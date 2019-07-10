Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

Личные данные 50 млн граждан Китая выложили на общедоступный сервер

Безопасность Стратегия безопасности
, Текст: Роман Георгиев

Общедоступный сервер, принадлежащий госорганам провинции Цзянсу, содержал не только личные данные миллионов людей, но и подробные сведения о миллионах коммерческих предприятий.

58+33

Эксперты по безопасности обнаружили общедоступный сервер с личными и деловыми данными более чем на 50 млн граждан Китая и 30 млн коммерческих компаний.

Сервер с незащищённой СУБД ElasticSearch принадлежит Министерству общественной безопасности провинции Цзянсу, располагающеся на восточном побережье КНР. Население провинции составляет 80 миллионов человек, из которых 55 миллионов проживают в городах. Это пятая по численности провинция Китая.

Открытую базу данных обнаружил эксперт по информационной безопасности Саньям Джаин (Sanyam Jain), участник GDI Project. Данные включали 26 ГБ персональных данных, в том числе имена, даты рождения, пол, номера идентификационных карт, координаты местоположения. Плюс к этому были представлены поля city_relations (город_отношения), city_open_id и province_open_id (городские и общерегиональные идентификаторы).

Информация о деловых предприятиях включала их идентификационные номера, сведения о типе предприятий, географические координаты, city_open_id и указания об отслеживании владельцев бизнеса.

china600.jpg

Общедоступный сервер содержал личные и деловые данные более 50 млн граждан Китая и 30 млн компаний

Кроме этого, нашлась общедоступная (но хотя бы защищённая логином и паролем) административная консоль для управления Сетью общественной безопасности и незащищённая (и недонастроенная) СУБД Kibana, помогающая просматривать и анализировать собранные на незащищённом сервере данные.

В общей сложности базы содержали данные 58364777 индивидуальных граждан и 33708010 коммерческих компаний. Администрация провинции Цзянсу не отреагировала на сообщения экспертов о незащищённой базе, зато отреагировало управление по борьбе с компьютерными инцидентами (CNCERT/CC): база была удалена из общего доступа в выходные.

Эпидемия?

Ранее Саньям Джаин обнаружил аналогичную открытую базу ElasticSearch, принадлежавшую китайской же рекрутинговой фирме FMC Consulting. В ней обнаружились конфиденциальные записи о самой компании и миллионах её клиентов, позволяющие установить личность каждого из них.

Также за последние месяцы стало известно о незащищённых базах, содержавших миллионы резюме соискателей из Китая, информацию о миллионах ставок в онлайновых казино, конфиденциальные юридические документы и сведения о сотне миллионов граждан и коммерческих компаний США.

«В последнее время незащищённые БД привлекают всё больше внимания специалистов по информационной безопасности, а соответственно, растёт количество сообщений о том, что там-то и там-то найдены очередные открытые всем ветрам серверы с ElasticSearch, с которых «раздаются» данные о миллионах людей и предприятий, - говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - От этого складывается ощущение какой-то эпидемии, но на деле это лишь вопрос повысившегося внимания к старой проблеме, которая вряд ли быстро решится, даже притом, что разработчики, например, ElasticSearch активно работают над улучшением безопасности своих разработок».

Другие материалы рубрики

Власти Москвы построили глобальную систему слежки за гражданами

В России введут уголовную ответственность за неправильную выдачу электронной подписи

Американского профессора посадят на 219 лет за продажу микросхем китайцам

Знаменитый производитель «железа» D-Link проведет 10 лет под пристальной слежкой властей США

Tor исправит ошибку, из-за которой интернет-криминал сбегал в другие «секретные сети»

Три четверти российских банков уязвимы для кибератак

Техника

Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2019 года

Умные весы: хиты продаж

Обзор ViewSonic XG240R: сбалансированный игровой монитор

Собираемся в дорогу. Гаджеты для автомобиля и путешествий
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

#CloudМТS: Облако станет центром российских цифровых экосистем Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии