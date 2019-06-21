У пользователей смартфонов на голове вырастают «рога»

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У молодых людей, которые много времени проводят, глядя в смартфон перед собой, в области шеи вырастает новая кость. Ее назначение — поддержать вес склоненной головы. По виду отросток напоминает рог. Это первый случай, когда было зафиксировано влияние смартфона на скелет человека.



У людей растут «рога»

Использование смартфонов приводит к тому, что у людей видоизменяются кости черепа — появляется роговидный отросток у основания шеи. К такому выводу пришел профессор Дэвид Шахур (David Shahur), исследователь биомеханики из Университета Саншайн-Коста в Квинсленде, Австралия, сообщает BBC.

По словам Шахура, появление «рога» становится все более распространенным явлением, а его размеры зачастую настолько велики, что новую кость можно нащупать под кожей. Шахур занимается медицинской практикой уже 20 лет, но появление отростка начал замечать в последние 10 лет.

На самом деле, этот «рог» — это так называемый наружный затылочный бугор, впервые замеченный еще в 1885 г., но до недавнего времени чрезвычайно редко встречавшийся. Настолько редко, что французский хирург Поль Брока (Paul Broca), исследовавший проблему, не хотел даже выделять эту особенность в отдельный медицинский диагноз.

Причем здесь смартфоны

Как полагает Шахур, появление «рога» вызвано тем, что люди проводят много времени, наклонив голову вперед, когда используют смартфон. Если часто и подолгу удерживать эту позу, она дает излишнюю нагрузку на то место, где мышцы шеи встречаются с черепом. При нормальном положении головы нагружаются мышцы спины, а не шеи.

Чтобы обеспечить дополнительную поддержку склоненной голове, которая у взрослого человека весит около 4,5 кг, организм отращивает новую кость, помогающую перераспределить вес. Такой эффект дает использование не только смартфона, но и других гаджетов, которые пользователь держит в руках перед собой.

У пользователей смартфонов в области шеи вырастает новая кость

Как пишет The Washington Post, это первый случай, когда ученые заметили влияние смартфонов на скелет человека. Ранее было известно о болевых синдромах в области шеи, связанных с постоянным наклоном головы к смартфону. Также у пользователей возникали проблемы с большим пальцем, по причине постоянного набора текста с его помощью. Но настолько глубокое влияние смартфона на организм, что оно затронуло кости, ранее не отмечалось.

Шахур уверяет, что лечить «рог» не нужно, но если он один раз вырос, то останется до конца жизни. Чтобы минимизировать его рост, следует следить за правильным положением шеи.

Проблема молодежи

В 2016 г. Шахур провел исследование, в ходе которого проанализировал 200 рентгенограмм пациентов в возрасте от 18 до 30 лет. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Anatomy. «Рог» был найден на 41% снимков. Следует отметить, что исследователи игнорировали отростки длиной 3-5 мм. «Рог» регистрировался только тогда, когда его длина превышала 10 мм.

Как выяснилось, отросток чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Самый длинный, около 3,6 см, также был обнаружен у мужчины.

В 2018 г. Шахур включил в свое исследование пациентов в возрасте до 86 лет и пришел к выводу, что «рог» более распространен среди молодежи. Отросток был обнаружен в среднем у 33% из 1,2 тыс. пациентов, однако в категории от 18 до 29 лет процент был выше. Исследователь связывает это с тем, что молодежь чаще использует смартфоны. Результаты исследования были опубликованы в Scientific Reports.