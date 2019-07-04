Названа цена на Spotify в России. Это будет дешевле «Яндекс.Музыки» и Apple Music

Премиальная подписка на Spotify в России будет стоить всего 150 руб. в месяц. Это дешевле Apple Music, где платная подписка стоит 169 руб. в месяц. Spotify должен заработать в России летом 2019 г.



Дешевый Spotify

Стала известна цена премиальной подписки на стриминогвый музыкальный сервис Spotify в России — она составит 150 руб. в месяц. Скриншот русскоязычной версии Spotify, с указанием расценок и возможностей сервиса, был опубликован на ресурсе Reddit. Напомним, Spotify должен начать работать в России летом 2019 г.

Судя по скриншоту, бесплатная версия даст российским пользователям возможность прослушивать музыкальные композиции онлайн в случайном порядке, с обязательными перерывами на рекламу. Платная подписка стоимостью 150 руб. в месяц позволит пользователю воспроизводить любой трек на свое усмотрение, прослушивать музыку офлайн, обеспечит более высокое качество звука и избавит от рекламы.

Известно также, что Spotify сделает скидку на премиальную подписку для студентов, но размеры скидки пока неизвестны.

Spotify планировал экспансию на российский рынок еще в 2014 г. Компания даже успела официально создать российское подразделение и назначить ему гендиректора, но в 2015 г. решила повременить с выходом в Россию. Причин было несколько: общее сворачивание международной экспансии сервиса, экономическая нестабильность и слабо развитая культура потребления платного контента в России, конкуренция со стороны других аудио-сервисов, уже закрепившихся на этом рынке.

Конкуренция с Apple Music

Пользователи Reddit сходятся во мнении, что Spotify снизил цену в России до 150 руб. в месяц для того, чтобы проще было конкурировать с сервисом Apple Music, где стоимость подписки составляет 169 руб. в месяц. Ежемесячная премиальная подписка на «Яндекс.Музыку», отечественный аналог Spotify, без скидок тоже стоит 169 руб.

Напомним, Apple Music пришел в Россию в 2015 г. В США Spotify был запущен в 2011 г., а Apple Music — в 2015 г.

Стала известна цена на Spotify в России

В марте 2018 г. количество платных подписчиков Apple Music составляло около 38 млн. У Spotify на тот момент было 71 млн платных подписчиков. Однако у Apple Music этот показатель демонстрировал рост примерно на 5% в месяц, а у Spotify — всего на 2%. Бесплатной пробной подпиской Apple Music на тот момент пользовалось 8 млн человек, а у Spotify было около 159 млн пользователей, которые ему не платили.

Музыкальный сервис Spotify

Шведский музыкальный сервис Spotify был запущен в 2008 г. В настоящий момент он доступен в Европе, большей части обеих Америк, Австралии, Новой Зеландии и некоторых странах Азии и Африки. Spotify дает возможность слушать музыку и подкасты, не закачивая файлы на устройство. Сервис работает по модели freemium, то есть базовый набор функций предоставляет бесплатно, расширенный — за деньги.

Spotify выплачивает роялти музыкантам, произведения которых транслирует. Однако начисления производятся не за каждую прослушанную песню отдельно, а в зависимости от того, какую долю от всего прослушанного контента составляют произведения музыканта. На выплаты правообладателям уходит около 70% выручки сервиса. Потом звукозаписывающие компании сами рассчитываются с музыкантами, как сочтут нужным. Некоторые звезды, в том числе певица Тэйлор Свифт (Taylor Swift), изъяли свои произведения из каталога Spotify, так как считают, что сервис недостаточно вознаграждает артистов за труды.

Компания Spotify была основана в апреле 2006 г. Дэниэлом Эком (Daniel Ek) и Мартином Лоренцтоном (Martin Lorentzon). По словам Эка, название компании является результатом недопонимания — он не расслышал, что прокричал ему Лоренцтон. Но впоследствии основатели придумали этой ошибке другую этимологию: «Spotify» стало результатом слияния «spot» и «identify» («точка» и «определять»). Штаб-квартира компании находится в Стокгольме, с февраля 2018 г. акции торгуются на Нью-Йоркской бирже.