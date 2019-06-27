Oppo готовит мобильник, которому не нужны сотовые операторы

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P2P-смартфон из Китая

Компания Oppo разработала технологию MeshTalk, позволяющую совершать звонки без использования сотовых сетей. Идея подразумевает децентрализованный обмен данными между владельцами смартфонов Oppo и практически полную независимость от операторов сотовой связи и их условий обслуживания, в том числе и от международного роуминга.

Технические особенности

Протокол MeshTalk – это децентрализованная система передачи данных. Ключевая особенность технологии, помимо работы вне сотовых сетей, заключается в дальности передачи сигнала – пользователи могут находиться на расстоянии до трех километров друг от друга, пишет ресурс The Verge. Модули Bluetooth и Wi-Fi в своей работе MeshTalk тоже не использует. В описании технологии не приводится частота сигнала и список объектов, мешающих его распространению, но, по заявлениям самой Oppo, на июнь 2019 г. MeshTalk работает на большем расстоянии в сравнении с другими подобными технологиями.

Возможно, в будущем сотовые сети будут не нужны

Фактически, MeshTalk – это P2P (peer-to-peer) сеть обмена данными без базовых станций, серверов и прочих промежуточных устройств. Превращая смартфоны в современный аналог рации, она обеспечивает собеседникам максимальную конфиденциальность разговоров. Аппаратно технология реализована в виде отдельного чипа, расположенного на системной плате смартфона. Модуль потребляет минимум энергии при передаче сигнала, и, когда он активирован, смартфон может продержаться в режиме ожидания до трех суток (72 часа). При этом гаджет не будет расходовать энергию на поиск базовых станций, как это происходит в случае с использованием сотовых сетей.

Возможности технологии

На момент анонса MeshTalk была рассчитана не только на голосовые вызовы, но также и на передачу коротких текстовых сообщений – SMS. На текущем этапе своего развития идея Oppo дает возможность объединять в Р2Р-сеть несколько устройств в своего рода локальные сети и организовывать групповые чаты.

Дальность действия MeshTalk больше в сравнении с существующими аналогами

Помимо этого, MeshTalk позволяет увеличивать диапазон действия созданной сети. В этом ей помогает реализованная в ней функция трансляции сигналов.

Сфера применения и потенциальная польза

Новая разработка Oppo позволит оставаться на связи, фактически, в любой точке планеты – главное, чтобы на расстоянии трех километров было еще как минимум одно устройство с чипом MeshTalk. В российских реалиях технология может использоваться в труднодоступных населенных пунктах, где нет покрытия сотовых сетей, даже 2G (GSM), и других способов связи с внешним миром.

Также MeshTalk может пригодиться в экстремальных ситуациях, или когда традиционные сотовые сети работают с перебоями. Еще один очевидный плюс – возможность значительно сократить расходы на сотовую связь. Впрочем, экономия на звонках через операторов связи может быть нивелирована разницей в стоимости смартфонов с MeshTalk и без нее.

Сроки появления и поддерживаемые устройства

О сроках выхода первых устройств с поддержкой MeshTalk представители Oppo во время анонса рассказывать не стали. Они не сообщили и о степени готовности самой технологии, и о компании, которая займется производством соответствующих аппаратных модулей связи.

Список устройств, которые в числе первых обзаведутся поддержкой MeshTalk, тоже не был раскрыт, равно как и их стоимость. Не исключено, что в будущем Oppo станет лицензировать данную технологию сторонним производителям смартфонов.

Существующие аналоги

Пока Oppo лишь планирует научить свои будущие смартфоны совершать звонки без сотовых сетей и Wi-Fi, другие компании уже работают над собственными серийными гаджетами со схожими функциями. Так, в марте 2019 г. к предзаказу стал доступен смартфон Volk One, который передает данные по распределенной сети Volk Fi, независимой от интернета и сотового оператора. Как и в случае с Oppo MeshTalk, в сети Volk Fi передача данных происходит непосредственно от смартфона к смартфону.

Смартфон Volk One может выйти уже в 2019 г.

Отгрузка первых аппаратов предварительно назначена на декабрь 2019 г., а стоимость их составит $395 (24,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 июня 2019 г.) и $495 (31,2 тыс. руб.) за версию с 64 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти соответственно. По своим характеристикам Volk One схож с некоторыми флагманскими смартфонами 2018 г.: экран Full HD+ 6,2 дюйма, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти и встроенный аккумулятор емкостью 3700 мАч. Корпус будет выполнен из анодированного алюминия и стекла.

Российский Р2Р-телефон Symway

В России в июне 2018 г. российская компания «Симвэй», резидент «Сколково», создала, по собственному заявлению, первый в мире офисный телефон, которому для работы внутри корпоративной сети не требуются классические АТС, серверы или облака. Каждый из этих аппаратов, получивших наименование Symway P2P Phone, функционально представляет собой самостоятельную мини-АТС. При объединении их в сеть реализовываются принципы так называемой пиринговой (одноранговой) архитектуры. Директор по развитию бизнеса «Симвэй» Виталий Корнеев заверил CNews, что все эти свойства позволят организациям, задействовавшим пиринговые телефоны, значительно сэкономить на оборудовании или регулярных платежах за облачные сервисы.