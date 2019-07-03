Symantec продается

Broadcom ведет переговоры о покупке Symantec за $15 млрд. Компания хочет диверсифицировать свой бизнес, добавив в портфель защитное ПО. На новости акции Symantec выросли на 22%, увеличив ее капитализацию на $3 млрд.



Broadcom ведет переговоры

Производитель чипов Broadcom находится на продвинутой стадии переговоров о покупке разработчика защитного ПО Symantec, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Благодаря этой сделке Broadcom надеется диверсифицировать бизнес, расширив его за пределы полупроводниковой сферы. Стоимость сделки оценивается более чем в $15 млрд.

По мере распространения новости акции Symantec выросли на 22%, добавив компании около $3 млрд капитализации, а акции Broadcom упали на 4%, в результате чего она подешевела на $5 млрд.

Это не первая попытка Broadcom выйти на рынок разработки ПО — в ноябре 2018 г. компания купила американского разработчика ПО CA Technologies за $18,9 млрд.

Как Intel

Это будет уже вторая масштабная сделка на рынке, в ходе которой крупный производитель чипов приобретает разработчика антивирусов — после того, как в 2011 г. компания Intel выкупила McAfee за $7,7 млрд. Intel планировала встроить защиту McAfee в свои процессоры, но намерение так и не было осуществлено. В результате в 2016 г. компания продала 51% акций McAfee инвестиционной фирме TPG за $4,2 млрд.

Symantec хотят купить за $15 млрд

Однако гендиректор и президент Broadcom Хок Тан (Hock Tan) использует иную тактику при покупке других компаний. По его словам, он приобретает зрелых технологических лидеров с устойчивыми рыночными позициями, инвестируя в них, чтобы они могли это лидерство удержать. При этом компании всегда управляются как самостоятельные подразделения Broadcom, продукты друг с другом не интегрируются.

Проблемы Symantec

Symantec — одна из лидирующих фирм на рынке компьютерной безопасности. Ее продуктами и услугами пользуется более 350 тыс. организаций и 50 млн людей по всему миру. В настоящий момент Symantec испытывает давление в связи с растущей конкуренцией. Кроме того, регуляторные органы США ведут против компании расследование по поводу нарушений бухгалтерского учета.

В конце 2017 г. Symantec оценивалась на $6 млрд дороже, чем сейчас предлагает за нее Broadcom. С конца 2018 г. Symantec покидают менеджеры, включая гендиректора Грега Кларка (Greg Clark), который внезапно оставил свою должность в мае.

В августе 2018 г., после снижения прогноза по выручке, Symantec объявила, что намерена сократить свой глобальный штат на 8%. По итогам 2018 г. акции компании упали на 33%, но в 2019 г. выросли на 17%.

Symantec пытается поправите дела за счет новых приобретений — компания потратила около $7 млрд на приобретение фирм Blue Coat Systems и LifeLock, которые специализируются на защите против кражи личности.

Укрупнение Broadcom

Broadcom была основана в США в 1991 г. американскими предпринимателями Генри Николасом (Henry Nicholas) и Генри Самуэлем (Henry Samueli). Компания занимается производством интегральных микросхем, ТВ-ресиверов, модемов, свитчей, серверных кластеров, процессоров, Bluetooth, VoIP и GPS-устройств, а также другой техники.

Свой нынешний вид Broadcom обрела после того, как была выкуплена компанией Avago Technologies, которую возглавлял Тан, за $37 млрд. О сделке стало известно в мае 2015 г., завершена она была в начале 2016 г. Объединенная компания, зарегистрированная в Сингапуре, занимает пятое место в рейтинге крупнейших мировых производителей полупроводников по итогам 2017 г.

Сама Avago Technologies — это бывшее подразделение Hewlett-Packard по разработке полупроводников. Подразделение было выкуплено у Hewlett-Packard компанией Agilent Technologies в 1999 г., а в 2005 г. стало независимой структурой.

В ноябре 2017 г. CNews писал, что Broadcom предложила купить Qualcomm, еще одного крупного производителя полупроводников, за $130 млрд. Однако президент США Дональд Трамп (Donald Trump) издал президентский указ, блокирующий эту сделку.