Американского профессора посадят на 219 лет за продажу микросхем китайцам

Профессор Калифорнийского университета признан виновным в контрабанде интегральных схем военного назначения и инженерных решений по их разработке в Китай. У него был сообщник, который закупал чипы у американского производителя якобы для использования их только в США. Затем они отправляли товар китайской компании, которая пытается наладить производство точно таких же чипов в Китае.



Приговор профессору

Профессор Калифорнийского университета Йи-Чи Ши (Yi-Chi Shih) был признан виновным в незаконном экспорте интегральных схем военного назначения из США в Китай. Осужденному грозит до 219 лет тюрьмы. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США. В общей сложности Ши был осужден по 18 пунктам, один из них — контрабанда чипов, остальные связанные с мошенничеством и налоговыми махинациями.

Ши и его соучастник Кит Ан Май (Kiet Ahn Mai) совместно реализовывали мошеннические комбинации, целью которых был обман американского производителя полупроводников. Название производителя не раскрывается. Интегральные схемы, о которых идет речь, применяются в ракетах, системах наведения ракет, истребителях, средствах радиоэлектронной борьбы и противодействия им, а также в радарах. Это микроволновые монолитные интегральные схемы (MMIC), использующиеся в системах связи.

Мошенническая комбинация

Как установило следствие, 65-летний Май, проживающий в Пасадине, притворялся потенциальным покупателем, чтобы получить чипы и относящиеся к ним инженерные решения от американского производителя. При покупке Май уверял компанию, что чипы будут использоваться исключительно на территории США. Затем он нелегально переправлял продукцию в Китай. В нормальной ситуации на экспорт этой продукции нужно специальное разрешение Министерства торговли США, но сообщники его не запросили.

Микросхемы отправлялись китайской компании Chengdu GaStone Technology Company (CGTC), президентом который был Ши. В 2014 г. эта компания была занесена в черный список Министерства торговли США. CGTC работает над организацией производства MMIC в китайском Чэнду. В черный список компания попала как раз за незаконное приобретение американских товаров военного назначения, что представляло угрозу национальной безопасности США.

Профессор Калифорнийского университета Йи-Чи Ши

Самому Ши 64 года, часть времени он проживает в Лос-Анджелесе. Полученные чипы он оплачивал через банковский счет в США, куда поступали средства от американской компании Pullman Lane Productions LLC, которую Ши контролировал. В Pullman Lane направлялась часть денег, выделяемых китайскими властями на производство MMIC.

Власти США также требуют от Ши сотни тысяч долларов компенсации, но решение по этому иску будет принято позже. Его сообщнику Маю грозит до десяти лет тюрьмы.

Промышленный шпионаж является одним из ключевых противоречий в торговых переговорах между США и Китаем. По мере того, как торговая война между двумя странами набирает силу, интенсивность шпионажа растет, отмечает издание The Verge. В частности, в промышленном шпионаже США обвинили китайскую Huawei.

Ситуация с Huawei

Напомним, ранее китайский производитель смартфонов Huawei попал под санкции президента США Дональда Трампа (Donald Trump), развязавшего торговую войну с Китаем. Huawei обвиняют в шпионаже в пользу китайского правительства и краже технологий американских компаний. В течение мая 2019 г. по приказу администрации Трампа работу с Huawei прекратили Google, Intel, Qualcomm и Broadcom. Поддержку американским компаниям оказала и британская ARM, отозвавшая у Huawei лицензию на свою архитектуру для мобильных процессоров. Это лишило Huawei возможности выпускать собственные чипы Kirin.

Также Huawei существенно ограничили в правах в организации Wi-Fi Alliance, занимающейся разработкой новых и продвижением существующих стандартов технологии Wi-Fi. Кроме того, Huawei исключили из состава ассоциации SD Association, что автоматически лишило ее возможности использовать в своих смартфонах карты памяти microSD, наиболее популярные в своем сегменте. Помимо этого, Microsoft запретила устанавливать на ноутбуки Huawei ОС Windows, а Facebook больше не хочет, чтобы ее фирменные приложения входили в состав прошивки смартфонов китайского производителя

Несколько дней назад Трамп объявил о своего рода «амнистии» для Huawei. Амнистия будет частичной — компания временно получит ряд лицензий на поставку товаров самого общего назначения. Это связано с тем, что определенные американские компании, разрабатывающие и выпускающие процессоры, производят продукцию, которая доступна в других странах мира без каких-либо ограничений. По мнению американских властей, деятельность подобного рода не затрагивают национальную безопасность США