Творец чуда AMD пообещал через пять лет поднять Intel с колен

Пять лет на подготовку

Компания Intel сможет увеличить темпы прироста производительности процессоров не ранее чем через пять лет. С таким прогнозом выступил бывший главный архитектор процессоров AMD Джим Келлер (Jim Keller), перешедший в Intel весной 2018 г. на пост старшего вице-президента.

Он отметил, что добиться новых результатов Intel сможет вовсе не путем возврата к так называемому «закону Мура», которое в последние годы перестало действовать. По его словам, следующий рывок компания совершит в первую очередь за счет освоения новых технологий.

«Закон Мура» – это эмпирическое правило, сформулированное в 1968 г. одним из основателей компании Intel Гордоном Муром (Gordon Moore). Он заметил, что количество транзисторов на единице площади полупроводникового кристалла удваивается каждые полтора или два года. Впоследствии наблюдение Мура стало считаться «законом», названным в его честь, а темпы развития процессоров Intel долгие годы следовали ему.

Что предпримет Intel

C 2020 г. Intel уделит значительное внимание технологии производства кристаллов EUV – литографии со сверхжестким ультрафиолетовым излучением. Помимо этого, сообщил Келлер, компания перейдет на использование особых нанопроводников, формирующих канал транзистора, окруженного затвором со всех сторон.

Джим Келлер не сомневается в будущем успехе Intel

Прием на вооружение этих технологий, по подсчетам Джима Келлера, позволит Intel увеличить плотность размещения транзисторов в 50 раз по сравнению с актуальным 10-нанометровым техпроцессом, который Intel освоила в мае 2019 г. В этом ей также может помочь многоярусная компоновка кристаллов – она даст возможность уменьшить длину проводников в сравнении с плоской компоновкой и в итоге снизить общее энергопотребление процессора. Келлер добавил, что Intel планирует сделать многоярусными не только кристаллы, но и кремниевые пластины.

Точные сроки «оживления» Intel и планы конкурентов

Джим Келлер воздержался от точных прогнозов по реализации всех планов Intel. С его предположением о пяти годах «подготовки» согласны и эксперты аналитической компании Bernstein Research.

Однако конкуренты Intel едва ли станут ждать, пока она соберется с силами и попытается вернуть себе былое величие. Если рассматривать технологию производства кристаллов, то Samsung сообщила об освоении 5 нанометров в апреле 2019 г., пока Intel застряла на 10 нм, а TSMC приступила к разработке 2-нанометровой технологии.

Samsung тоже не планирует надолго задерживаться на 5 нм – корейский вендор озвучил свои планы по переходу сперва на 4 нм, а затем и на 3 нм. В этих техпроцессах он, как Intel, намерен применить технологию создания канала, со всех сторон окруженного затвором. Другими словами, уникальными идеи Intel в любом случае не будут.

Если сравнивать Intel с AMD, ее основным конкурентом, то последняя в 2019 г. перешла на процессорную архитектуру Zen 2, в основе которой лежит 7-нанометровый техпроцесс. О своих планах на ближайшие пять лет, необходимые Intel на «раскачку», AMD не афиширует.

Долгий путь из Apple и AMD в Intel

До перехода в Intel Джим Келлер работал в AMD, где занимал должность вице-президента и главного архитектора микропроцессорных ядер. В компанию он пришел в 2012 г. после того, как покинул Apple, и стал ключевым разработчиком архитектуры Zen, ставшей одной из самых успешных разработок компании. Келлер был принят на работу в AMD в период перемен в руководящем составе компании, призванном укрепить ее конкурентоспособность. В Apple Келлер отвечал за разработку ее собственных мобильных процессоров для iPhone и iPad.

AMD Келлер покинул в 2015 г. и перешел на работу в Tesla, где проработал до II квартала 2018 г. 26 апреля 2018 г. он занял должность старшего вице-президента в Intel.