1300 мАч, что вкупе с небольшим экраном, потреблявшим сравнительно мало энергии, обеспечивало ему длительное время работы без подзарядки.

HTC Wildfire S обзавелся более современным дизайном, но сохранил главную особенность всей линейки – компактные размеры

Размеры оригинального HTC Wildfire составляли 107х60х12 мм при весе 118 граммов, и изначально он поставлялся с Android 2.1 Eclair. Позже он в числе первых получил апдейт до Android 2.2 Frozen Yoghurt. Высокая популярность смартфона, обусловленная, в том числе, наличием мощного процессора Qualcomm MSM7225 с частотой до 768 МГц, привела к появлению неофициальных стабильных прошивок на базе Android 2.3.7 Gingerbread (CyanogenMod7), а затем и Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich (CyanogenMod 9).

Потомок Wildfire, получивший название Wildfire S, был анонсирован в феврале 2011 г. и поступил в продажу три месяца спустя, в мае 2011 г. В сравнении с предшественником он стал еще более компактным и легким (101х59х12 мм, 105 граммов), но немного потерял в емкости аккумулятора (1230 мАч). HTC установила в него более производительный процессор Qualcomm MSM7227 и модуль оперативной памяти увеличенного объема – 512 МБ. Емкость накопителя осталась прежней – 512 МБ с возможностью расширения до 32 ГБ за счет карты памяти microSD. В продажу Wildfire S поступил в прошивкой Android 2.3.3 Gingerbread, и позже для него вышли неофициальные Android 4.0 Ice Cream Sandwich, 4.1 Jelly Bean и 4.4.2 KitKat на базе CyanogenMod.