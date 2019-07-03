Corel и Parallels перепроданы в США за $1 миллиард

Corel сменила владельца

Канадская компания Corel перешла в собственность американской инвестиционной группы (Kohlberg Kravis Roberts) KKR. Новые владельцы приобрели ее вместе со всеми активами, включая разрабатываемое ею программное обеспечение и персонал.

KKR впервые озвучила свои планы по покупке Corel в мае 2019 г., но на тот момент предлагаемая за компанию сумма раскрыта не была, хотя, по информации издания Pe Hub, она могла составить в районе $1 млрд. Итоговая сумма, на которой сошлись стороны, тоже держится в секрете. Тем не менее, источники ресурса TechCrunch подтверждают, что Corel была продана именно за $1 млрд. Представители KKR и Corel на момент публикации материала от комментариев по условиям сделки отказывались.

KKR также завладеет и всеми компаниями, приобретенными Corel с момента ее основания. Это коснется и ИТ-компании с российскими корнями Parallels, специализирующейся на разработке виртуальных машин. Corel выкупила ее в декабре 2018 г., но сумму сделки называть отказалась. Оплата была произведена деньгами, участники вышли из сделки без крупной прибыли. После выполнения всех условий договора актив Corel пополнился такими продуктами, как Parallels Desktop для Mac, Parallels Toolbox для Windows и Mac, Parallels Access, Parallels Mac Management для Microsoft SCCM, а также Parallels Remote Application Server (RAS).

Основатель и основной владелец Parallels Сергей Белоусов

Corel намеревалась вложить в Parallels значительные средства с целью консолидировать клиентуру, партнеров и бренды обеих компаний, создав таким образом новые возможности для роста. Под этими возможностями понималась, в частности, более близкая интеграция уже существующих продуктов компаний.

На момент заключения сделки не сообщалось ни о каких увольнениях в компании, так что все сотрудники в количестве приблизительно 500 (официальная статистика за 2015 г.) могут сохранить свои рабочие места.

Новый хозяин

Инвестгруппа KKR была основана в 1976 г. За 43 года своего существования она сообщила о более чем 150 поглощениях, общая сумма которых составила в районе $345 млрд.

У Corel теперь новый владелец. Что ждет компанию в ближайшем будущем?

Инвестгруппа владеет компаниями из различных сфер бизнеса. К примеру, в 2014 г. KKR приобрела крупнейшую в Китае куриную ферму Fujian Sunner Development, заплатив за нее $400 млн, а в феврале 2019 г. стала владельцем немецкой медиакомпании Tele München Gruppe, основанной в 1970 г.

Что еще получила KKR

В список активов Corel входят по меньшей мере 15 программных продуктов собственной разработки, в большинстве своем так или иначе связанных с графикой. К ним относятся редактор векторной графики CorelDraw, программа для цифровой живописи и рисунка Corel Painter, растровый графический редактор Corel Photo-Paint и даже собственный дистрибутив Linux – Corel Linux OS. Разработка последнего была прекращена в 2000 г.

Помимо проектов, разработанных непосредственно Corel, компания владеет и ПО сторонних девелоперов, приобретенных ею в разные годы. Сюда входят текстовый редактор WordPerfect, медиаплеер WinDVD, архиватор WinZip, а также ПО для редактирования видео Pinnacle Studio. Количество программ сторонних разработчиков, принадлежащих Corel, превышает 15.

Дальнейшие планы KKR

По состоянию на 3 июля 2019 г. неизвестно, какие из проектов Corel получат шанс на дальнейшее развитие, а какие будут заморожены или вовсе закрыты. Между тем, представители KKR отметили, что Corel продолжит скупать разработчиков программного обеспечения – крупные компании и начинающие стартапы. Планы по ближайшим поглощениям сотрудники KKR раскрывать не стали.

История Corel

Corel была основана в Канаде в 1985 г. Майклом Коуплендом (Michael Cowpland), назвавшим свою компанию в честь себя (Corel расшифровывается как «Cowpland Research Laboratory»). Спустя четыре года, в 1989 г., компания выпустила первую версию своего графического редактора CorelDraw, ставшего ее флагманским продуктом. История с приобретениями ПО сторонних компаний началась в 1996 г. с покупки текстового редактора WordPerfect за авторством Novell. Corel стремилась составить конкуренцию Microsoft с ее редактором Word, но последняя вышла победителем – ее ПО пользуется существенно большей популярностью.

В июне 2000 г. Corel покинул ее основатель. Майкл Коупленд занимал одновременно должности президента, главного исполнительного директора и председателя совета директоров компании.

В июне 2003 г. Corel перешла во владение американской инвестиционной группе Venture Capital, купившей ее за $53 млн. Именно Venture Capital участвовала в переговорах с KKR о продаже Corel.

После перехода в собственность Venture Capital Corel совершила еще ряд крупных приобретений. В частности, в 2005 г. она купила архиватор WinZip, конкурирующий с WinRar, в 2012 г. приобрела у Avid Technology видеоредактор Pinnacle Studio, а в 2016 г. завладела коммерческим ПО для работы с диаграммами связей MindManager, разработанным Mindjet.