iPad заживо сжег своего владельца

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Смерть от iPad

На компанию Apple подали в суд за причинение вреда имуществу и смерть человека. Истцами выступили владельцы жилого комплекса в Нью-Джерси, в котором находилась квартира погибшего, страховая компания, в которой застрахован ЖК, и ближайшие родственники жертвы. Причиной происшествия стал воспламенившийся планшет iPad, самовозгорание которого привело к тяжелым последствиям.

По данным ресурса Apple Insider, первые два заявителя требуют от Apple компенсации за причиненный ущерб имуществу и страховые убытки – от взрыва iPad пострадала квартира в жилом комплексе, средства на восстановление которой выделила страховая компания..

История случившегося

Пожар случился в феврале 2017 г. в Нью-Джерси. Планшетный компьютер Apple iPad (модель не установлена), принадлежавший погибшему Брэдли Айленду (Bradley Ireland), на момент воспламенения находился на кухне, и его самоуничтожение привело к возникновению пожара в квартире, который и повлек за собой смерть Айленда.

Спустя два года, в феврале 2019 г. дочь и сын Брэдли Айленда Джулия и Бенджамин Айленд (Julia Ireland и Benjamin Ireland) подали против Apple гражданский иск, в котором заявили, что планшет iPad содержал заводской дефект аккумулятора, ставший причиной взрыва и дальнейшей цепочки трагических событий. «Данный планшетный компьютер был неоправданно небезопасным при использовании по прямому назначению из-за дефектов его конструкции или некачественной сборки и отсутствия предупреждения о возможных последствиях использования на момент его серийного производства и распространения», – сказано в иске. В нем также отмечено, что погибший Брэдли Айланд перед смертью испытывал сильные боль и страдания.

Неточности и нехватка информации

Дело детей погибшего от взрыва iPad против Apple содержит неполный перечень необходимых сведений. В частности, Джулия Айланд не сообщила суду, подвергался ли планшетный компьютер ремонту в авторизованном или неавторизованном сервисном центре, менялся ли его аккумулятор, и каким зарядным устройством пользовался его владелец – оригинальным или нет.

Apple iPad, как и любое устройство с аккумулятором, может быть опасен для жизни

Помимо этого, истцы не указали модель планшетного компьютера и размер требуемой компенсации, предложив установить ее суду. По состоянию на 26 июня 2019 г. статус этого дела остается неизвестным. Отметим также, что в иске жилого комплекса и страховой компании тоже отсутствуют сведения о размере компенсации.

Чем ответила Apple

Компания Apple не публиковала официальный ответ на иск детей Брэдли Айленда. В то же время, за прошедшие с момента инцидента 2,5 года Apple не проводила отзывных кампаний с целью массовой замены аккумуляторных батарей в своих планшетах, следовательно, происшествие было единичным случаем. На момент публикации материала Apple к ответственности за случившееся привлечена не была.

Никто не застрахован

Подавляющее большинство современных мобильных гаджетов оснащаются литий-ионными аккумуляторами, которые действительно имеют свойство взрываться. Чаще всего это происходит из-за неаккуратного обращения, использования некачественного зарядного устройства или дефекта в конструкции устройства или самой батареи. Случай с самовозгоранием iPad в отношении техники Apple нельзя назвать единичным в масштабах всего мира.

К примеру, в июле 2015 г. в Гонконге был зафиксирован факт возгорания iPhone 6, подключенного к фирменному зарядному устройству. Серьезных последствий пожар не принес, чего не скажешь о другом случае, произошедшем в Канаде. В мае 2015 г. ожоги третьей степени получил 16-летний подросток из небольшого канадского города Римби. Возгорание произошло, когда его iPhone 6 лежал на прикроватной тумбе, заряжаясь от электросети. Какое зарядное устройство – оригинальное или нет – использовал подросток, неизвестно.

Apple iPhone 7, уничтоженный взрывом аккумулятора

Другой случай самоуничтожения Apple iPhone 6 произошел в США, на этот раз — в самолете авиакомпании Alaska Airlines в тот момент, когда он совершал перелет над территорией США из Беллингема (штат Вашингтон) в Гонолулу (Гавайские острова). Загоревшийся смартфон принадлежал студентке колледжа Анне Крейл (Anna Crail), летевшей на каникулы. Инцидент произошел ночью, за полтора часа до посадки, в то время, когда она смотрела фильм (на чем она смотрела фильм, не уточняется – на загоревшемся iPhone или на другом устройстве). Сведения о подключении смартфона к портативному зарядному устройству отсутствуют.

Иные модели смартфонов Apple тоже взрываются – популярный iPhone 7, вышедший в сентябре 2016 г., спустя месяц после дебюта взорвался в руках владельца и поранил его лицо. Инцидент произошел в округе Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань – по словам владельца устройства, он снимал видео на свой смартфон, и в этот момент гаджет внезапно взорвался, фактически разорвавшись при этом на две части. К слову, седьмой iPhone может взорваться даже от простого падения на землю, как это произошло в ноябре 2016 г.

Иногда взрываются и классические модели iPhone, тоже способные нанести своим владельцам серьезные повреждения. В декабре 2016 г. в Казахстане загорелся iPhone 5s, вызвав сильный пожар, который привел к ожогам третьей степени девушки – его владелицы и сгоревшему имуществу. 28-летняя Ардак Орынбасарова была доставлена в больницу с ожогами 30% тела. В этом случае iPhone 5s загорелся, находившись на подзарядке, но пострадавшая не уточнила, использовала ли она оригинальное зарядное устройство Apple.

Последствия взрыва iPhone 5s в Казахстане

Даже сравнительно новые смартфоны Apple, например, компактный iPhone SE, могут быть небезопасными, и житель Костромы Эрик Доронин знает об этом не понаслышке. Он ощутил последствия самовозгорания iPhone SE на себе, когда его смартфон взорвался прямо у него в брюках. Пострадавший получил химические ожоги 2-3 степени, и у него ушел год на взыскание компенсации с Apple. Доронин, будучи юристом, зафиксировал ущерб и подал в суд на ООО «Эппл рус» как представительство Apple Inc. Моральный ущерб он оценил в 3 млн руб., стоимость брюк — в 8 тыс. руб., расходы за судмедэкспертизу — в размере 1597 руб. и «штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке в размере 50% от суммы, присужденной в его пользу».

Справедливости ради отметим, что воспламеняются не только смартфоны Apple. История со взрывоопасными смартфонами Galaxy Note 7 (один из них взорвался в руках шестилетнего ребенка) сильно повлияла на репутацию компании Samsung, заставив ее руководство снять модель с производства менее чем через полгода с момента запуска и встать на колени в знак извинения. Опасными могут быть и китайские смартфоны, пользующиеся спросом в России. Например, в конце июля 2016 г. во время зарядки загорелся Xiaomi Mi 4i, находясь при этом в руках своего пользователя, а в сентябре 2016 г. в Китае взорвался Xiaomi Mi 4c. Это произошло, когда устройство находилось в заднем кармане брюк владельца. В результате его ягодицам был нанесен ожог третьей степени.