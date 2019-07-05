Россиян заставляют платить за прослушивание бесплатных радиоканалов

Счетная палата проверила РСВО

Счетная палата объявила об итогах проверки деятельности госпредприятия «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), занимающегося проводным радиовещанием в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Аудиторам не понравилось взимание предприятием платы за трансляцию общедоступных радиоканалов.

Напомним, технология проводного радиовещания появилась в СССР в 1930-х годах XX столетия. Проводные радиоприемники бывают двух видов. Однопрограммные приемники не требуют электричества и транслируют сигнал одной радиостанции - сейчас это «Радио Россия». Трехпрограммный приемник при наличии электричества дополнительно транслирует сигналы радиостанций «Маяк» и «Юность».

В Счетной палате напомнили, что согласно указу Президента России от 2009 г., был сформирован первый мультиплекс каналов цифрового телевидения. В него входят 10 телеканалов и три вышеуказанные радиостанции.

Соответствующие программы должны бесплатно транслироваться всеми операторами платного телевидения, причем как для абонентов, так и для самих каналов. Позднее данное требование было распространено и на телеканалы второго мультиплекса.

Тариф на услуги проводного радиовещания вырос в два раза

Аудитор Счетной палаты Вера Чистова отмечает, что РСВО еще и произвольно устанавливает тарифы на свои услуги. За последнее время цены на услуги предприятия за последние шесть лет повышались девять раз, в результате чего плата за доступ к радиоточке в совокупности увеличилась в два раза - с 56 руб. в месяц до 112 руб. в месяц.

Счетная палата обвинила РСВО во взимании платы за трансляцию

общедоступных радиоканалов, которые должны распространяться бесплатно

При этом, согласно данным Росстата, цены на остальные услуги связи за тот же период выросли только на 13%. В связи с этим в Счетной палате считают необходимым рассмотреть вопрос о введении госрегулирования цен на услуги проводного радиовещания.

Почему проводное радиовещание до сих пор используется

С 1990-х годов с развития FM-вещания спрос на услуги проводного радиовещания стал падать. У многих жителей радиоточки в квартирах оказались замурованы после ремонта. Тем не менее, жители Москвы и Санкт-Петербурга по умолчанию продолжают платить за услуги проводного радио, а все новостройки должны подключаться к соответствующей сети.

Это связано с тем, что сети проводного радиовещания, помимо трансляции радиостанций, могут передавать оповещения об экстренных ситуациях. Кроме того, в Москве отключение от сети проводного радиовещания является отдельной платной услугой.

РСВО было создано в 2013 г. путем объединения сетей проводного радиовещания в Москве и Санкт-Петербурге. Предприятие находится в ведении Федерального агентства связи (Россвязь).

РСВО не готово к приватизации

Предприятие включено в план приватизации на 2017-2019 гг., однако в Счетной палате считают приватизацию РСВО преждевременной. В ходе проверки РСВО на предприятии был найден еще целый ряд нарушений.

Так, у РСВО отсутствует государственная регистрация права собственности на семь объектов недвижимости и права хозяйственного ведения на 15 объектов недвижимости, не завершено межевание земельного участка в Москве, на котором расположены объекты недвижимости, подлежащие приватизации, а в реестре федерального имущества не актуализированы сведения об объектах, подлежащих учету.

Россвязь передала РСВО убыточные активы

Перед приватизацией предприятие должно пройти процесс акционирования. В рамках соответствующих мероприятий РСВО было переданы дополнительные активы, а его уставной капитал оценен в 3,6 млрд руб. Но это сумма не учитывает стоимость переданных активов, 3,5 млрд руб.

Более того, не были просчитаны экономические последствия от передачи данных активов. В результате предприятие, деятельность которого всегда была рентабельной, по итогам 2018 г. получило убытки в размере 346 млн руб. Чистова опасается, что РСВО продолжит получать убытки вплоть до 2021 г., что, в свою очередь, вызовет дальнейшее увеличение тарифов на проводное радиовещание.

Какие именно активы были переданы в РСВО, в сообщении Счетной Палаты не уточняется. Но в 2018 г. глава Россвязи Олег Духовницкий говорил, что агентство передаст РСВО госпредприятие «Мир ИТ». Оно владеет объектами связи, построенными в Краснодарском крае для проведения Олимпиады в 2014 г. - волоконно-оптической сетью и сеть профессиональной радиосвязи стандарта Tetra. Содержание этих объектов требовало господдержки, но с 2016 г. федеральный бюджет перестал выделять средства на эти нужды.

РСВО продавало автомобили родственникам своих сотрудников

Нарушения были выявлены и в хозяйственной деятельности предприятия. При модернизации трех зданий в Москве были нарушены положения Гражданского кодекса. А в 2016-2017 гг. предприятие реализовало ряд автомобилей своим сотрудникам и их близким родственникам. Оценка автомобилей была произведена оценщиком, лишенным права заниматься соответствующей деятельностью.

Техническая информация о продаваемых автомобилях была искажена. Счетная палата нашла в этих фактах признаки картельного сговора и злоупотребления служебной информацией. Соответствующую информацию аудиторы передали в правоохранительные органы и Федеральную антимонопольную службу.

В сообщении Счетной палаты приводятся слова замглавы Россвязи Игоря Чурсина, который пообещал учесть все составленные аудиторами факты, в том числе повысить уставной капитал РСВО.