В России вышел дешевый флагманский смартфон Xiaomi. Цена

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Redmi K20 в России

Компания Xiaomi объявила о начале продаж на территории России флагманского смартфона Redmi K20. Российским покупателям доступна его международная версия, получившая название Mi 9T.

Mi 9T от Redmi K20 отличается исключительно изменениями в программной составляющей – с точки зрения спецификаций смартфоны абсолютно идентичны. В Россию смартфон приехал в двух модификациях – с 64 и 128 ГБ встроенной памяти, и стоят они, соответственно, 26 тыс. руб. и 29 тыс. руб. На сайте Xiaomi заявлены все три имеющихся для данного гаджета цвета корпуса – черный, красный и синий, однако на момент публикации материала в красном цвете купить смартфон было нельзя.

Три заявленных оттенка корпуса Xiaomi Mi 9T

Анонс Redmi K20 в Китае состоялся ровно месяц назад, 28 мая 2019 г. В день премьеры младшая версия смартфона с накопителем емкостью 64 ГБ оценивалась в $290 (18,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 июня 2019 г.), а за модификации с 128 ГБ Xiaomi просила $305 (19,2 тыс. руб.). Разница в стоимости старшей модификации приближается к 10 тыс. руб., чего не было в случае с вышедшим в марте 2019 г. Redmi Note 7 – его российская цена практически не отличалась от китайской. Ситуация напоминает случай с завышением стоимости слайдера Mi Mix 3 – в России его продавали на 12 тыс. руб. дороже, чем в Китае.

Стоимость Xiaomi Mi 9T (Redmi K20) в России

Модель Объем оперативной памяти, ГБ Объем встроенной памяти, ГБ Стоимость в Китае, $ Стоимость в России, руб. Redmi K20 6 64 290 26 000 Redmi K20 6 128 305 29 000

Источник: Xiaomi

И все же, Mi 9T в российской рознице стоит заметно дешевле оригинального флагмана Mi 9 – смартфон поступил в продажу в России в апреле 2019 г. по цене от 35 тыс. руб.

Главное конкурентное преимущество

Основное достоинство Mi 9T – это его фотокамеры, в частности, выдвижной фронтальный модуль, позволивший сделать дисплей практически полностью безрамочным. Селфи-камера здесь располагает матрицей 20 Мп, диафрагмой f/2.0 и защитным сапфировым стеклом. Ее выдвижной механизм срабатывает за 0,8 секунды, и, по заверениям разработчиков, его ресурса хватит на 300 тыс. срабатываний.

Доступные в России варианты расцветки Mi 9T

Основная камера смартфона включает три сенсора, главный среди которых – это Sony IMX582 с разрешением 48 Мп, снабженный 6-элементной оптикой с диафрагмой f/1,75. Вторая матрица на 8 Мп получила телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом и диафрагмой f/2,4, а третья имеет разрешение 13 Мп и характеризуется сверхширокоугольным 125-градусным объективом и диафрагмой f/2,4. Камера дополнена фазовым автофокусом и возможностью замедленной видеосъемки 960 к/с в разрешении HD.

Процессор и память

Все модификации Mi 9T базируются на процессоре среднего класса Qualcomm Snapdragon 730, оснащенного восемью вычислительными ядрами и выпускаемого по нормам 8-нанометрового техпроцесса. Фактически, это улучшенная версия чипа Snapdragon 710 образца 2018 г., проявившего себя в качестве довольно производительного при его позиционировании на рынке. Имея в составе видеокарту Adreno 618 и работая на частоте до 2,2 ГГц, SD 730 на 35% опережает своего предшественника по скорости работы и показывает почти вдвое более высокую производительность в операциях, связанных с работой систем искусственного интеллекта.

Экстерьер Mi 9T нельзя упрекнуть в неоригинальности

Вне зависимости от выбранной модификации, объем оперативной памяти в смартфоне останется неизменным – пользователь получит ровно 6 ГБ. Добавим, что в Mi 9T используются высокоскоростные модули памяти – UFS 2.1 (встроенный накопитель) и LPDDR4 (оперативная память).

Дисплей и система питания

Экран Mi 9T занимает 92% площади лицевой панели, и это матрица AMOLED на 6,4 дюйма по диагонали с разрешением Full HD+ (2340х1080 пикселей). Толщина верхней и боковой рамок не превышает 2,1 миллиметра, а нижний «подбородок» получился толщиной 3,8 мм.

Дисплей оснащен поддержкой режима HDR и обладает яркостью 600 нит. К прочим его параметрам относится подсветка без ШИМ, что снизит нагрузку на глаза, плюс представители Xiaomi упомянули 104-процентный охват цветового пространства NTSC.

Работает Mi 9T от встроенного аккумулятора емкостью 4000 мАч. Батарея оборудована быстрой 18-ваттной зарядкой по USB-C.

Дополнительные возможности

Список характеристик Mi 9T, помимо перечисленного, включает аудиочип Hi-Fi Qualcomm Aqstic WCD9340, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев седьмого поколения, чип NFC SN100T для бесконтактных платежей, а также двухдиапазонные модули GPS и Wi-Fi 802.11ac. В наличии имеются алюминиевый корпус 7000 серии с покрытием из стекла Gorilla Glass 5, отдельный вход под наушники, ОС Android 9 Pie с прошивкой MIUI 10 и модуль Bluetooth 5. Размеры аппарата составили 157х74х9 мм при весе 191 грамм.