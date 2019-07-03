«Ангстрем» показал рекордный рост выручки и убыток в полмиллиарда

Вслед за «Микроном» отрицательные финансовые результаты за 2018 г. продемонстрировал и его микроэлектронный сосед по Зеленограду — «Ангстрем». Впервые за четыре года предприятие сработало в убыток — в размере 478,1 млн руб.

Убытки «Ангстрема»

Как выяснил CNews, «Ангстрем» впервые за последние четыре года продемонстрировал отрицательную чистую прибыль. Это следует из сопоставления отчетных документов зеленоградского производителя интегральных микросхем и полупроводниковых приборов разных лет. По итогам 2018 г. его чистый убыток составил 478,1 млн руб.

Предыдущие три года «Ангстрем» показывал прибыль: в 2015 г. на уровне 102,8 млн руб. (максимальное значение за последние 10 лет), в 2016 г. — 10,6 млн руб., в 2017 г. — 2,7 млн руб.

Кроме 2018 г., в убытки за минувшее десятилетие «Ангстрем» скатывался еще трижды, показав в 2009 г. отрицательный баланс на уровне 24,5 млн руб., в 2013 г. — 704,5 млн руб., в 2014 г. — 1,65 млрд руб.

Что касается выручки, то в 2018 г. ее объем за счет выпуска продукции с НИОКР составил 2,76 млрд руб., что больше аналогичного показателя 2017 г. на 10,9%. При этом выручка только от производства продукции за отчетный период составила 2,17 млрд руб. «Это является максимальным значением за все время работы предприятия», — отмечают в “Ангстреме”. — Рост по отношению к 2017 г. составил более 168%». Аналогичного характера выручка компании на внутреннем рынке составила 1,86 млрд руб. — больше, чем в 2017 г., на 37,5%.

В 2018 г. «Ангстрем» сработал в полумиллиардный убыток

Напомним, на днях публичным достоянием стал годовой отчет другого зеленоградского микроэлектронного предприятия — «Микрона». Документ показал, что компания не только не смогла переломить многолетнюю тенденцию работы в убыток, но и рекордно усугубила свои отрицательные показатели. Чистый убыток «Микрона» в отчетный период — 4,4 млрд руб., за последние девять лет — 15,2 млрд руб.

Причины роста выручки

Причины своих убытков в «Ангстреме» не разъясняют, зато подробно останавливаются в отчете на факторах роста выручки. «За свой счет выполнены работы по разработке и модернизации 18 изделий, производимых по технологии кремний на сапфире, — указывают в компании. — “Ангстрем” стал единственным поставщиком данных изделий в интересах ведущих потребителей госкорпораций “Роскосмос” и “Росатом”. Проведенная работа привела к увеличению объема продаж по этому направлению в два раза».

Также среди причин роста продаж указываются факты проведения работ по сокращению сроков поставки, созданию страховых запасов наиболее востребованной номенклатуры продукции, а также проведения комплекса маркетинговых мероприятий с действующими и потенциальными потребителями.

«В 2018 г. по заказу Минпромторга освоен выпуск более 150 новых типов транзисторов, в том числе для гражданского рынка, — отмечают на предприятии. — Организовано производство сборки микросхем в пластиковые корпуса для изделий как военного так и гражданского направления».

Среди остальных причин названы поставки новых изделий в интересах проекта «ГЛОНАСС» и освоение новых изделий, в том числе супервизоров питания, компараторов, интегральных схем стандартной логики, аналого-цифровых преобразователей, операционных усилителей, интеллектуальных силовых ключей, диодов и IGBT-транзисторов и ряда других — «в рамках программы импортозамещения».

Доля новых изделий в объеме продаж «Ангстрема» увеличилась с 14,4% в 2017 г. и составила 18,9% в 2018 г. В отчетный период предприятием было произведено 2,17 млн микрочипов и 24,1 тыс. пластин.

Демилитаризация «Ангстрема» замедляется

В 2018 г. доля продукции с военной приемкой в объеме продаж «Ангстрема» на внутренний рынок составила 96,6%. В 2017 г. данный показатель находился на уровне 95,5%, в 2016 г. — 82,7%. В отчетах за более ранние периоды «Ангстрем» в рассматриваемом ключе продукцию не сегментировал.

В этой связи напомним, что еще 1 декабря 2016 г. в своем ежегодном послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин заявил, что доля военной продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должна быть существенно снижена в пользу гражданских изделий.

«Недавно мы на этот счет проводили совещание, даже не одно, хочу с вами поделиться этими планами, — рассказал тогда Путин. — В 2016 г. ОПК будет выпускать “гражданки” примерно на 16,1%. В 2020 планируется небольшой рост. Почему небольшой, потому что очень много заказов сейчас у Министерства обороны в связи с выполнением соответствующих программ обновления вооружений. В 2025 уже 30%, к 2030 г. — не менее 50% должно быть гражданской продукции. Я прошу Правительство организовать системную работу по решению этой задачи с участием институтов развития, ВЭБа, Российского экспортного центра, Фонда поддержки промышленности».

С учетом указанных планов руководства страны в отчете за 2017 г. «Ангстрем» указывал, что собирается к 2020 г. довести долю гражданской продукции (с приемкой ОТК — отдела технического контроля) до 40%, а к 2025 г. — до 70%.

По итогам 2018 г. планы «Ангстрема» стали скромнее: 17% «гражданки» в 2020 г., 30% — к 2025 г. «Это возможно достичь за счет импортозамещения, диверсификации и локализации», — полагают в компании.

Рост экспорта

По сравнению с 2017 г. объем экспорта «Ангстрема» в 2018 г. увеличился на 70%. Его абсолютные значения в отчете не приведены, однако годом ранее в аналогичном документе за 2017 г. указывалось, что объем экспортных продаж составил 66,2 млн руб. без НДС с падением на 21% к 2016 г. — «c учетом экспортной продукции, реализованной на внутреннем рынке.

Рост экспорта в компании связывают с увеличением объема продаж микросхем управления питанием, а также с началом массовых поставок на внешний рынок изделий силовой электроники. Основные стратегические партнеры «Ангстрема» за рубежом — это производители электронной техники, сборочные заводы, дистрибьюторы. Основные рынки: Тайвань (82%), континентальный Китай и Гонконг (18%).

«В 2018 г. были предприняты попытки продвижения продукции на европейский рынок, — говорится в отчете. — Предварительные результаты показали наличие потенциальной заинтересованности европейских заказчиков в изделиях силовой электроники».

Несколько фактов об «Ангстреме»

Базирующееся в Зеленограде АО «Ангстрем» позиционирует себя как российский разработчик и производитель полупроводниковых изделий — от дискретных транзисторов до микроконтроллеров и микропроцессоров. Компания считает, что обладает одним из самых мощных в России комплексов по созданию и производству полупроводниковых изделий: 10 полноценных дизайн-центров, более 1 тыс. сотрудников, две производственные линии.

Считается, что основным бенефициаром компании выступает бывший министр связи России Леонид Рейман.