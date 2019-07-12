«Убийца флагманов» OnePlus 7 Pro самопроизвольно превращается «в кирпич»

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Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro самопроизвольно отключается во время работы. Включить его обычным способом невозможно, приходится использовать режим Fastboot. Компания работает над решением проблемы.



Проблема OnePlus 7 Pro

Пользователи смартфона OnePlus 7 Pro столкнулись с проблемой самопроизвольного выключения устройства. Они жалуются на это на форумах поддержки OnePlus.

Смартфон может отключиться непосредственно в руках владельца во время активного использования. Включить телефон обычным способом после этого не получается. Единственным способом восстановить его работу является ручная перезагрузка в режиме Fastboot с помощью комбинации аппаратных клавиш — для этого нужно нажать и удерживать кнопку увеличения громкости и кнопку питания. Нажать и удерживать только кнопку питания тоже может оказаться достаточно.

Пользователь интернета по имени pappschlump, который занимается разработкой ядра, обнаружил, что ядро OnePlus 7 Pro периодически испытывает сбой из-за ссылки на нулевой указатель на конкретный виртуальный адрес. Остановка ядра провоцирует отключение всего устройства.

Представители производителя сообщили на форумах, что компания уже знает о проблеме и планирует выпустить патч.

OnePlus 7 Pro в туманном синем цвете

Напомним, OnePlus позиционирует свои смартфоны как «убийцы флагманов» (это официальная характеристика смартфонов OnePlus, опубликованная на сайте компании) за премиальное наполнение и демократичную цену, которая на сотни долларов ниже стоимости Apple iPhone и Samsung Galaxy S. Вендор утверждает, что каждый новый OnePlus не уступает конкурирующим флагманам актуального поколения по техническим характеристикам и функциональности, а в некоторых случаях даже опережает их.

Технические характеристики

Флагманские смартфоны OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro были представлены в мае 2019 г. OnePlus 7 Pro получил AMOLED дисплей с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 3120×1440 пикселей. Дисплей безрамочный в верхней части, в нижней присутствует узкий борт.

Аппаратной основой для новинки послужил процессор Qualcomm Snapdragon 855, за графику отвечает Adreno 640 GPU. Объем оперативной памяти может составлять 6 ГБ, 8 ГБ или 12 ГБ, постоянной — 128 ГБ или 256 ГБ. Постоянная память выполнена по стандарту UFS 3.0 для ускорения работы.

Основная камера состоит из трех объективов с разрешением 48 МП для основного модуля, 16 МП для ультраширокоугольного модуля и 8 МП для модуля с оптическим трехкратным зумом. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП. Емкость аккумулятора равна 4000 мАч, поддерживается быстрая зарядка. Габариты устройства составляют 162,6 мм × 75,9 мм × 8,8 мм при весе 206 г.

Передняя и задняя панель корпуса выполнены из стекла, между ними находится алюминиевая рамка. Доступны три цвета: зеркальный серый, миндальный и туманный синий.

У смартфона есть версия с поддержкой стандарта связи 5G. Датчик распознавания отпечатка пальца интегрирован с дисплеем. Беспроводной зарядки нет, как и стандартного аудио-порта. Телефон работает под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой Oxygen OS 9.5.

Цена устройства составляет $669 в базовой комплектации. За 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти придется заплатить $699, а 12 ГБ и 256 ГБ памяти обойдутся в $749.