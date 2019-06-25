Баг в Windows 10 не дает ПК «уснуть»

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Новый баг

Microsoft признала наличие ошибки в операционной системе Windows 10, из-за которой выполнение процедур выключения или перехода ПК в спящий режим может занимать значительно больше времени, чем обычно.



По данным портала клиентской поддержки компании, эта проблема может возникать в ОС версии 1809 (октябрь 2018 г.) при подключении или отключении устройств с современным интерфейсом USB Type-C, в том числе док-станций и зарядных устройств, во время процесса завершения работы системы.

Корень проблемы лежит в программной реализации интерфейса USCI (USB Type-C Connector System Interface), содержащей ошибку. В результате данной ошибки, операционная система не может завершить свою работу, пока не будет корректно обработано системное событие присоединения или отсоединения устройства через порт USB Type-C, что может потребовать вплоть до минуты дополнительного времени. Напомним, что современные ПК с твердотельными накопителями (SSD) способны переходить в режим гибернации или «засыпать» буквально за считанные секунды.

Как отмечают специалисты Microsoft, описанный баг не оказывает какого-либо влияния на работоспособность подключенной к компьютеру по USB Type-C техники или самих портов.

Ответ службы поддержки Microsoft на жалобу относительно замедленного завершения работы Windows 10

Сроков устранения неприятной ошибки, как и способов ее решения силами пользователей, представители разработчика не называют. По всей видимости, единственное, что обладатели ПК с USB Type-C и Windows 10 «на борту» могут предпринять на данный момент – придерживаться практики подключения или отключения внешних устройств либо до, либо после перехода ПК в спящий режим или его выключения.

Трудности перехода на October Update 2018

Windows 10 уже почти четыре года (она вышла 29 июля 2015 г.), и в течение всего срока своей жизни она получает обновления сомнительного качества. Важно отметить, что в данной ОС, в отличие от ранее выпущенных Windows, функция автоматического обновления не может быть отключена стандартными средствами, даже из-под учетной записи администратора.

Ярчайшим примером обновления, которое принесло множество проблем как пользователям, так и разработчикам, является масштабный набор патчей Windows 10 October Update 2018, вышедший в октябре 2018 г., а затем повторно выпущенный в ноябре того же года с большим числом исправлений.

Одной из наиболее серьезных проблем, возникавших в результате его установки, было автоматическое удаление пользовательских файлов на некоторых компьютерах. Уничтожению подвергалось содержимое библиотек Windows 10: документы, изображения, видео- и аудиофайлы. Если пользователь самостоятельно не озаботился созданием резервной копии перед выполнением обновления ОС, файлы могли быть потеряны навсегда.

Столкнувшись с многочисленными жалобами пользователей, Microsoft была вынуждена приостановить распространение October Update 2018 до выяснения всех обстоятельств. Вскоре компания пообещала помочь пользователям восстановить утраченные файлы.

Другие проблемы с обновлениями Windows 10

Впрочем, не только переход на новые версии Windows 10 способен потрепать нервы пользователям Windows. Даже регулярные накопительные обновления доставляют неприятности, порой способные усложнить или полностью парализовать работу.

Так, в начале июня 2019 г. CNews сообщал о том, что установка последних обновлений для Windows 10 приводит к отказу Internet Explorer запускаться, если провайдер поиска не задан по умолчанию.

Чуть ранее Microsoft признала наличие ошибки в накопительных обновлениях для Windows 10, которая приводит к возникновению проблем в работе Excel.

В августе 2018 г., Microsoft начала рассылать компьютерам на процессорах AMD апдейты, предназначенные исключительно для ПК на чипах Intel. После установки обновлений AMD-компьютеры переставали загружаться, и пользователям приходилось самостоятельно реанимировать систему имеющимися в их распоряжении средствами.

Следует также упомянуть массовую проблему BSoD («синего экрана смерти») на фирменных ноутбуках Microsoft – Surface Book 2. В декабре 2018 г. владельцы таких мобильных ПК стали жаловаться на систематическое появление «синего экрана» с сообщением «SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED» после установки патча KB4467682. Удаление обновления вручную «оживляло» систему лишь в редких случаях – большинство пользователей сообщали о полном выходе Windows 10 из строя и необходимости ее переустановки.