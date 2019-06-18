Российский корпоративный мессенджер PostLink адаптировали под отечественную мобильную ОС

Мессенджер PostLink стал первым российским корпоративным ПО такого типа с реализацией голосовых вызовов под мобильную ОС «Аврора» (ранее – Sailfish).

Российский мессенджер адаптировали под «Аврору»

Корпоративный мессенджер PostLink адаптировали под мобильную ОС «Аврора». Как отмечают разработчики, PostLink стал первым подобным решением, для которого реализована функция голосовых вызовов в отечественной ОС. Версия мессенджера для операционной системы Аврора обладает таким же функционалом, что и версия PostLink для других платформ. В частности, пользователям доступна регистрация новых аккаунтов и вход в них по номеру телефона, редактирование списка контактов, отправка запросов на добавление в контакты, подтверждение регистрации новых пользователей, навигация и поиск по списку контактов, просмотр расширенной информации о них, добавление комментариев к профилям для дальнейшего быстрого поиска.

Кроме того, пользователи российского корпоративного мессенджера могут просматривать и редактировать личные данные, принимать и отправлять текстовые сообщения и файлы любого формата, получать push-уведомления о новых сообщениях. Отмечается, что в PostLink под управлением ОС «Аврора» реализована удобная навигация по принятым файлам, есть опция организации групповых чатов (конференций), а также механизм модерирования и администрирования, аудио звонки и защита приложения паролем, пин-кодом или графическим ключом.

Корпоративный мессенджер PostLink адаптировали под мобильную ОС «Аврора»

PostLink может работать в двух режимах – публичном и корпоративном

PostLink может функционировать как в публичном, так и в корпоративном режиме. В первом случае пользователи могут самостоятельно зарегистрироваться в приложении и вести переписки с другими участниками при условии, что им известен телефонный номер собеседника. Корпоративный режим предполагает наличие контроля над пользователями со стороны администратора системы. В этом случае регистрация «гостевых» учетных записей доступна только по приглашению уже зарегистрированных, доверенных и подтвержденных администратором пользователей. Корпоративный режим работы подразумевает интеграцию серверного ПО с доменными системами (например, Active Directory или LDAP) для формирования готового списка контактов и упрощения регистрации и учета пользователей.





Решение PostLink - разработка компании «Специальный технологический центр». Корпоративный мессенджер позволяет обмениваться информацией по защищенным каналам связи, для организации которых использовано постоянное сквозное шифрование, что обеспечивает надежную защиту передаваемой информации. При этом реализована возможность развертывания серверного ПО на оборудовании заказчика.