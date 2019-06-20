Трамп навлек угрозу мощного роста цен на ноутбуки и планшеты

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ИТ-компании против Трампа

Крупнейшие американские ИТ-корпорации выступили против введения пошлин на планшетные компьютеры и ноутбуки, импортируемые в США из Китая. Свое несогласие с соответствующим предложением президента США Дональда Трампа (Donald Trump) выразили компании Dell, HP, Intel и Microsoft. Общий размер пошлин на китайские товары из перечня, по предложению Трампа, должен составить $300 млрд.

Претензии касаются перечня товаров, поставляемых в США из Китая, которые облагаются пошлиной на импорт. 19 июня 2019 г. Дональд Трамп выступил с предложением о его расширении за счет добавления в него лэптопов и гибридных планшетов.

Позицию корпораций, по данным агентства Reuters, разделяет ассоциация Consumer Technology Association (CTA). Она считает, что цены на мобильные ПК после ввода пошлин вырастут со 100-процентной вероятностью, а ее эксперты подсчитали, насколько сильным окажется этот рост. По их прогнозам, политика Трампа в отношении Китая и ввозимых из этой страны товаров приведет к удорожанию ноутбуков и планшетных компьютеров, по меньшей мере, на 21% в краткосрочной перспективе. Иными словами, средняя стоимость лэптопа на рынке США увеличится приблизительно на $120, а средняя стоимость планшета-трансформера – на $50.

Купить ноутбук или планшет в США станет заметно сложнее

Компенсацию дополнительных расходов потребителям политика Трампа не предусматривает. Администрация президента США на момент публикации материала не отреагировала на протест ИТ-корпораций.

Чего боятся ИТ-компании

В знак протеста против нововведений Трампа Dell, HP, Intel и Microsoft опубликовали в интернете совместное заявление, в котором сказано, что введение пошлин на ввозимые в США ноутбуки из КНР неминуемо отразится на американских потребителях и производителях, но никак не на Китае, практику торговли которого и пытается скорректировать Трамп (вернее, Торговое представительство США, USTR). Пошлины повлекут за собой рост стоимости ноутбуков и планшетов, и в результате пострадают в первую очередь сами потребители, расходы которых на технику вырастут. Как следствие, продажи ноутбуков упадут, и компании могут лишиться значительной части прибыли.

Мнение квартета всемирно известных американских корпораций можно считать объективным,, поскольку совместными усилиями они удерживают 52% рынка ноутбуков и планшетов со съемной аппаратной клавиатурой. По данным агентства Reuters, основная причина их «протеста» заключается в возможном росте цен на их продукцию.

Примечательно, что отрицательное влияние торговой войны между США и КНР на ИТ-компании мира еще в начале июня 2019 г. предсказал основатель компании ARM Герман Хаузер (Hermann Hauser). Единственное, его прогноз затрагивал не пошлины на импорт, а проблемы Huawei, которую Трамп использует в качестве рычага давления на Китай.

И смартфоны тоже

Пошлины на импорт из Китая обеспечат рост цен не только на мобильные ПК, но и на другой не менее востребованный вид техники. По данным CTA, их стоимость устремится вверх еще активнее – ввезенные из КНР смартфоны подорожают на 22%, а средняя стоимость мобильников на американском рынке вырастет на $70 или на 14%.

Смартфоны, как и ноутбуки, тоже резко подорожают

Менее доступными станут также игровые приставки (стационарные и портативные) и игрушечные дроны. Первые подорожают на 21%, а вторые – на 20%. К слову, в мае 2019 г. американское правительство выразило недоверие китайской компании DJI, крупнейшему в мире производителю дронов. Ввоз ее продукции на территорию США может быть запрещен, а сама она может повторить историю Huawei и лишиться всех американских партнеров.

Кому это выгодно

Американские потребители, как и россияне после повышения НДС и резкого скачка цен в январе 2019 г., останутся в проигрыше. Однако найдутся и те, кто сумеет извлечь выгоду из торговой войны между США и Китаем.

Ими окажутся, в частности, производители из Вьетнама и Южной Кореи, продукция которых в «черный список» Трампа не попала. Вся ситуация сулит им рост поставок в США на фоне увеличения спроса на их продукцию, а итогом станет наращивание выручки от экспорта – для Вьетнама она может увеличиться на $1,2 млрд, а для Южной Кореи на $1,8 млрд, пишет CNET.