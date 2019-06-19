Microsoft может оставить клавиатуры всего мира без полезной и нужной клавиши

Microsoft может оставить клавиатуры всего мира без полезной и нужной клавиши4083
Кнопке Windows – кнопка Office
Корпорация Microsoft собирается внести изменения в набор клавиш современных Windows клавиатур. Традиционная и привычная раскладка QWERTY не пострадает – нововведения затронут нижний ряд с функциональными кнопками.
В планы Microsoft входит отказ от кнопки вызова контекстного меню, расположенного рядом с правым CTRL. Вместо него корпорация разместит клавишу вызова приложений из пакета программ Office, что приведет к присутствию в базовой версии современной клавиатуры уже двух кнопок, имеющих прямое отношение к Microsoft.
Расположение и функции
Клавиша Office займет свое место справа от Win-кнопки, активирующей меню «Пуск» в Windows 10, Windows 7 и более ранних версиях ОС, а также плиточный интерфейс в Windows 8. По состоянию на 19 июня 2019 г. окончательное решение об отказе от кнопки с контекстным меню не принято – Microsoft проводит опрос среди пользователей и участников программы Windows Insider о целесообразности подобного рода изменений. Корпорация еще не определилась с функцией самой клавиши – по данным портала The Verge, по ее нажатию пользователь сможет делиться документами Office с другими людьми. Существует вероятность, что Microsoft сделает кнопку настраиваемой.
Многолетняя стабильность
Современный набор клавиш полноразмерных клавиатур был принят в 1994 г., когда Microsoft впервые ввела клавишу Win. В 2019 г., если на клавиатуре не будет хотя бы одной кнопки Win и клавиши контекстного меню, производитель не сможет сертифицировать ее для использования с ОС Windows.
Другими словами, изменения в раскладку не вносились уже 25 лет, но тут речь именно про полноценные клавиатуры домашних ПК и полноразмерных ноутбуков. Производители компактных и игровых моделей клавиатур нередко меняют порядок расположения клавиш в нижнем ряду, в ряде случаев отказываясь от одной или нескольких кнопок. Чаще всего в жертву приносят дублирующую Win-клавишу, однако вторая Win-кнопка и клавиша контекстного меню сохраняют свое присутствие по умолчанию.
Когда ждать изменений
Поддержка новой кнопки может появиться в одном из ближайших глобальных обновлений ОС Windows 10. Первыми возможность опробовать новую возможность получат бета-тестеры, участники программы Windows Insider. Точные сроки Microsoft не назначает и пока не заявляет, что новый стандарт раскладки обязательно будет принят.
Представители Microsoft также не уточнили, коснутся ли изменения только Windows 10, или же соответствующий апдейт выйдет и для более ранних версий ОС. Напомним, что поддержка Windows XP, одной из самых популярных операционных систем Microsoft, была прекращена в апреле 2014 г., а срок поддержки Windows 7 истекает в январе 2020 г.
Актуальные нововведения Microsoft
Кнопка Office – не единственное новшество, планируемое или уже реализованное Microsoft. Так, в ноябре 2018 г. корпорация отказалась от старого стиля пиктограмм офисных приложений в пользу нового набора иконок, приведенных к общему стилю. В настоящее время они стали частью офисного пакета Office 365.
Не менее значимым стал и полный отказ от классического браузера Edge, вышедшего одновременно с Windows 10 в июле 2015 г. и построенного на собственном движке EdgeHTML. Весной 2019 Microsoft представила новый браузер на базе Chromium, получивший прежнее название, но вобравший в себя множество черт, характерных для Google Chrome. Тем не менее, отличительные особенности оригинального Edge тоже нашли свое место в новом браузере.
7 мая 2019 г. Microsoft полностью перекроила командную строку, превратив ее из простого окна с черным фоном в многофункциональное современное приложение с поддержкой тем оформления (темная тема, как дань моде, тоже присутствует) и команд Linux для взаимодействия со встроенной Linux-подсистемой Windows subsystem for Linux (WSL)
На следующий день, 8 мая 2019 г., Microsoft представила WSL второго поколения, впервые в истории встроив в ОС семейства Windows полноценное ядро Linux. В отличие от собственного ядра Windows, используемое ядро Linux сохранило открытость исходного кода. Microsoft собирается выпускать регулярные обновления для него с целью поддержания актуальности.