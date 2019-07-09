Apple выпустит дешевый iPhone в 2020 г. Каким он будет

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В 2020 г. Apple может выпустить четыре новых iPhone вместо трех. Один из них окажется сверхдешевым преемником одного из iPhone 2017 г., у которого не будет ни выреза под Face ID, ни OLED-дисплея. Три других смартфона получат все актуальные технологии, включая модуль поддержки сетей 5G.



Нововведения 2020 г.

Финансовый холдинг JP Morgan Chase опубликовал свой прогноз относительно линейки смартфонов Apple 2020 г. По оценке его аналитика Самика Чаттерджи (Samik Chatterjee), следующее поколение телефонов Apple будет состоять как минимум из трех основных моделей, к которым присоединится очень дешевый гаджет.

В итоге линейка будет поделена на неравные части – трио топовых смартфонов будут сами по себе, а четвертый бюджетный моноблок будет обособлен от них. Его целевая аудитория пока не определена.

Прогнозы JP Morgan оправдываются часто. К примеру, в сентябре 2017 г. глава холдинга Джейми Даймон (Jamie Dimon) предсказал, что курс биткоина достигнет отметки в $20 тыс., после чего начнет резко терять в стоимости. Указанного предела криптовалюта достигла в декабре 2017 г, а уже к концу 2018 г. ее стоимость упала ниже $4500.

Кроме того, прогнозы Самика Чаттерджи совпадают с предположениями аналитика Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo), связанного с инсайдерами в Apple, и крайне редко ошибающегося. Он тоже полагает, что все самые интересные новшества для iPhone Apple приберегла до 2020 г.

Трио топовых iPhone

Основной костяк линейки 2020 г. составят потомки iPhone XR, XS и XS Max 2018 г. Каждый из трех смартфонов обзаведется OLED-дисплеем с различной диагональю – младший из них окажется 6,1-дюймовым, старший 6,7-дюймовым, а наследник iPhone XS получит дисплей на 5,4 дюйма. Дизайн смартфонов тоже может измениться в пользу нового шасси и отказа от выреза в верхней части дисплея. Будет ли бывший дизайнер Apple Джонатан Айв (Jonathan Ive) причастен к разработке их внешнего вида, неизвестно – из-за разногласий с главой Apple Тимом Куком (Tim Cook) Айв уйдет из компании до конца 2019 г., а свою собственную студию LoveFrom откроет лишь в первой половине 2019 г.

Ждать по-настоящему новых iPhone придется до сентября 2020 г.

В наполнение всех новых iPhone, название которых на 9 июля 2019 г. оставалось неизвестным, войдут чипы 5G для доступа к сотовым сетям пятого поколения, тестирование и строительство которых в ряде стран мира стартовало в 2019 г. Кроме того, две старшие модели обзаведутся сенсором ToF (времяпролетной камерой) в составе модуля основной камеры, которая будет использоваться в приложениях виртуальной и дополненной реальностей.

Дешевый iPhone без OLED

Последним представителем квартета iPhone, по версии аналитиков JP Morgan Chase, станет прямой потомок смартфона iPhone 8 образца 2017 г. Моноблок окажется самым дешевым в новой линейке – его цена будет сильно ниже в сравнении с тремя флагманскими моделями.

Возможную существенную разницу в стоимости Самик Чаттерджи объяснил использованием оригинального корпуса iPhone 8 с его же дизайном и эргономикой. Другими словами, к моменту анонса нового смартфона его внешнему виду исполнится три года.

Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Снижение цены также будет обусловлено отсутствием ToF-сенсора и поддержки сотовых сетей пятого поколения. OLED-экран наследнику iPhone 8 тоже не достанется – он получит классическую матрицу IPS. Диагональ его экрана пока под вопросом: Чаттерджи не уточнил, какой из двух iPhone 8 Apple планирует обновить – классический 4,7-дюймовый или Plus с экраном 5,5 дюйма.

Возможный рост продаж

Радикальные изменения, которые Apple запланировала для iPhone 2020 модельного года, могут положительно сказаться на продажах ее смартфонов. По оценке JP Morgan, релиз гаджетов в сентябре 2020 г. позволит компании реализовать 195 млн смартфонов за весь 2020 г. в сумме. Прогноз финансового холдинга на 2019 г. менее оптимистичный – не более 180 млн проданных iPhone в масштабах всего мира.

Прогноз на 2019 г. основан на слабых продажах iPhone XR, XS и XS Max (Apple даже была вынуждена засекретить статистику и сократить объемы производства), а также на том факте, что iPhone 2019 г. нельзя будет назвать революционными ввиду отсутствия в них действительно глобальных изменений.

Скучные iPhone 2019

С прогнозом Садика Чаттерджи относительно продаж iPhone в 2019 г. согласны эксперты Rosenblatt Securities. По их оценке, продажи iPhone в итоге будут разочаровывающими, в том числе и по причине отсутствия инноваций. Продажи смартфонов Apple, считают специалисты, продолжат идти на спад.

Возможный дизайн iPhone 2019 модельного года

К слову, эксперты ZDNet тоже не возлагают больших надежд на смартфоны Apple 2019 г. По их прогнозам, они окажутся самыми скучными за всю линейки iPhone, существующей с 2007 г.

Не располагая чем-то новым по части электроники, iPhone 2019 модельного года не смогут похвастаться и новой внешностью – они сохранят дизайн в стиле iPhone 2017 г. и будут отличаться от него лишь новой тройной камерой и разъемом USB-C. И то, тройная камера станет частью потомков iPhone XS и XS Max, тогда как iPhone XR будет довольствоваться двойным модулем.