На рынок выходят новые микроЦОДы

Все, что надо, в одном шкафу

Комплексная разработка была представлена на прошедшем недавно саммите Schneider Electric, который состоялся на территории технологического центра производителя в городе Андовер (штат Массачусетс, США). Совместное решение стало результатом длительного сотрудничества двух компаний, каждая из которых обладает глубокой экспертизой в своей области. Представленный комплекс включает в себя серию микроЦОДов NetShelter APC by Schneider Electric, которые сертифицированы Cisco для размещения внутри них вычислительной платформы Cisco HyperFlex.

Предварительная интеграция и тестирование комплексных решений на 7% снижают риски неисправности при поставке

На сегодняшний день доступно шесть базовых конфигураций, предназначенных для размещения оборудования различной мощности в широком диапазоне условий установки. Самое компактное решение — NetShelter CX — предназначено для офисного использования и выполнено в форм-факторе 12U звукоизолированного шкафа, есть также более вместительные и производительные модели — SX или FX, высотой вплоть до 42U. МикроЦОДы Schneider Electric содержат все элементы инженерной инфраструктуры, необходимые для размещения различного вычислительного оборудования, включая подсистемы охлаждения, бесперебойного электропитания, распределения электропитания, контроля физического доступа, а также инструменты для удаленного контроля и управления.

Плюс управляемость, минус риски

Для облегчения процесса управления комплексной инфраструктурой Schneider Electric предлагает интеграцию собственной программно-аппаратной платформы EcoStruxure с системой Cisco UCS Manager. Упомянутые модели микроЦОДов серий NetShelter CX, SX и FX протестированы на совместимость с платформой Cisco HyperFlex и готовы к установке, безопасной транспортировке и эксплуатации ИТ-оборудования. «Предварительная интеграция и тестирование комплексных решений на 7% снижают риски неисправности при поставке», – говорит Джейми Бурасса, вице-президент Schneider Edge Computing Initiative.

Как отмечают представители обеих компаний, одной из основных сфер применения интегрированного решения являются «периферийные вычисления» (Edge Computing), для которых совместная разработка Schneider Electric и Cisco может стать удобным решением, позволяющим сократить затраты заказчика на развертывание и эксплуатацию, а также минимизировать риски, связанные с обеспечением бесперебойной работы ИТ-систем, управляемостью и совместимостью оборудования.