Microsoft может оставить клавиатуры всего мира без полезной и нужной клавиши

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Кнопке Windows – кнопка Office

Корпорация Microsoft собирается внести изменения в набор клавиш современных Windows клавиатур. Традиционная и привычная раскладка QWERTY не пострадает – нововведения затронут нижний ряд с функциональными кнопками.

В планы Microsoft входит отказ от кнопки вызова контекстного меню, расположенного рядом с правым CTRL. Вместо него корпорация разместит клавишу вызова приложений из пакета программ Office, что приведет к присутствию в базовой версии современной клавиатуры уже двух кнопок, имеющих прямое отношение к Microsoft.

Расположение и функции

Клавиша Office займет свое место справа от Win-кнопки, активирующей меню «Пуск» в Windows 10, Windows 7 и более ранних версиях ОС, а также плиточный интерфейс в Windows 8. По состоянию на 19 июня 2019 г. окончательное решение об отказе от кнопки с контекстным меню не принято – Microsoft проводит опрос среди пользователей и участников программы Windows Insider о целесообразности подобного рода изменений. Корпорация еще не определилась с функцией самой клавиши – по данным портала The Verge, по ее нажатию пользователь сможет делиться документами Office с другими людьми. Существует вероятность, что Microsoft сделает кнопку настраиваемой.

Многолетняя стабильность

Современный набор клавиш полноразмерных клавиатур был принят в 1994 г., когда Microsoft впервые ввела клавишу Win. В 2019 г., если на клавиатуре не будет хотя бы одной кнопки Win и клавиши контекстного меню, производитель не сможет сертифицировать ее для использования с ОС Windows.

Расположение новой кнопки Microsoft

Другими словами, изменения в раскладку не вносились уже 25 лет, но тут речь именно про полноценные клавиатуры домашних ПК и полноразмерных ноутбуков. Производители компактных и игровых моделей клавиатур нередко меняют порядок расположения клавиш в нижнем ряду, в ряде случаев отказываясь от одной или нескольких кнопок. Чаще всего в жертву приносят дублирующую Win-клавишу, однако вторая Win-кнопка и клавиша контекстного меню сохраняют свое присутствие по умолчанию.

Когда ждать изменений

Поддержка новой кнопки может появиться в одном из ближайших глобальных обновлений ОС Windows 10. Первыми возможность опробовать новую возможность получат бета-тестеры, участники программы Windows Insider. Точные сроки Microsoft не назначает и пока не заявляет, что новый стандарт раскладки обязательно будет принят.

Возможный дизайн гравировки новой клавиши Office

Представители Microsoft также не уточнили, коснутся ли изменения только Windows 10, или же соответствующий апдейт выйдет и для более ранних версий ОС. Напомним, что поддержка Windows XP, одной из самых популярных операционных систем Microsoft, была прекращена в апреле 2014 г., а срок поддержки Windows 7 истекает в январе 2020 г.

Актуальные нововведения Microsoft

Кнопка Office – не единственное новшество, планируемое или уже реализованное Microsoft. Так, в ноябре 2018 г. корпорация отказалась от старого стиля пиктограмм офисных приложений в пользу нового набора иконок, приведенных к общему стилю. В настоящее время они стали частью офисного пакета Office 365.

Новые иконки Microsoft Office

Не менее значимым стал и полный отказ от классического браузера Edge, вышедшего одновременно с Windows 10 в июле 2015 г. и построенного на собственном движке EdgeHTML. Весной 2019 Microsoft представила новый браузер на базе Chromium, получивший прежнее название, но вобравший в себя множество черт, характерных для Google Chrome. Тем не менее, отличительные особенности оригинального Edge тоже нашли свое место в новом браузере.

7 мая 2019 г. Microsoft полностью перекроила командную строку, превратив ее из простого окна с черным фоном в многофункциональное современное приложение с поддержкой тем оформления (темная тема, как дань моде, тоже присутствует) и команд Linux для взаимодействия со встроенной Linux-подсистемой Windows subsystem for Linux (WSL)

На следующий день, 8 мая 2019 г., Microsoft представила WSL второго поколения, впервые в истории встроив в ОС семейства Windows полноценное ядро Linux. В отличие от собственного ядра Windows, используемое ядро Linux сохранило открытость исходного кода. Microsoft собирается выпускать регулярные обновления для него с целью поддержания актуальности.