«2ГИС» построила отель, в котором принципиально ловит только «Мегафон»

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Владельцы «2ГИС» построили на Алтае отель, единственным сотовым оператором на территории которого является «Мегафон». Взамен «2ГИС» перевел всех своих сотрудников на обслуживание в «Мегафон». Такая ситуация характерна для республики Алтай, где фешенебельные отели обслуживают только одним сотовым оператором.

«2ГИС» открыл горный отель в Алтае

Владельцы разработчика навигационных приложений «2ГИС» открыли собственный отель в Республике Алтай - Klever Resort & Spa. Отель вместимостью около 150 мест расположен в горной местной - в Чамальском районе, он состоит из благоустроенных коттеджей и претендует на категорию 4-5 звезд.

Отель построен на территории земельного участка площадью 7 гектаров, который принадлежит семье основателя «2ГИС» Александра Сысоева. Миноритарной долей в проекте владеет гендиректор «2ГИС» Вера Гармаш. Ранее «2ГИС» построила на этой же территории турбазу «Солнечная долина» и проводила там свои корпоративные выезды (штаб-квартира компании находится в Новосибирске).

Как «2ГИС» борется за ИТ-специалистов с помощью непрофильных бизнесов

«2ГИС» активно развивает непрофильные направления бизнеса, у компании около 15 таких активов: кейтеринг, кафе, салон красоты, детский сад, школа для детей, бизнес-школа и др. Эти предприятия, в первую очередь, ориентированы на обслуживание сотрудников «2ГИС».

Алтайский отель Klever Resort & Spa. В нем работает только «Мегафон»

Таким образом компания повышает свою привлекательность как работодателя, так как в Новосибирске высокая конкуренция за ИТ-специалистов, объясняет Гармаш. Сторонние бизнесы «2ГИС» обслуживают сотрудников компании «в ноль», а прибыль получают за счет обслуживания сторонних клиентов.

Сложная договоренность «2ГИС» и «Мегафона»

В случае с «Солнечной долиной» главной проблемой было отсутствие связи. Компания пыталась сделать ставку на набирающее популярность направление «цифрового детокса», тем более что ИТ-специалисты, как правило, интроверты. При этом недалеко от нас стоял слабый ретранслятор МТС. «У нас был «лайфхак»: чтобы воспользоваться связью, надо было подойти поближе к ретранслятору, написать SMS и потом подбрасывать телефон вверх - это повышало шансы на его отправку», - вспоминает Сысоев.

Строительство полноценного отеля на данной территории остро поставило вопрос о необходимости решения проблемы со связью. В то же время «Мегафон» активно пытался получить «2ГИС» в качестве своего корпоративного клиента - компания попеременно обслуживалась у «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») и МТС.

В итоге стороны нашли решение: «2ГИС» перевел своих сотрудников на обслуживание в «Мегафон», а оператор взялся за обеспечение связи территории Klever Resort & Spa. На обслуживание в «Мегафон» перейдут порядка 3 тыс. сотрудников «2ГИС», включая сотрудников партнеров компании по франшизе.

Сначала «Мегафон» привез на территорию отеля установленную на КАМАЗе мобильную базовую станцию. В качестве транспортного канала использовался спутник. Но это решение было временным, для постоянное обслуживания отдыхающих нужно было найти более серьезное.

Решение было найдено путем установки в горах ретранслятора (он находится на высоте 800 м над уровнем моря), который получает сигнал от находящейся в Чамале базовой станции. Ретранслятор питается от солнечных батарей с возможностью резервного питания от аккумулятора. Базовая станция подключена по радиорелейному каналу с пропускной способностью 400 Мбит/с, в дальнейшем рассматривается возможность подключения базовой станции по волоконно-оптическому каналу.

Смартфоны в номерах

Решение «Мегафона» является комплексным. На территории Klever Resort появилась сотовая связь, доступ в интернет через Wi-Fi и видеонаблюдение. В числе прочего «Мегафон» обеспечил авторизацию пользователей через Wi-Fi. Телевизоры в номерах отеля также работают через интернет: в них установлены Smart TV - клиенты для «Мегафон ТВ» и Wing (приложение от «Ростелекома»).

В дальнейшем предполагается обеспечить номера гостиницы смартфонами, которые также поставит «Мегафон». С их помощью можно будет связываться с ресепшен (стационарных телефонов в гостинице нет), заказывать услуги в номер и т.д.

Абоненты МТС, «Билайна» и Tele2 в отеле остаются без связи

Но пользоваться сотовой связь на территории отеля могут только абоненты «Мегафона». Соответственно, абоненты МТС, «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») и Tele2 по приезду в отель остаются без голосовой связи.

Для таких абонентов Wi-Fi доступ может решить большинство проблем. Но без возможности получать SMS абоненты, в числе прочего, не смогут получать оперативную информацию о состоянии их банковских счетов и пользоваться возможностью онлайн-банкинга.

Директор по корпоративному бизнесу сибирского филиала «Мегафона» Максим Скворцов говорит, что оператор не намерен препятствовать своим конкурентам обеспечивать связь в отеле. В ближайшее время на территории отеля должен заработать еще один сотовый оператор.

Алтай: проблемы со связью и дорогами

Республика Алтай - горная территория, в связи с тем в республике наблюдаются серьезные проблемы с доступностью сотовой связи. По оценкам главы Чамальского района и бывшего министра природных ресурсов и экологии Республики Алтай Александра Алисова, сейчас сетями сотовой связи покрыто 62% от территории вдоль федеральных автодорог и 55% вдоль региональных дорог.

За счет красивой природы республика Алтай имеет большой туристический потенциал. Но пока туризм в республике в основном дикий, а развивают его энтузиасты наподобие Сысоева, с сожалением констатирует Алисов. Проблемой является отсутствие инфраструктуры, включая дороги и связь.

По дороге на одно из главных достопримечательностей региона Телецкое озеро связь есть только рядом с ближайшими населенными пунктами. А по пути к другой достопримечательности, Каракольским озерам, нет ни связи, ни дорог: туристам в прямом смысле приходиться «летать» по салону внедорожников, которые пытаются объехать камни и ямы и прямом переезжают через реки.

Один отель - один сотовый оператор

Соответственно, для республики стало нормой, когда связь на территории какого-либо фешенебельного отеля обеспечивает только один сотовый оператор. Так, в отеле «Алтай Resort», построенном АФК «Система», доступен только МТС (его контролирующим акционером является как раз АФК «Система»). В пресс-службе АФК «Система» не прокомментировали ситуацию со связью в данном отеле.

В отеле «Алтай Village», расположенном на берег Телецкого озера долгое время был доступен только сигнал «Билайн», но недавно заработал и «Мегафон».

Лидером сотового рынка республики Алтай является МТС. На втором месте по числу абонентов находится «Вымпелком», на третьем «Мегафон». Tele2 работу в республике еще не начал. МТС обладает и наилучшим покрытием: оператор покрывает 60% вдоль территории федеральных автодорог, «Мегафон» - 57%, «Вымпелком» - 40%.

К примеру, за пределами Klevert Resort & Spa пропадает связь «Мегафона» и единственным доступным сотовым оператором становится также МТС. В то же время в районе Телецкого озера сигнал МТС хуже, чем у «Билайна» с «Мегафоном».