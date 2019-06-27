Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн

Власти Египта разрешили Veon консолидировать холдинг Global Telecom

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») сообщила о получении разрешения от Финансового регулятора Египта (Egyptian Financial Regulatory Authority, FRA) на осуществление оферты по выкупу долей миноритарных акционеров египетского холдинга Global Telecom (GTH).

Veon владеет 57,3% акций GTH и ранее объявил оферту на выкуп оставшихся акций по цене 5,08 фунтов ($0,3) за одну бумагу. Эта оценка представляет премию размером 44% к рыночной цене акций GTH за последние полгода. Осуществление всей оферты обойдется Veon в 10,14 млрд фунтов ($607 млн) .

«Дочка» Veon согласилась выплатить налоги на сумму $136 млн

Одновременно GTH договорился с Налоговым регулятором Египта (Egyptian Tax Authority, ETA) об урегулировании всей имеющийся у холдинга задолженности по налогам за период с 2000 г. по 2018 г. GTH выплатит властям Египта в общей сложности $136 млн. Первый платеж на сумму $53,7 млн избавит холдинг от претензий за периоды 2006-2007 гг. и 2010-2018 гг.

Оставшиеся $82,3 млн должны быть выплачена до конца 2019 г. Ее выплата погасит задолженность GTH за периоды с 2000 по 2005 гг. и 2008-2009 гг. Таким образом, всего на оба мероприятия Veon затратит $744 млн.

Как Veon оказался в Египте и как пытался оттуда уйти

Напомним, Global Telecom изначально назывался Orascom Telecom Holdings (OTH) и был подконтролен египетскому миллиардеру Нагибу Савирису (Naguib Sawiris). Холдинг владел сотовыми операторами в Азии, Африке и Америке.

Чтобы покинуть Египет, где Veon не ведет деятельности, ему придется заплатить $744 млн

В 2011 г. Савирис передал группе Vimpelcom (прежнее название Veon) контрольный пакет акций OTH и 100% акций итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni. Затем GTH продал принадлежавшие ему активы в Канаде и странах Черной Африки. У холдинга осталось присутствие в Бангладеше, Пакистане и Алжире.

При этом в самом Египте GTH не ведет деятельности. В связи с этим для Veon было бы логично ликвидировать промежуточную структуру, но для этого сначала надо было решить вопрос с миноритариями GTH. За последние годы Veon и его основной акционер – «Альфа-групп» (сейчас доля группы в Veon передана компании LetterOne) неоднократно предпринимали попытки консолидировать акции египетского холдинга, но до сих пор они были безуспешными.

У Vimpelcom (Veon) было 51,7 % акций OTH/GTH, остальные бумаги котировались на Лондонской и Египетской фондовой биржах. В 2013 г. холдинг Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») выдвинул оферту на покупку долей миноритариев OTH, будучи готовым потратить на нее до $1,7 млрд. Но достаточного числа желающих продать свои акции не нашлось.

В 2017 г. GTH провел делистинг с Лондонской фондовой биржи. Параллельно холдинг в рамках buyback выкупил 10% своих акций за $225 млн. Одна акций была оценена в 7,9 фунтов ($0,43). Приобретенные акции затем были погашены, что увеличило долю Veon в GTH до 57,7%.

Позднее в том же году Veon выдвинул оферту на выкуп оставшихся акций холдинга по аналогичной цене - 7,9 фунтов за одну акцию. Осуществление всей оферты потребовало бы от Veon расходов на сумму 15,776 млрд фунтов ($987 млн). Однако FRA не выдал необходимого разрешения на осуществление данной оферты. Параллельно ETA напомнил о непогашенной налоговой задолженности GTH на общую сумму 2,89 млрд фунтов ($172 млн)

После срыва оферты Veon разработал другой вариант – покупка активов GTH в Бангладеше и Пакистане за сумму $2,25 млрд, из которой $1,6 млрд должны были быть выплачены путем принятия Veon задолженности GTH. Но этот вариант требовал одобрения со стороны миноритариев GTH, которые не изъявили желания поддерживать его в достаточном количестве.

Прощание с Египтом

Затем Veon вновь вернулся к варианту с офертой, которая теперь и была одобрена одновременно с решением проблемы по налогам. В Veon уже заявили, что вслед за офертой намерены провести делистинг акций GTH с Египетской фондовой бирже и выкупить все активы холдинга. Выкуп активов будет осуществляться по цене, эквивалентной оценке GTH в ходе проводимой сейчас оферте.

Алжирский сотовый оператор Djezzy вместе с владельцем подводных магистральных каналов Med Cable будет приобретен по цене 70,2 млрд динар ($591 млн), бангладешский сотовый оператор Banglalink – за 24,9 млрд таков ($294 млн), пакистанский сотовый оператор Jazz - за 313,3 млрд рупий ($1,99 млрд) и пакистанский банк Mobilink Microfinance Bank - за 14,74 млрд рупий ($94 млн). То есть всего Veon заплатит за активы GTH $2,97 млрд, но это будет уже внутригрупповая сделка.