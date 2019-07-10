Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

Создано «умное» стекло, распознающее лица без электропитания, камеры и интернета. Видео

Техника
, Текст: Валерия Шмырова

Американские ученые создали «умное» стекло, способное распознавать цифры от 1 до 9 без камеры, интернета и источника питания. Инородные вкрапления в стекле определенным образом преломляют свет от изображения, этого достаточно для распознавания. Следующим шагом будет распознавание лиц, утверждают разработчики.

«Умное» стекло

Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне создали «умное» стекло, способное распознавать изображение без сенсоров, микросхем и источников питания. Результаты исследования были опубликованы на ресурсе OSA Publishing.

Идея заключается в том, что в толще стекла в стратегически важных местах размещаются воздушные пузырьки и другие инородные вкрапления. Благодаря этому стекло преломляет свет особым образом, что позволяет отличать друг от друга различные изображения. Воздушные пузырьки имеют разный размер, а в качестве вкраплений используются маленькие кусочки материалов, абсорбирующих свет, таких как графен.

Чтобы протестировать технологию, ученые создали квадратные куски такого стекла, которые могут различать подсвеченные цифры от 1 до 9. Это происходит следующим образом: на светящемся фоне вручную рисуется цифра, свет от изображения падает на стекло. Проходя сквозь стекло, свет преломляется таким образом, что на выходе фокусируется в одной из девяти специальных точек. Каждая точка соответствует определенной цифре, поясняет участник проекта, аспирант Эрфан Хорам (Erfan Khoram).

Стекло оказалось достаточно «умным», чтобы в реальном времени распознать изменение изображения: оно отреагировало, когда цифру 3 попытались переделать в 8.

Зачем это нужно

По словам профессора электротехники и вычислительной техники Висконсинского университета Цзунфу Ю (Zongfu Yu), эта технология полностью отличается от всего, что до этого применялось в машинном зрении. «Мы используем оптику, чтобы вместить возможности стандартного набор из камер, сенсоров и глубинных нейросетей в кусок тонкого стекла», — отмечает он.

glass450.jpg
Свет от цифры 8 особым образом преломляется сквозь стекло в процессе подбора наиболее точной структуры

Разработка стекла чем-то напоминает процесс обучения искусственного интеллекта, только в данном случае «тренировке» подлежит физический материал, а не цифровой код, отмечают разработчики. Под тренировкой понимается подбор правильной структуры вкраплений в стекле.

Далее авторы проекта намерены попытаться использовать «умное» стекло для распознавания других изображений, в том числе человеческих лиц. Дело в том, что существующие на сегодняшний день технологии распознавания лиц требуют значительных затрат энергии. Если распознавание происходит на мобильном устройстве — например, на смартфоне в процессе разблокировки — это значительно расходует заряд батареи.

Команда Висконсинского университета утверждает, что в будущем сможет создать «умное» стекло, которое будет способно распознавать лицо пользователя, вообще не тратя на это энергию. По словам Ю, стекло сможет распознавать только одно лицо, но этого будет достаточно, чтобы создать биометрический «замок» для устройства. Несмотря на то, что процесс подбора нужной структуры вкраплений занимает время, стекло стоит довольно дешево.

Другие материалы рубрики

Рассекречены первые отличия новой ОС Huawei от Android

Программа-шпион читает переписку в секретных чатах Telegram и WhatsApp. Под ударом все iPhone и Android

Microsoft отключает классические онлайн-игры, встроенные в Windows 7 и Windows XP

Apple «убила» свой самый скандальный MacBook и выпустила другой, самый дешевый

Москвич требует денег у Instagram за моральный ущерб

«Почта банк» «первым в России» запустил подтверждение операций с помощью селфи

Техника

Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2019 года

Умные весы: хиты продаж

Обзор ViewSonic XG240R: сбалансированный игровой монитор

Собираемся в дорогу. Гаджеты для автомобиля и путешествий
Показать еще
Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

#CloudМТS: Облако станет центром российских цифровых экосистем Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии