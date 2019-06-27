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Спецпроекты

Впервые код своего ПО открыл российский госорган

ПО Свободное ПО ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков
Счетная палата объявила об открытии кодов своих программ для программистов, дизайнеров и аналитиков, став пионером в данном вопросе среди российских госорганов.

Открытый код Счетной палаты

Счетная палата создала репозиторий для публикации исходного кода написанных в ведомстве программ и, в частности, пообещала разместить в этом хранилище софт своих новых проектов по автоматизации работы инспекторов и сотрудников. По утверждению контрольного ведомства, на подобный шаг оно решилось первым из российских государственных органов.

Основными пользователями кода, как ожидается, станут программисты, дизайнеры и аналитики. Но на первом этапе акцент в большей степени будет сделан на просветительской функции репозитория, который уже содержит обучающие материалы по работе с открытыми финансовыми данными (как можно заметить, преимущественно написанные на Python). «Хранилище будет регулярно обновляться и пополнится пакетами для дизайнеров и программистов», — заверяют инициаторы проекта.

«В репозитории кода есть целый блок “Образовательные ресурсы”, есть исторические архивные данные, например, архив бюллетеня Счетной палаты с 1999 по 2010 гг.; их на официальном сайте сейчас нет, — отмечает эксперт Счетной палаты Иван Бегтин. — Также там есть код сбора и обработки данных из госинформсистем. Мы будем выкладывать туда дизайн-макет, код аналитических инструментов и многое другое. Информация будет обновляться не реже, чем раз в месяц, а далее на постоянной основе».

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Счетная палата открыла исходный код ПО

С точки зрения Бегтина, создавая репозитории, Счетная палата демонстрирует свою открытость и говорит о том, что разработчики могут участвовать в ее работе, сообщая об ошибках. «Эта работа сделает Счетную палату более привлекательной для аналитиков и разработчиков», — уверен он.

Проекты, для которых открывается код

Как пояснил CNews директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты Михаил Петров, становящиеся открытыми проекты по автоматизации работы сотрудников ведомства связаны с созданием так называемого рабочего места «цифрового инспектора».

«С его помощью сотрудник будет отбирать объекты для проверки на основании риск-ориентированного подхода, — указывает Петров. — Инспектор сможет не вручную просматривать тысячи транзакций и документов, а уделяет время только тем данным, которые отобраны как наиболее интересные для анализа средствами аналитики. Также он сможет строить и пополнять информацией “цифровой паспорт” объекта проверки, привлекать к проверкам экспертов, в максимально автоматизированном режиме оформлять результаты надзора (акты, отчеты, предписания и т. п.), пользоваться базой знаний».

Написанием ПО для описанных целей занимаются как специалисты Счетной палаты, так и неконкретизированные привлеченные подрядчики. В своей работе они ориентированы на максимальное использование инструменты open source — платформы Mongo, Hadoop, Pentaho, Metabase, PostgreSQL, Python. Программа развития цифровых платформ Счетной палаты, в рамках которой осуществляются данные разработки, рассчитана на три года.

Планы по открытости Счетной палаты

«Так как сейчас мы создаем собственное “озеро данных”, системы аналитики в основном на базе продуктов open source, мы думаем, что наши наработки могут быть использованы и другими государственными структурами, — считает Михаил Петров. — Поэтому по мере реализации соответствующих проектов мы также можем открывать код создаваемых нами систем для внешних пользователей».

«Участвуя в различных конференциях, хакатонах и других мероприятиях, мы видим, как развивается вся экосистема open source, и это позволяет нам строить свою технологическую стратегию, оптимизируя стоимость применяемых инструментов и различные риски», — добавляет он.

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