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Россиянину дали три года тюрьмы за бесплатное ПО для взлома PayPal и eBay

ПО Безопасность Бизнес
, Текст: Валерия Шмырова

25-летний житель Костромы вел Telegram-канал, в котором бесплатно выкладывал ссылки на программы для взлома PayPal и eBay. С учетом двух предыдущих судимостей, он получил за это три года колонии.

Бизнес в Telegram

Житель Костромы приговорен к трем годам лишения свободы за распространение вредоносного ПО, сообщает на своем сайте прокуратура Костромской области. Злоумышленнику 25 лет, он будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Расследованием его деятельности занималась ФСБ.

Распространение ПО осуществлялось через Telegram-канал, где выкладывались ссылки на программы. Это было ПО для автоматизированного подбора учетных записей к платежному сервису PayPal, торговой площадке eBay, фотохостингу Bigstockfhoto и другим ресурсам. Преступная деятельность велась летом-осенью 2018 г.

ПО распространялось бесплатно, пишет прокуратура. Однако других источников дохода злоумышленник не имел, существуя на поступления от канала, уточняет Kostroma.Today. В прошлом он дважды был судим за мошенничество с кредитами, получив за это условный срок, сообщает издание.

Варианты наказания

Злоумышленник был осужден по части 1 статьи 273 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за распространение и использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации, а также нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

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Житель Костромы получил три года колонии за распространение вредоносного ПО

Статья предлагает наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет или принудительных работ на тот же срок. Как вариант, возможно лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев.

Похожие случаи

В июне хакер из Челябинска был приговорен к 10 месяцам ограничения свободы за то, что с помощью вредоносного ПО взламывал личные кабинеты пользователей в платежных системах и аккаунты в социальных сетях. ФСБ задержала его еще до того, как он успел похитить у жертв деньги. В качестве пострадавших по делу проходят несколько человек.

Напомним, ограничение свободы заключается в том, что осужденный не имеет возможности покидать свое жилище в определенное время суток, посещать определенные места, выезжать из города, менять место жительства и работы, участвовать в массовых мероприятиях и т. д.

В апреле житель города Балаково Саратовской области был приговорен судом к 12 месяцам обязательных работ за взлом сайта для совершения платежей и оплаты коммунальных услуг в Омской области. Сайт был удаленно взломан осенью 2017 г.

Злоумышленнику удалось получить данные, обеспечивающие доступ к личным кабинетам пользователей сайта. Он скопировал эти данные, а также перевел на свой счет принадлежащие пользователям бонусы на общую сумму 2,1 тыс. руб.

После этого юноша обратился к владельцам сайта и сообщил им, что в системе имеется уязвимость. Он пообещал уточнить, какая именно, и как от нее защититься, если хозяева сайта ему за это заплатят. Однако организация, вместо того, чтобы согласиться на его предложение, обратилась в правоохранительные органы. После этого личностью и деятельностью хакера занялось УФСБ России по Омской области.

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