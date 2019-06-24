«Бакка Софт» выпустит решение для электронного документооборота на отечественной мобильной ОС

На российском рынке появится решение для защищенного электронного документооборота на базе ОС «Аврора» (Sailfish Mobile OC RUS). По мнению разработчиков, это снизит степень угрозы потери данных для отечественного бизнеса.

«Бакка Софт» анонсировала решение на российской мобильной ОС

Одним из главных трендов развития ИТ-сервисов в России является переход госорганами, госкомпаниями и частными российскими компаниями на разработанные в России программные продукты и аппаратные платформы. Примером такого ПО является мобильная защищенная ОС «Аврора» (Sailfish Mobile OC RUS), разработка компании «Открытая Мобильная Платформа» (ОМП). Это единственная мобильная ОС, включенная в реестр отечественного ПО, прошедшая сертификацию ФСБ/ФСТЭК и гарантирующая полную защиту информации от несанкционированного доступа.

«Бакка Софт» создала собственный продукт, который решает не только бизнес-задачу электронного документооборота, но и обеспечивает надежную защиту данных

В компании «Бакка Софт» уверены в том, эта операционная система имеет большое будущее. Команда ОМП прикладывает все усилия для того, чтобы «Аврора» становилась все более функциональной, удобной, производительной и безопасной. Именно поэтому «Бакка Софт» предложила своим настоящим и будущим клиентам готовый мобильный клиент для документооборота, который, помимо привычных iOS и Android, работает и на этой операционной системе.

Мобильный документооборот защищают от хакеров

Сейчас одной из основных угроз для бизнес-сообщества является киберпреступность. Кибератаки происходят по всему миру каждые 14 секунд, и это оборачивается существенными финансовыми потерями из-за простоя или полного выхода из строя сервисов.

Более того, из года в год методики несанкционированного доступа к данным совершенствуются и единственная возможность обезопасить пользовательскую информацию и функционирование предоставляемых сервисов – это иметь надежную современную защиту.

«Бакка Софт» предложила своим настоящим и будущим клиентам готовый мобильный клиент для документооборота

К сожалению, многие существующие решения для мобильного документооборота зачастую не отвечают всем требованиям как по удобству, так и по информационной безопасности. Компания «Бакка Софт», специализирующаяся на разработке мобильных решений для бизнеса и имеющая более 8 лет успешного опыта в обеспечении безопасности критичных данных, создала собственный продукт, который решает не только бизнес-задачу электронного документооборота, но и обеспечивает надежную защиту данных.