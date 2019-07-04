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«Билайн» запустил в Москве мобильный интернет вещей

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Телеком
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В российской столице активирована сеть для устройств интернета вещей на базе технологии NB-IoT. Она отличается низкими объемами обмена данных и экономным энергопотреблением.

Мобильный интернет вещей заработал в пилотном режиме

Компания «Билайн» объявила о запуске в Москве сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE. В ее основе – технология NB-IoT (Narrow Band Internet of Things). Этот стандарт сотовой связи предназначен для устройств с низкими объемами обмена данных и позволяет подключать к цифровым сетям связи широкий спектр автономных устройств. Московская сеть связи «Билайн» теперь полностью готова для поддержки десятков миллионов «умных» устройств интернета вещей и развития рынка технологий «умного города».

«Массовая активация стандарта NB-IoT на наших базовых станциях стала следующим шагом модернизации московской сети «Билайн». Мы представили одну из крупнейших ИВ-инфраструктур в России в ключевом мегаполисе – центре тестирования и внедрения передовых технологий. Тренд на массовую интеграцию продуктов интернета вещей только набирает обороты на российском рынке, поэтому мы считаем правильным дать возможность разработчикам провести пилоты своих ИВ-решений на нашей сети в Москве. В ближайшей перспективе мы ожидаем переход на новый стандарт многих городских и потребительских сервисов, таких как системы учета энергоресурсов, городское освещение, дорожная инфраструктура и интеллектуальные системы ЖКХ», – отметил Василь Лацанич, генеральный директор «ВымпелКом».

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Московская сеть связи «Билайн» готова для поддержки миллионов «умных» устройств

«Модернизация сети – это результат большой работы, которую ДИТ Москвы и «Билайн» запланировали и осуществляют в рамках соглашения о развитии новых технологий. Активация стандарта NB-IoT создает технологические условия для укрепления позиций Москвы как «умного города». Внедрение продуктов на базе этого стандарта позволит жителям столицы получать качественные сервисы в повседневной жизни», – соглашается Эдуард Лысенко, министр Москвы, руководитель Департамента информационных технологий.

Сейчас доступ к ИВ-сети «Билайн» в Москве проходит в пилотном режиме. Компания предлагает партнерам тестировать интеллектуальные решения для «умного города», логистики, а также для промышленного интернета вещей.

Новая сеть способна работать с движущимися объектами

Кроме того, «Билайн» представил в Москве гибридную сеть LTE, которая поддерживает сразу два ключевых мобильных стандарта технологий интернета вещей – NB-IoT и LTE Cat-M. Поддержка двух технологий значительно расширяет возможности сети для подключения сервисов и устройств интернета вещей разной функциональности, в том числе позволяет обслуживать движущиеся объекты, а также объекты в зданиях и подземных сооружениях. Гибридная сеть уже активирована на территории Инновационного центра «Сколково», «Умного квартала» в Марьино и в Войковском районе.

Ранее «Билайн» анонсировал самую масштабную модернизацию инфраструктуры сети в Москве за всю историю компании. Компания будет готова ввести в эксплуатацию в Москве новейшую 5G-ready сеть связи в 2020 г. Первая фаза модернизации, включающая обновление сети связи во всех районах Москвы, в том числе и ЦАО, завершится к сентябрю 2019 г. Скорость мобильного интернета увеличится в три раза, а емкость сети значительно вырастет. По завершению модернизации сети покрытие стандарта NB-IoT будет расширятся за счет активации дополнительных базовых станций в Москве.



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