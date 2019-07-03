«Отца» Android обвинили в сутенерстве

Создатель Android Энди Рубин обвиняется в сутенерстве — соответствующий иск подала против него его бывшая жена. По ее словам, у Рубина было так минимум пять любовниц, которых он тайно содержал на общие с супругой средства и «одалживал» другим мужчинам. С женой предприниматель заключил незаконный брачный контракт, который отнял у нее миллионы.



Иск против Рубина

Бывшая жена создателя Android Энди Рубина (Andy Rubin) — Ри Рубин (Rie Rubin) — обвиняет его в том, что он лишил ее значительных сумм согласно брачному договору, который заключил в нарушение закона. Ри уже успела подать в суд гражданский иск, на который обратил внимание ресурс BuzzFeed.

Согласно жалобе, Рубин принудил Ри заключить брачный договор всего за несколько недель до того, как она должна была родить их ребенка. Условия обсуждались в течении трех дней перед свадьбой. Согласно договору, Ри не имеет права претендовать на большую часть состояния, которое Рубин нажил, сначала работая в Google, а потом занимаясь проектом Essential.

Ри просит суд признать брачный договор недействительным на том основании, что юрист, представлявший ее в процессе согласования и подписания документа, ранее представлял самого Рубина во время бракоразводного процесса с предыдущий женой. Это может быть расценено как конфликт интересов — тем более, что Рубин скрыл от Ри свое прошлое сотрудничество с этим же адвокатом.

Что потеряла жена Рубина

Если договор признают недействительным, Ри сможет претендовать на часть денег, которые Рубин получил от продажи различных активов — например, компании Danger, которая занималась производством телефонов Sidekick. Компанию в 2008 г. выкупила Microsoft, сделка оценивалась в $500 млн.

Кроме того, когда в 2014 г. Рубин ушел из Google, он получил около $90 млн отступных на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Долгое время об этой выплате не было известно, но в 2018 г. газете The New York Times в ходе расследования удалось раскрыть сумму. Узнав размер выплаты, около 20 тыс. сотрудников Google вышли в ноябре 2018 г. на акцию протеста против зарплатного неравенства и сексуальных домогательств в корпорации.

Создатель мобильной платформы Android Энди Рубин

Напомним, Рубин пришел в Google одновременно с приобретением компанией в 2005 г. стартапа Android Inc., занимающегося разработкой одноименного ПО для смартфонов. Рубин был сооснователем Android Inc., таким образом, он является одним из создателей платформы Android. После Google Рубин занимался разработкой инновационного смартфона Essential, первая модель которого вышла в августе 2017 г. Однако проект не был таким успешным, как предполагалось, и в итоге компании пришлось свернуть разработку второй модели смартфона и распродать активы.

Рубин — сутенер

Кроме того, в своей жалобе Ри Рубин утверждает, что Рубин занимался сутенерством — он содержал нескольких любовниц, которых часто «одалживал» другим мужчинам, поясняя это тем, что они находятся с ним в «отношениях собственности». Ри заявляет, что одновременно у него было как минимум пять таких женщин. Одна из них, условно обозначенная как «М», «соглашалась вступать в различные сексуальные акты с несколькими мужчинами» и снимать это на камеру, гласит иск. Некоторые подробности иска перекликаются с октябрьским репортажем The New York Times на эту тему.

Ри утверждает, что Рубин платил любовницам из общих с ней средств. Например, выплаты от Google перестали поступать на совместный счет супружеской четы в феврале 2014 г., вскоре после того, как Рубин покинул компанию. Но Google платила ему и после этого, однако эти средства он направлял на личный счет. Сотни тысяч долларов с этого счета были уплачены любовницам, гласит иск. По данным истца, на момент заключения брака состояние Рубина составляло $10,3 млн, в настоящий момент оно составляет $350.

Реакция обвиняемого

Адвокат Рубина утверждает, что иск Ри является частью «самого обыкновенного разбирательства из сферы семейного права, в которое вовлечена жена, сожалеющая о своем решении заключить брачный договор». По его словам, иск может быть полностью оспорен в суде по семейному праву. Адвокат назвал иск «полным ложных претензий» и отметил, что его клиент намерен представить суду эту историю так, как она выглядит с его стороны.