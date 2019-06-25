Lenovo привезла в Россию компактный защищенный ноутбук. Цена

Мощный и недорогой ноутбук Lenovo

Компания Lenovo выпустила в России компактный и производительный ноутбук ThinkBook S 13, основанный на процессорах Intel Core восьмого поколения семейства Whyskey Lake. Мировая премьера лэптопа состоялась в мае 2019 г. и прошла одновременно с презентацией модели ThinkBook S 14, дата выхода которой в России не установлена.

ThinkBook S 13 отличается от ThinkBook S 14 в первую очередь диагональю экрана – 13 и 14 дюймов соответственно. В российской рознице менее габаритный лэптоп, ориентированный на представителей малого и среднего бизнеса, оценен в 50 тыс. руб. за минимальную комплектацию. Старт продаж состоится до конца июня 2019 г., а стоимость включает гарантию сроком в один год, действующую в 160 странах мира, включая Россию. Lenovo выпустила этот ноутбук в России спустя сутки после релиза мобильных ПК Ideapad L340 и Ideapad L340 Gaming для работы и видеоигр.

Дизайн и акустическая система

Корпус ноутбука ThinkBook S 13 выполнен из прочного алюминиевого сплава, однако суммарный его вес не превышает 1,32 килограмма. Размеры мобильного ПК составили 308х216х16 мм, что несколько меньше в сравнении с габаритами большинства других 13-дюймовых моделей. Lenovo добилась этого за счет снижения толщины рамок вокруг дисплея и свободного пространства по бокам клавиатуры.

Несмотря на габариты, Lenovo ThinkBook S 13 получил полноразмерный тачпад

Акустика лэптопа включает два динамика производства Harman Kardon (принадлежит Samsung) мощностью 2 ватта каждый с поддержкой технологии Dolby Audio. Помимо этого, встроенный в него двунаправленный микрофон с шумоподавлением и оптимизированным распознаванием голоса сертифицирован для работы в приложении Skype for Business, плюс на клавиатуре присутствуют выделенные горячие клавиши для управления звонками.

Программное обеспечение и защита информации

С завода Lenovo ThinkBook S 13 поставляется с предустановленной ОС Microsoft Windows 10 версии Home или Pro на выбор. Система дополнена фирменным ПО Lenovo Vantage для тонкой кастомизации его программной составляющей, а также для проведения самодиагностики.

В ThinkBook S 13 присутствуют все необходимые разъемы

Лэптоп укомплектован аппаратным модулем шифрования TPM 2.0 для предотвращения несанкционированного доступа к файлам на его накопителе. Помимо этого, встроенная веб-камера с разрешением HD экипирована специальной механической шторкой ThinkShutter с целью исключения вероятности слежки за пользователем посредством нее.

Процессор и память

Рассматриваемый ноутбук может комплектоваться процессором Intel Core i5-8265U или i7-8565U в зависимости от конфигурации. Оба процессора представлены в III квартале 2018 г. и производятся по 14-нанометровой технологии. Core i5-8265U получил четыре ядра и восемь потоков, частоту от 1,6 до 3,9 ГГц и уровень TDP 25 Вт, тогда как Core i7-8565U при том же количестве ядер и потоков работает на частоте от 1,8 до 4,6 ГГц.

Вне зависимости от выбранной версии графику будет обрабатывать интегрированная видеокарта Intel UHD Graphics 620 с частотой от 300 до 1,1 ГГц – дискретное решение Nvidia или AMD для данной модели недоступно. Объем оперативной памяти стандарта DDR4-2400, а дисковая подсистема представлена твердотельным накопителем M.2 с интерфейсом PCIe емкостью до 512 ГБ.

Дисплей и система питания

Экран ноутбука Lenovo ThinkBook S 13 базируется на матрице IPS с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Диагональ панели составила 13,3 дюйма, а поддерживаемое ею разрешение – 1920х1080 точек (формат Full HD). Матрица характеризуется яркостью 300 нит и контрастностью 800:1. Кроме того, к ноутбуку возможно подключение двух внешних дисплеев с максимальным разрешением 3840х2160 пикселей (Ultra HD, 4K).

Lenovo заметно уменьшила толщину верхней и боковых рамок дисплея ThinkBook S 13

Питается ноутбук от встроенного аккумулятора 45 Втч. Батарея обеспечивает ему 11 часов автономной работы.

Дополнительные спецификации

К прочим характеристикам ThinkBook S 13 относится в первую очередь функция Windows Modern Standby, которая позволяет его операционной системе работать в спящем режиме обслуживать сетевые подключения даже с закрытой крышкой. Также в наличии кнопка SmartPower On для моментального вывода ноутбука из спящего решения. К слову, для этого можно воспользоваться и голосовой командой.

Lenovo ThinkBook S 13 (слева) и ThinkBook S 14 (справа)

Набор интерфейсов ThinkBook S 13 включает выход HDMI 1.4, порт USB-C 3.1 и два полноразмерных USB 3.1, один из которых всегда включен. Доступные модули беспроводной связи – Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac.