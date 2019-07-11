«Техносерв» свалил вину за обыски в офисе на «команду Ананьева» - основателя компании, покинувшего Россию

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«Техносерв» объясняет вчерашний обыск и выемку документов в своем офисе деятельностью команды бывшего гендиректора Алексея Ананьева, которая была отстранена от управления компанией в декабре 2018 г. Наряду со своим братом Ананьев является основателем «Техносерва». До продажи части акций ВТБ, он какое-то время был единоличным владельцем интегратора.



Позиция «Техносерва»

Системный интегратор «Техносерв» сообщил CNews, что проведение следственных действий в его офисах связано с деятельностью команды бывшего гендиректора Алексея Ананьева.

«Проведение следственных действий в офисах «Техносерва» связано с деятельностью команды Алексея Ананьева. Предыдущий менеджмент был отстранен от управления компанией в декабре прошлого года. В настоящее время правоохранительным органам оказывается все необходимое содействие. Новый менеджмент действует в строгом соответствии с законодательством и обеспечивает стабильное положение компании на рынке», — сообщил CNews представитель «Техносерва».

Также «Техносерв» подтвердил задержание своего сотрудника Алексея Копейкина, который является директором департамента по работе с госструктурами. Пресс-служба сообщила, что Копейкин работает в «Техносерве» с 2011 г., и что он работал в команде Алексея Ананьева.

«На наш взгляд, проведение следственных действий в офисах "Техносерва" обусловлено хищническим стилем управления бывшего руководства. В прошлом это довело "Техносерв" до критического состояния, в результате чего пришлось отстранить владельца от управления, а правоохранительные органы проводят расследование», — заявила CNews пресс-служба компании.

Задержание Иванова и Копейкина

Напомним, 11 июля 2019 г. в офисе «Техносерва» был произведен обыск и выемка документов. Аналогичные следственные действия были предприняты в офисе компании «Редсис». Обе компании являются ИТ-подрядчиками Пенсионного фонда. Накануне обыска в «Техносерве» — 10 июля 2019 г. — заместитель председателя правления Пенсионного фонда по ИТ Алексей Иванов был задержан правоохранителями по подозрению в получении взятки.

Помимо Иванова был также задержан сотрудник «Техносерва» Алексей Копейкин, против которого было возбуждено уголовное дело по по части 6 статьи 290 (получение взятки), части 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве) и части 5 статьи 291 (дача взятки) Уголовного кодекса. По делу Копейкина следствие постановило провести обыск в офисе «Редсис». Копейкин работает в «Техносерве» с 2011 г., с 2019 г. возглавляет департамент по работе с государственными структурами.

Алексей (на переднем плане) и Дмитрий Ананьевы

Иванов также в прошлом работал в «Техносерве», куда пришел в 2005 г., а в 2007 г. уже был руководителем департаментом по работе с энергетической промышленностью.

«Техносерв» и ЕГИССО

Задержание Иванова было произведено накануне объявления тендера на развитие единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) — ключевой информационной системы Пенсионного фонда. Стоимость контракта могла достичь 1,5 млрд руб.

«Техносерв» имеет непосредственное отношение к разработке ЕГИССО — в мае 2017 г. компания выиграла тендер на аренду вычислительной инфраструктуры и организацию связи для этой системы. «Техносерв» согласился выполнить необходимые работы за 932,6 млн руб. Его единственным конкурентом был «Редсис».

«Техносерв» и братья Ананьевы

Основателями «Техносерва» являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Долгое время братья являлись владельцами компании. У братьев были и другие активы, в частности, Промсвязьбанк, который когда-то входил в созданную ими группу «Промсвязькапитал».

В конце 2017 г. Центробанк ввел временную администрацию в Промсвязьбанке. Его было решено подвергнуть санации за счет Фонда консолидации банковского сектора. Позднее банк был национализирован и стал кредитной организацией, специализирующейся на обслуживании гособоронзаказа.

После санации Промсвязьбанка братья Ананьевы в январе 2018 г. поделили оставшиеся у них активы. Дмитрию отошел «Промсвязькапитал», через который до этого контролировался Промсвязьбанк и банк «Возрождение», а Алексей получил полный контроль над «Техносервом». Перераспределение активов произошло на безденежной основе.

В июне 2018 г. группа ВТБ приобрела 40% «Техносерва». В результате ВТБ получил возможность назначать своих представителей в совет директоров компании, что позволило банку принимать участие в управлении группой. Сумму сделки стороны не разглашают. В октябре 2018 г. «Техносерв» определил состав органов управления группы, в который вошли три выходца из банков ВТБ и ВЭБ.

20 декабря 2018 г. ВТБ отстранил от управления «Техносервом» Алексея Ананьева, который до этого являлся гендиректором системного интегратора. Представители ВТБ рассказали CNews, что «Алексей Ананьев и его менеджмент допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния: задержки выплаты заработной платы, увеличение размера кредиторской задолженности, неспособность работать с банковским долгом. Все это довело “Техносерв” до критического состояния. Кроме того, Алексей Ананьев нарушил соглашения, подписанные между акционерами и являвшиеся юридически обязывающими. В этой ситуации банк, как кредитор и акционер, для срочного урегулирования проблем компании и ее спасения, принял решение взыскать залоги и отстранить г-на Ананьева от управления бизнесом».

Впоследствии братья Ананьевы стали фигурантами многочисленных дел по искам Промсвязьбанка на сотни миллиардов рублей. Нынешнее местоположение братьев Ананьевых неизвестно, предположительно они живут в одной из европейских стран.

«Техносерв» без Ананьевых

По итогам 2017 г. в рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» «Техносерв» занимал пятую строчку с совокупной выручкой в 50,8 млрд руб. Однако в марте 2019 г. CNews обнаружил, что системный интегратор рискует расстаться с несколькими миллиардами рублей и официально стать банкротом.

В частности, в январе 2019 г. против «Техносерва» был подан иск со стороны ООО «МСП Факторинг» на сумму 637,3 млн руб. Одновременно эта же организация подала иск на 302,1 млн руб. — одновременно к «Техносерв АС», основному юрлицу интегратора, и ООО «Техносерв консалтинг» (по ЕГРЮЛ, эта организация с интегратором не связана; зарегистрирована на австрийские структуры).

Также в январе 2019 г. к «Техносерв АС» был подан еще один иск — на сумму 232,3 млн руб. со стороны Промсвязьбанка. В феврале от банка последовал новый иск на 297,9 млн руб. Также в феврале иск против системного интегратора подало ООО «Управляющая компания “Сибэнергомаш”» — это был иск о банкротстве с суммой исковых требований в 1,98 млрд руб. Таким образом, общая сумма требований по перечисленным искам составила 3,45 млрд руб.