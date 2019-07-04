Новая линейка смартфонов Xiaomi оказалась низкосортной поделкой

Недовольство пользователей

На смартфоны Xiaomi новой линейки CC9 обрушилась волна негодования со стороны китайских пользователей (на 4 июля 2019 г. смартфоны продавались исключительно на территории КНР). Наибольшее количество отрицательных отзывов в социальной сети Weibo, по данным ресурса IT Home, собрал младший представитель серии – CC9e, названный так, вероятно, по аналогии с самым доступным флагманом Samsung 2019 г., Galaxy S10e.

За честь компании вступился один из ее топ-менеджеров Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas). Он заявил, что покупатели предъявляют слишком завышенные требования к новым смартфонам. Отметим, что линейка CC9 создавалась с упором на молодежную аудиторию.

Устаревший дисплей

Больше всего нареканий вызвал экран смартфона Xiaomi CC9e – в этом моноблоке образца середины 2019 г., отнесенного к среднему классу, установлен экран с разрешением HD+ (в смартфоне CC9 используется панель Full HD+). Столь низкое разрешение характерно, в большей степени, для моделей начального уровня стоимостью до $160 (10,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 июля 2019 г.), однако минимальная цена CC9e составляет $190 (12,1 тыс. руб.) при заказе из Китая. Для сравнения, в российской рознице на момент публикации материала были доступны HD+ смартфоны Xiaomi Redmi 7, Redmi 6 и Redmi 6A стоимостью до 10 тыс. руб. каждый. Российская стоимость гаджетов линейки CC9 во время анонса озвучена не была.

Сеть Weibo наполнилась негативными комментариями в адрес новейших смартфонов Xiaomi

Справедливости ради отметим, что, несмотря на невысокое разрешение, дисплей CC9e может похвастаться интегрированным сканером отпечатков пальцев – пока что это прерогатива заметно более дорогих телефонов.

Топ-менеджер Xiaomi Ван Тен Томас ответил на недовольство пользователей весьма уклончиво

Пользователи CC9e также прошлись по широкому «подбородку» экрана и по заметным боковым рамкам, спросив попутно, что мешало Xiaomi использовать панель с разрешением Full HD+, ставшим стандартом для устройств среднего класса. Ван Тен Томас не ответил ни на один вопрос покупателей, заявив лишь, что Xiaomi стремится популяризировать свои смартфоны вне зависимости от линейки. По всей вероятности, это был намек на традиционно низкую стоимость телефонов этой марки, и дисплей (как правило, самый дорогой компонент любого современного гаджета), могли поставить подешевле, чтобы снизить итоговую стоимость. К слову, погоня за низкой ценой смартфонов в обозримом будущем перестанет быть актуальной для Xiaomi, по крайней мере, в плане флагманских моделей.

Низкая производительность

Вторым пунктом недовольств покупателей стали не самые выдающиеся возможности новых смартфонов Xiaomi с точки зрения производительности. Но, если экран потребителям не нравился только в CC9e, то здесь под раздачу попал и старший CC9, цена которого стартует в Китае с $270 (17,1 тыс. руб.).

Младший CC9e базируется на 8-ядерном процессоре Qualcomm 710 образца 2018 г. и в популярном бенчмарке GeekBench выдает 1323 балла в одноядерном и 4905 баллов в многоядерном режимах. Смартфон СС9, несмотря на более высокую стоимость, располагает идентичным процессором, однако в том же тесте набирает 1839 и 5854 балла в одноядерном и многоядерном режимах соответственно. Для проверки в обоих случаях использовались модификации с 6 ГБ оперативной памяти, и Xiaomi пока не прокомментировала разницу в результатах между смартфонами. Возможно, она связана с оптимизацией программной составляющей.

Молодежный смартфон Xiaomi CC9

К CC9 также возник вопрос касательно непосредственно выбора однокристальной системы: смартфон еще до анонса позиционировался в качестве «переосмысленного» флагмана Mi 9, вышедшего весной 2019 г. Однако в основе Mi 9 находится полноценный топовый чип Qualcomm Snapdragon 855, на котором построены все флагманы 2019 г., тогда как CC9 достался прошлогодний процессор более низкого уровня.

Достоинства новинок Xiaomi

Несмотря на вполне обоснованные претензии пользователей, смартфоны Xiaomi CC9 и CC9e располагают рядом неоспоримых достоинств. К их числу относится в первую очередь батарея емкостью 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки (18 и 10 Вт у CC9 и CC9e), причем зарядное устройство требуемой мощности входит в комплект поставки.

Тройная камера и оригинальные расцветки - неотъемлемые атрибуты смартфонов серии CC9

Каждый из смартфонов наделен тройной основной камерой, главный сенсор которой – Sony IMX586 на 48 МП с электронной стабилизацией и диафрагмой f/1,79. Есть также 8 МП камера со сверхширокоугольным объективом (118 градусов) и диафрагмой f/2,2 и сенсор глубины с разрешением 2 МП и диафрагмой f/2,4. В обоих случаях разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП.

В список преимуществ новинок Xiaomi можно добавить отдельный разъем для проводных наушников и модуль NFC, используемый для бесконтактных платежей. Также нельзя не отметить наличие установленного поверх дисплея усиленного стекла Gorilla Glass 5, в бюджетных смартфонах встречающегося не чаше подэкранного дактилоскопа.