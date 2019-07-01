Россиянка подожгла вышку сотовой связи, потому что она излучала

Неудачная попытка поджога

Жительница Свердловской области пыталась сжечь вышку сотовой связи, мотивируя это тем, что она наносит вред ее здоровью. Попытка поджога была предпринята в ночь с 19 на 20 мая 2019 г., а сама вышка находилась в поселке Калья Свердловской области, сообщает информагентство Ura.ru.

По состоянию на 1 июля 2019 г. против 53-летней поджигательницы, имя которой в интересах следствия не раскрывается, возбуждено уголовное дело по ст. 47 УК России «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Теперь преступницу ждет наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Иллюзорный вред здоровью

Как отметила поджигательница, на преступление ее толкнул видеоролик про вред сотовых вышек, размещенных в непосредственной близости от населенных пунктов, наносимый их жителям. В этот период времени женщина страдала недомоганием и бессонницей, и после просмотра видео она увидела причину ее плохого самочувствия именно в вышке связи расположенной недалеко от ее дома.

Преступница проживает вместе с мужем, который мог помешать ей совершить задуманное. Чтобы избавиться от возможной помехи, она напоила супруга водкой и оставила его дома, после чего направилась к вышке с целью реализации своего плана. Доказательств того, что плохое ее самочувствие действительно было связано с антеннами сотовой связи на вышке, у нее не было. Следователи не сообщают, обращалась ли жительница Свердловской области в надлежащие инстанции с жалобой на сложившуюся ситуацию

Как это было

По словам официального представителя регионального главка МВД Валерия Горелых, преступница очень основательно подошла к вопросу уничтожения вышки сотовой связи. Для осуществления своего плана она использовала ветошь, пропитанную легковоспламеняющейся жидкостью, которую она разместила на опоре и проводах вышки. О возгорании в дежурную часть регионального ОВД сообщили сотрудники оператора связи, название которого сотрудники ОВД не раскрыли. По словам звонивших, на вышке сработали сенсоры противопожарной безопасности.

Ветошь, облитая горючим веществом, должна была уничтожить саму вышку и оборудование на ней

Прибывшие на место вероятного поджога сотрудники правоохранительных органов обнаружили преступницу, пытавшуюся при помощи спичек поджечь тряпки, а также пустую пластиковую бутылку, в которое, предположительно, находилась горючая жидкость, состав которой на момент публикации материала не был установлен.

Подозреваемую задержали и доставили в отделение полиции. В ее карманах были обнаружены фонарик, баллон с перцовым газом и спички.

Россияне против вышек связи

В 2019 г. участились случаи недовольства жителями соседством с сотовыми вышками. Некоторые из них, как и жительница Свердловской области, устраивают самосуд, как поступил, например, пожилой мужчина, проживающий в Тверской области. Он подпилил опору вышки сотовой связи, излучение которой, как ему казалось, уничтожало урожай овощей, ягод и фруктов на его участке, расположенном неподалеку.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 мая 2019 г. в поселке Новозавидовский Конаковского района. Успешно избавившись от нежелательного соседа, россиянин попутно повредил еще и 10-киловольтную линию электропередач. Вышка связи упала непосредственно на провода, оставив близлежащие населенные пункты без света.

На допросе преступник подчеркнул, что неоднократно жаловался на злополучную вышку в различные инстанции, но так и не дождался никакого решения по его вопросу. Бездействие властей в итоге и толкнуло его взять пилу и сделать все своими руками.

22 июня 2019 г. в деревне Чудиново Владимирской области местные жители вышли протестовать против установки вышки сотовой связи оператора Tele2 на территории их поселка. По данным ресурса Dovod.online, строительство началось в 4 часа утра – шумные работы велись буквально в нескольких метрах от одного из жилых домов. По словам жителей деревни, расположение вышки с ними никто не согласовывал.

Спустя три дня, 25 июня 2019 г., аналогичный случай произошел в Подмосковье – в деревне Щербинино Ступинского района. Люди вышли на протест против установки вышки Tele2, сославшись на то, что межевание территории не было произведено. Конструкцию планировалось разместить менее чем в 100 метрах от ближайшего жилого дома, и жители деревни начали готовить обращение в прокуратуру. По информации ОТР, разрешение на установку вышки оператору Tele2 выдала администрация городского округа Ступино.

Шанс на то, что власти примут сторону населения обеих деревень, отличны от нуля. В России зарегистрированы случаи, когда операторам приходилось демонтировать вышки связи в связи с решением регуляторов.

К примеру, весной 2017 г. оператор МТС установил свою вышку в центре частного сектора в Орджоникидзевском районе Перми. Изначально суд встал на сторону оператора, но жители близлежащих домов обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверить законность получения разрешения на строительство.

В июне 2018 г. ситуация решилась в пользу жильцов – оператора, по информации ГТРК «Пермь», обязали демонтировать конструкцию.