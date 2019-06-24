В России вышли дешевые ноутбуки Lenovo для работы и игр. Цена

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Две новинки Lenovo

Компания Lenovo выпустила в России два новых доступных ноутбука L-серии, нацеленных на геймеров, а также на взрослую аудиторию, проводящую рабочий день за экранами компьютеров. Модели получили название Ideapad L340 и Ideapad L340 Gaming, и они наделены сбалансированными спецификациями и сравнительно невысокой ценой.

Старт продаж Ideapad L340 и Ideapad L340 Gaming в России состоится до конца июня 2019 г. Стоимость младшей модели стартует от 20 тыс. руб., а игровой лэптоп оценен производителем в 50 тыс. руб. за минимальную конфигурацию. На оба мобильных ПК распространяется трехлетняя гарантия, и оба они характеризуются полноразмерными дисплеями – доступны модификации с экранами на 15,6 и 17 дюймов по диагонали, способными раскрываться на 180 градусов.

Классический Lenovo Ideapad L340

Ноутбук Ideapad L340 имеет ряд интересных особенностей – к примеру, его веб-камера оснащена шторкой, что позволяет исключить вероятность слежки без необходимости заклеивания камеры изолентой или стикером, как это сделал основатель Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg). Лэптоп рассчитан на запуск ресурсоемких программ, для чего комплектуется мощными процессорами, вплоть до Intel Core i7 или AMD Ryzen R7 3700U. В зависимости от конфигурации ноутбук может быть оснащен до 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 и дисковой подсистемой на основе жесткого диска емкостью до 2 ТБ или SSD-накопителя с интерфейсом PCI-E вместительностью до 1 терабайта. Возможна одновременная установка двух носителей информации. Помимо этого, в качестве опции для Ideapad L340 Lenovo предлагает пишущий оптический привод.

IdeaPad L340 порадует действительно доступной ценой

По умолчанию графику в Ideapad L340 обрабатывает встроенная в процессор видеокарта, а в более продвинутых комплектациях доступны чипы Nvidia GeForce MX110 и MX130 на выбор. Видеокарт производства AMD в списке нет. Разрешение экрана – 1366х768 или 1920х1080 пикселей, плюс есть возможность подключения внешнего монитора с разрешением до 1920х1080 (ноутбук с видеокартой Nvidia) или до 3840х2160 пикселей (версия с AMD-графикой).

К прочим спецификациям Ideapad L340 относятся 3-ваттная акустика (два динамика по 1,5 ватта) с поддержкой Dolby Audio, батарея на семь или девять часов автономной работы (для 17- и 15-дюймовой модификации) с поддержкой быстрой зарядки Rapid Charge, модуль шифрования TPM 2,0, а также чипы Wi-Fi и Bluetooth. Программное обеспечение включает в себя ОС Windows 10, 30-дневную пробную версию Microsoft Office и фирменное ПО Lenovo Vantage для поиска и установки обновлений драйверов и новых версий BIOS.

Игровой Lenovo Ideapad L340 Gaming

Ноутбук Lenovo Ideapad L340 Gaming получил более мощную игровую начинку в сравнении с Ideapad L340. Она включает в себя в первую очередь процессор Intel Core девятого поколения – четырехъядерный Core i5-9300H или шестиядерный Core i7-9750H, оба с поддержкой Hyper Threading. Также в оснащение лэптопа вошла дискретная игровая видеокарта Nvidia Geforce GTX 1050 или GTX 1650 (модель зависит от выбранной конфигурации). Решения компании AMD в данном мобильном ПК не представлены.

На IdeaPad L340 Gaming запустятся все современные игры

Обладая во многом схожей с младшей моделью внешностью, игровой Ideapad L340 Gaming получил переработанную систему охлаждения, более мощную, но при этом достаточно тихую – уровень издаваемого ею шума не превышает 30 дБ. В ноутбуке установлены те же объемы накопителей и оперативной памяти, клавиатура дополнена подсветкой голубого цвета, и пользователю по умолчанию доступны модификации с Full HD-дисплеями – панели с разрешением HD в данном случае не используются.

Следует отметить, что 15-дюймовые версии Ideapad L340 Gaming получили матрицы TN с яркостью 220 нит и IPS на 250 нит, а 17-дюймовые – располагают только IPS-панелями с максимальной яркость 300 нит. Предусмотрена возможность вывода изображения на внешний дисплей с максимальным разрешением 4096x2160 пикселей.

Экран новинок Lenovo можно раскрывать на 180 градусов

Программное обеспечение Ideapad L340 Gaming идентично ПО в Ideapad L340 – предустановлена ОС Windows 10 с приложением Lenovo Vantage. Шторка для камеры и модуль шифрования TPM 2.0 тоже присутствуют. Аккумулятор обеспечит ноутбуку девять часов автономной работы, и у него тоже есть поддержка быстрой зарядки Rapid Charge.