iPad заживо сжег своего владельца

iPad заживо сжег своего владельца2387
Смерть от iPad
На компанию Apple подали в суд за причинение вреда имуществу и смерть человека. Истцами выступили владельцы жилого комплекса в Нью-Джерси, в котором находилась квартира погибшего, страховая компания, в которой застрахован ЖК, и ближайшие родственники жертвы. Причиной происшествия стал воспламенившийся планшет iPad, самовозгорание которого привело к тяжелым последствиям.
По данным ресурса Apple Insider, первые два заявителя требуют от Apple компенсации за причиненный ущерб имуществу и страховые убытки – от взрыва iPad пострадала квартира в жилом комплексе, средства на восстановление которой выделила страховая компания..
История случившегося
Пожар случился в феврале 2017 г. в Нью-Джерси. Планшетный компьютер Apple iPad (модель не установлена), принадлежавший погибшему Брэдли Айленду (Bradley Ireland), на момент воспламенения находился на кухне, и его самоуничтожение привело к возникновению пожара в квартире, который и повлек за собой смерть Айленда.
Спустя два года, в феврале 2019 г. дочь и сын Брэдли Айленда Джулия и Бенджамин Айленд (Julia Ireland и Benjamin Ireland) подали против Apple гражданский иск, в котором заявили, что планшет iPad содержал заводской дефект аккумулятора, ставший причиной взрыва и дальнейшей цепочки трагических событий. «Данный планшетный компьютер был неоправданно небезопасным при использовании по прямому назначению из-за дефектов его конструкции или некачественной сборки и отсутствия предупреждения о возможных последствиях использования на момент его серийного производства и распространения», – сказано в иске. В нем также отмечено, что погибший Брэдли Айланд перед смертью испытывал сильные боль и страдания.
Неточности и нехватка информации
Дело детей погибшего от взрыва iPad против Apple содержит неполный перечень необходимых сведений. В частности, Джулия Айланд не сообщила суду, подвергался ли планшетный компьютер ремонту в авторизованном или неавторизованном сервисном центре, менялся ли его аккумулятор, и каким зарядным устройством пользовался его владелец – оригинальным или нет.
Помимо этого, истцы не указали модель планшетного компьютера и размер требуемой компенсации, предложив установить ее суду. По состоянию на 26 июня 2019 г. статус этого дела остается неизвестным. Отметим также, что в иске жилого комплекса и страховой компании тоже отсутствуют сведения о размере компенсации.
Чем ответила Apple
Компания Apple не публиковала официальный ответ на иск детей Брэдли Айленда. В то же время, за прошедшие с момента инцидента 2,5 года Apple не проводила отзывных кампаний с целью массовой замены аккумуляторных батарей в своих планшетах, следовательно, происшествие было единичным случаем. На момент публикации материала Apple к ответственности за случившееся привлечена не была.
Никто не застрахован
Подавляющее большинство современных мобильных гаджетов оснащаются литий-ионными аккумуляторами, которые действительно имеют свойство взрываться. Чаще всего это происходит из-за неаккуратного обращения, использования некачественного зарядного устройства или дефекта в конструкции устройства или самой батареи. Случай с самовозгоранием iPad в отношении техники Apple нельзя назвать единичным в масштабах всего мира.
К примеру, в июле 2015 г. в Гонконге был зафиксирован факт возгорания iPhone 6, подключенного к фирменному зарядному устройству. Серьезных последствий пожар не принес, чего не скажешь о другом случае, произошедшем в Канаде. В мае 2015 г. ожоги третьей степени получил 16-летний подросток из небольшого канадского города Римби. Возгорание произошло, когда его iPhone 6 лежал на прикроватной тумбе, заряжаясь от электросети. Какое зарядное устройство – оригинальное или нет – использовал подросток, неизвестно.
Другой случай самоуничтожения Apple iPhone 6 произошел в США, на этот раз — в самолете авиакомпании Alaska Airlines в тот момент, когда он совершал перелет над территорией США из Беллингема (штат Вашингтон) в Гонолулу (Гавайские острова). Загоревшийся смартфон принадлежал студентке колледжа Анне Крейл (Anna Crail), летевшей на каникулы. Инцидент произошел ночью, за полтора часа до посадки, в то время, когда она смотрела фильм (на чем она смотрела фильм, не уточняется – на загоревшемся iPhone или на другом устройстве). Сведения о подключении смартфона к портативному зарядному устройству отсутствуют.
Иные модели смартфонов Apple тоже взрываются – популярный iPhone 7, вышедший в сентябре 2016 г., спустя месяц после дебюта взорвался в руках владельца и поранил его лицо. Инцидент произошел в округе Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань – по словам владельца устройства, он снимал видео на свой смартфон, и в этот момент гаджет внезапно взорвался, фактически разорвавшись при этом на две части. К слову, седьмой iPhone может взорваться даже от простого падения на землю, как это произошло в ноябре 2016 г.
Иногда взрываются и классические модели iPhone, тоже способные нанести своим владельцам серьезные повреждения. В декабре 2016 г. в Казахстане загорелся iPhone 5s, вызвав сильный пожар, который привел к ожогам третьей степени девушки – его владелицы и сгоревшему имуществу. 28-летняя Ардак Орынбасарова была доставлена в больницу с ожогами 30% тела. В этом случае iPhone 5s загорелся, находившись на подзарядке, но пострадавшая не уточнила, использовала ли она оригинальное зарядное устройство Apple.
Даже сравнительно новые смартфоны Apple, например, компактный iPhone SE, могут быть небезопасными, и житель Костромы Эрик Доронин знает об этом не понаслышке. Он ощутил последствия самовозгорания iPhone SE на себе, когда его смартфон взорвался прямо у него в брюках. Пострадавший получил химические ожоги 2-3 степени, и у него ушел год на взыскание компенсации с Apple. Доронин, будучи юристом, зафиксировал ущерб и подал в суд на ООО «Эппл рус» как представительство Apple Inc. Моральный ущерб он оценил в 3 млн руб., стоимость брюк — в 8 тыс. руб., расходы за судмедэкспертизу — в размере 1597 руб. и «штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке в размере 50% от суммы, присужденной в его пользу».
Справедливости ради отметим, что воспламеняются не только смартфоны Apple. История со взрывоопасными смартфонами Galaxy Note 7 (один из них взорвался в руках шестилетнего ребенка) сильно повлияла на репутацию компании Samsung, заставив ее руководство снять модель с производства менее чем через полгода с момента запуска и встать на колени в знак извинения. Опасными могут быть и китайские смартфоны, пользующиеся спросом в России. Например, в конце июля 2016 г. во время зарядки загорелся Xiaomi Mi 4i, находясь при этом в руках своего пользователя, а в сентябре 2016 г. в Китае взорвался Xiaomi Mi 4c. Это произошло, когда устройство находилось в заднем кармане брюк владельца. В результате его ягодицам был нанесен ожог третьей степени.