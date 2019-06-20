Microsoft выпускает детский конструктор, из которого можно собрать ПК

Microsoft и стартап Kano выпустили компьютер из серии «сделай сам» — конструктор, из деталей которого пользователь должен самостоятельно собрать планшет. Продукт создан в образовательных целях и рассчитан на детей.



Планшет «сделай сам»

Образовательный стартап Kano в партнерстве с Microsoft запускает в продажу конструктор Kano PC, из деталей которого пользователь должен сам собрать планшет. Продукт рассчитан на детскую аудиторию, пишет The Verg. Собственно, Kano как раз и специализируется на создании для детей компьютеров из серии «сделай сам».

Kano PC получил сенсорный экран и может быть использован как планшет, однако в наборе к нему прилагается чехол с клавиатурой, который превращает устройство в подобие ноутбука. По дизайну продукт напоминает компьютеры Microsoft Surface.

Оформить предзаказ на конструктор можно на сайте Kano.me по цене $299. Запуск Kano PC в США, Канаде и Великобритании запланирован на 21 октября 2019 г.

Технические характеристики

Диагональ экрана Kano PC составляет 11,6 дюйма. Задняя панель корпуса сделана прозрачной, чтобы сквозь нее были видны модульные компоненты, из которых собирается планшет.

Аппаратной основой для устройства послужил четырехъядерный процессор Intel Atom x5-Z8350 с тактовой частотой 1,44 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ, есть возможность установки карты micro SD. Планшет оснащен портом HDMI, разъемом для наушников, микрофоном, двумя портами USB, есть Wi-Fi и Bluetooth.

Чехол с клавиатурой превращает Kano PC в подобие ноутбука

Устройство работает под управлением Windows 10 S — облегченной версии Windows 10. До этого Kano выпускал компьютеры «сделай сам» под управлением собственной ОС и на базе миниатюрного одноплатного компьютера Raspberry Pi 3s.

Как с этим работать

Как отмечают авторы идеи, Kano PC был разработан «специально для классной комнаты XXI века». Дети могут самостоятельно разобраться, как собрать компьютер, с помощью пошаговой инструкции, а потом углубить свои знания в приложении «Как работают компьютеры», которое научит их программировать и создавать эмодзи с помощью бинарного кода.

На планшете установлена образовательная версия игры Minecraft, а также ряд приложений Microsoft, таких как Paint 3D и Microsoft Teams.

Что такое Windows 10 S

ОС Windows 10 S была представлена Microsoft в начале мая 2017 г. Система рассчитана в первую очередь на нужды образования. Предполагалось, что она составит конкуренцию Chrome OS компании Google, которая устанавливается на хромбуки. Windows 10 S оптимизирована для работы на недорогих устройствах с невысокой производительностью. Система предустанавливалась на ноутбуки Microsoft Surface Laptop. В феврале 2018 г. Microsoft перестала позиционировать Windows 10 S как отдельную ОС, превратив ее в облегченный режим для Windows 10.

Прозрачная задняя панель корпуса Kano PC позволяет видеть детали конструктора

Одна из главных особенностей Windows 10 S заключается в том, что пользователь не может просто скачать в интернете нужное ему приложение и установить его на свое устройство. Все приложения приходится загружать из магазина Windows Store, который компания открыла в 2012 г., одновременно с запуском Windows 8. Ассортимент магазина велик, но в нем не хватает многих привычных пользователю программ — в частности, популярных браузеров.

В качестве браузера по умолчанию в Windows 10 S используется Microsoft Edge. Поисковой системой по умолчанию является Microsoft Bing. Другими поисковиками можно пользоваться, зайдя непосредственно на их страницы в интернете, но запросы из адресной строки обрабатывает только Bing.