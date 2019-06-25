Биткоин взлетел выше $11000, поднявшись на 11% за неделю

Новый рывок

Курс биткоина (Bitcoin, BTC) преодолел отметку в $11 тыс. и уверенно рвется к $12 тыс. за одну виртуальную монету. Крупнейшая криптовалюта мира начала стремительный рост весной 2019 г. после провального 2018 г., когда снижение ее курса отмечалось ежедневно.

По данным CoinDesk.com, на момент публикации материала курс биткоина находился на отметке $11,3 тыс. – за один день криптовалюта подорожала более чем на $500, и это самое высокое значение с марта 2018 г.

До нового рекорда еще далеко

Несмотря на быстрый рост стоимости, биткоин пока не побил свой рекорд. В декабре 2017 г., на пике своей популярности, он стоит свыше $20 тыс., повлияв тогда не только на крипто-рынок, но и на сегмент компьютерных комплектующих. Биткоин спровоцировал взрывной рост спроса на видеокарты, используемые для майнинга криптовалют, что привело к возникновению дефицита и резкому росту их стоимости по всему миру.

Известный крипто-аналитик Оливер Айзекс (Oliver Isaacs) в интервью изданию The Independent заявил, что, по его прогнозам, к концу 2019 г. или в начале 2020 г. биткоин все же установит новый мировой рекорд. По его мнению, к этому периоду стоимость BTC может достичь $25 тыс.

Динамика курса биткоина в период с апреля 2018 г. по июнь 2019 г.

Другой не менее крупный криптоэксперт Джулиан Хосп (Julian Hosp) полагает, что рост курса BTC будет более стремительным. По его оценке, к 2020 г. он составит $100 тыс. Свой прогноз относительно дальнейшей судьбы биткоина озвучил и миллиардер Тим Дрейпер (Tim Draper). В мае 2019 г., когда BTC стоил еще в районе $5000, он заявил, что курс главной криптовалюты мира может вырасти до $250 тыс. к 2023 г.

Однако самый оптимистичный прогноз дал основатель известного антивирусного бренда McAfee Джон Макафи (John McAfee). Он предсказал, что к концу 2020 г. курс биткоина поднимется до $1 млн. В случае, если его прогноз не оправдается, он пообещал съесть собственный пенис.

Возможные причины роста стоимости

Эксперты агентства Reuters приводят в качестве вероятной причины нового витка популярности биткоина недавний анонс криптовалюты Libra, разработкой которой занималась компания Facebook. Она, как и биткоин, базируется на технологии блокчейн, но имеет ряд технических отличий – в частности, она централизована и исключает анонимность транзакций.

Основатель McAfee верит в биткоин как никто другой

Тем не менее, Libra, полноценный запуск которой планируется в 2020 г., может привлечь внимание широких масс к рынку виртуальных валют, лидер которой – биткоин. Если резкое снижение курса BTC в 2018 г. подорвало доверие к крипте, то тот факт, что за Libra стоят Facebook, MasterCard, Visa и ряд крупнейших ИТ-компаний мира, определенно добавляет легитимности крипто-рынку.

Но возвращение биткоина к жизни началось за несколько месяцев до премьеры Libra. В начале апреля 2019 г. он всего за один день подорожал на 23% и преодолел отметку в $5000. По данным Reuters, рост курса был обусловлен желанием многочисленных инвесторов из Азии вложиться в BTC. Количество желающих купить биткоины агентство не уточняет. У исполнительного директора криптовалютной компании BCB Group Оливера фон Ландсберг-Сэди (Oliver von Landsberg-Sadie) есть другое мнение по поводу числа инвесторов, купивших биткоины. На запрос Reuters он ответил, что все сделки проводились через американские биржи Coinbase и Kraken и через люксембургскую Bitstamp, однако это был единый алгоритмически управляемый заказ, который мог сделать трейдинговый робот. По оценке эксперта, неназванный покупатель приобрел 20 тыс. биткоинов.

У аналитиков Forbes появилось иное предположение относительно причин роста биткоина. Он может быть напрямую связан с торговой войной между США и КНР, поскольку китайцы используют криптовалюту для вывода денег, и новые пошлины могли подстегнуть их интерес к ней.

Укрепление позиций биткоина косвенно может иметь отношение к легализации криптовалюты в ряде стран мира. К примеру, в декабре 2017 г. в Белоруссии по указу президента Александра Лукашенко были разрешены любые действия с криптой, в том числе обмен, покупка, продажа и майнинг. Налогами подобный вид деятельности в Белоруссии не облагается.

Сверхбыстрая реабилитация

Следующий рекорд после апрельского прорыва биткоин взял в середине мая 2019 г., подорожав до $7000. Это отразилось и на других криптовалютах – курс Ethereum (эфир) вырос на тот момент до $194, а Bitcoin Cash оценивался в $367. К концу мая 2019 г. биткоин стоил уже практически $9000.

Основные криптовалюты мира подорожали вместе с биткоином

За прошедший месяц главная криптовалюта мира подорожала еще на $2300. Актуальный скачок курса BTC тоже отразился на всем мировом рынке крипты – Ethereum на 25 июня 2019 г. стоит $313, а Bitcoin Cash – $480.

Политики против биткоина

Пока Азия инвестирует в криптовалюту, чиновники США и России выступают за ее запрет на территории этих стран. В частности, с соответствующим предложением в мае 2019 г. выступил член американского конгресса Брэд Шерман (Brad Sherman), заявив, что запрет обеспечит США защиту как политического и экономического центра. Мнение Шермана частично разделяет и президент Европейского центрального банка Марио Драги (Mario Draghi). Он отметил, что криптовалюта не должна рассматриваться непосредственно в качестве валюты, и добавил, что крипта не должна и не может оказывать влияние на макроэкономику. По его словам за криптой ней никто не стоит, что делает ее высокорисковым активом, стоимость которого подтверждена исключительно силой волатильности.

В России против биткоина выступает Госдума. В июне 2019 г. стало известно, что она планирует ввести административную ответственность за любые действия с криптовалютой, не предусмотренные российским законодательством. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, нелигитимными будут считаться все действия с криптовалютой – майнинг, организация и выпуск, обращение, открытие пунктов обмена и т. д.

Наказанием для майнеров и всех, кто так или иначе связан с криптовалютами, станет штраф, размеры которого на момент публикации материала установлены не были. Примечательно, что россиянам все же разрешат владеть бинкоинами, но лишь в порядке исключения – штрафа за них не будет только в том случае, если криптотокены были приобретены по иностранному праву в заграничных пунктах обмена и продажи. Аналогичное действие, произведенное на территории России, неизбежно повлечет за собой административную ответственность.

Вместо биткоина россиянам предложат «крипторубль» - полноценный аналог фиатного рубля, его виртуальную копию. Анатолий Аксаков подчеркнул, что отличий между рублем реальным и крипторублем не будет даже в их курсах. «Вы заводите в банк 100 тыс. рублей и получаете 100 тыс. крипторублей», - пояснил Аксаков. Курс крипторублей будет один к одному к фиатным рублям. Полученные крипторубли могут быть использованы для покупки зафиксированного в блокчейне товара.