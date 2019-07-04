Главой разработки мессенджера «СберЧат» назначена выходец из АФК «Система»

Компанию «Диалог», которая разрабатывает корпоративный мессенджер Сбербанка, возглавила Марина Настасенко. До этого она работала в «Центре речевых технологий», потом занимала должность директора по развитию центра инновационных разработок «Фактор Связи», который входит в состав АФК «Система».



Новый гендиректор

Гендиректором компании «Диалог», которая занимается разработкой корпоративного мессенджера Сбербанка, стала Марина Настасенко. Как сообщает Сбербанк, новый директор является экспертом в области речевых технологий и биометрических систем.

Ранее должность занимал Дмитрий Козлов. На момент публикации настоящего материала Сбербанк не смог ответить на вопросы CNews о причинах смены гендиректора, и чем намерен далее заниматься Козлов.

Трудовая биография Настасенко

Сбербанк отмечает, что Марина Настасенко около десяти лет занималась развитием наукоемких продуктовых портфелей. В частности, она участвовала во внедрении систем автоматической идентификации по голосу для Министерства безопасности Мексики (AVIS SSP). Также Настасенко занималась реализацией проектов по голосовой и бимодальной биометрии в правоохранительных органах России, Эквадора, Индии, Венгрии, Малайзии, США, Аргентины, Бразилии и других стран.

В 2007 г. Настасенко начала работу в «Центре речевых технологий» в качестве эксперта по голосовой биометрии. С 2014 г. занимала должность директора по развитию центра инновационных разработок «Фактор Связи», который входит в состав корпорации АФК «Система». Напомним, в 2016 г. Dialog и «Фактор Связи» объявили о начале технологического сотрудничества, задачей которого было добавить в мессенджер Dialog умные технологии «Фактора Связи».

Новый гендиректор «Диалога» Марина Настасенко

Также Настасенко выступает основателем и сооснователем ряда компаний, специализирующихся на речевых технологиях и голосовой биометрии. Помимо этого, новый гендиректор «Диалога» занимается исследованиями и разработкой учебных курсов по методам математической фильтрации.

Настасенко является выпускницей математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Получила ученое звание Doctor of Science.

Чем занимается «Диалог»

Компания «Диалог» занимается разработкой коммуникационной платформы для корпоративных клиентов и госорганов. Напомним, в декабре 2017 г. «Ведомости» сообщали, что Сбербанк ведет переговоры о покупке разработчика корпоративного мессенджера Dialog.

В феврале 2018 г. Сбербанк добавил в мобильное приложение «Сбербанк онлайн» бета-версию мессенджера под названием «Диалоги». Кликнув на вкладку с этим названием, пользователь может начать чат с кем-нибудь из своих контактов в телефоне. Для этого у собеседника должна быть установлена соответствующая версия «Сбербанк онлайн».

В чате можно не только обмениваться сообщениями, но и отправлять деньги. Для этого нужно знать фамилию, имя и отчество получателя, а также последние цифры номера его карты. Перевод осуществляется мгновенно.

В мае 2019 г. Сбербанк запустил корпоративный мессенджер «СберЧат», также созданный на базе Dialog, для своих сотрудников и других участников экосистемы. На первом этапе мессенджер дал пользователям возможность обмениваться сообщениями и файлами, создавать каналы и звонить на личные и рабочие номера.

У «СберЧата» есть веб-версии для Google Chrome и «Яндекс.браузер», десктоп-версии для ОС Windows и macOS, и мобильные приложения для Android и iOS.