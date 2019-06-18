Google начинает внедрять «убийцу SMS» через головы сотовых операторов

Google начинает запуск унифицированного мессенджера RCS Chat на замену SMS для любых Android-устройств, так и не дождавшись согласованных действий по внедрению стандарта RCS сотовыми операторами.

Кто первый, того и ставки

Компания Google запланировала на конец июня 2019 г. официальный запуск полноценного сервиса обмена сообщениями по новому протоколу Rich Communicaion Services (RCS).

До сих пор поддержка RCS была исключительно прерогативой операторов сотовой связи, однако из-за несогласованности версий протокола его внедрение затянулось на долгие годы. В противовес этому, в Google намерены обеспечить работоспособность сервиса в мобильных и беспроводных сетях собственными силами с применением собственных серверов, заявил в эксклюзивном интервью изданию The Verge глава подразделения по продуктам Google Саназ Ахари (Sanaz Ahari), курирующий развитие Android Messages.

Первыми услугой смогут воспользоваться Android-пользователи Великобритании и Франции с предустановленными приложением Google RCS Chat. По данным Google, расширение списка стран с поддержкой Google RCS Chat будет происходить «в течение года» (разумеется, за исключением Китая – прим. CNews).

Тем не менее, в компании не обещают, что к концу года сервис будет доступен во всех регионах. В Google считают, что обмен сообщениями – это одна из основных функций смартфона, и считают своей миссией наведение порядка в нынешней неразберихе мессенджеров.

Куда спешит Google

На вопрос, планирует ли Google монетизацию сервиса, Ахари ответил уклончиво: «монетизация обмена сообщениями не является для нас первоочередной задачей». Тем не менее, бесплатный RCS Chat для обычных пользователей не означает отсутствие оплаты сервиса для бизнеса для общения с клиентами. «С учетом нынешней монетизации [SMS], пока это является важным для бизнеса, есть смысл создавать такую возможность», — отметил Ахари.

По мнению обозревателей The Verge, запуск приложения RCS Chat может привести к конфронтации Google и операторов связи, которые, по сути, просто потеряют RCS-трафик – как ранее начали терять объемы передачи SMS.

Кроме того, с запуском RCS Chat регуляторы различных стран, в том числе, Евросоюза, могут вновь объявить Google монополистом – как-никак, Android-гаджеты сегодня представляют не менее 75% всех устройств в мире с предустановленными мессенджерами.

Развертывание RCS Chat начнется с Великобритании и Франции

Возможно, Google запускает «пробный шар» в Великобритании и Франции именно для оценки реакции регуляторов, отмечают в The Verge. В Google, напротив, заявляют о желании «начать с небольшого рынка, чтобы убедиться в реакции пользователей и работоспособности экосистемы».

RCS по версии Google

Особенности протокола RCS позволяют Google развернуть систему обмена сообщениями на замену SMS самостоятельно, не дожидаясь поддержки со стороны операторов. Кроме того, приложение Android Messages сможет сообщить другим совместимым смартфонам о поддержке RCS Chat.

По данным The Verge, пользователи в странах с поддержкой RCS Chat получат сообщение о его доступности через Android Messages, или при покупке и настройке нового смартфона. Установка RCS Chat будет предлагаться каждому пользователю Android, однако Google обеспечит пользователю выбор и не намерена устанавливать его мессенджером по умолчанию – вероятно, с учетом прежних антимонопольных разбирательств.

В случае, если впоследствии SIM-карта будет изъята и переставлена на телефон без поддержки RCS Chat, система автоматически переключится на работу по протоколу SMS.

Если оператор заявляет о самостоятельной поддержке RCS, Google разрешит ему обрабатывать сообщения пользователей. Тем, кого действительно беспокоит политика хранения данных, придется самостоятельно выяснять, будут ли сообщения переправляться Google или сотовым оператором.

Чем так хорош RCS?

Универсальный протокол нового поколения RCS для обмена сообщениями позиционируется как замена устаревшему, принятому еще в 1990-х годах протоколу SMS (Short Message Service). Новый протокол был одобрен индустриальной организацией GSMA еще в 2008 г.

Из-за большого количества участников Ассоциации, и, соответственно, множества разногласий, единый стандарт протокола – RCS Universal Profile 1.0, был принят лишь в 2016 г. Стандарт также известен как Advanced Messaging, Advanced Communications, joyn, Message+ и SMS+.

Кроме хрестоматийного обмена текстовыми сообщениями – но значительно увеличенного размера, протокол RCS обеспечивает совместное использование контента, голосовую и видео IP-телефонию, обмен файлами – в том числе, изображениями высокого разрешения, аудиосообщениями и видео, одиночные и групповые чаты, эмодзи («смайлики»), а также различную служебную информацию (статусы – например, заказа, комментарии, обмен данными геолокации, «черный список» и пр.

С технической точки зрения, RCS Universal Profile призван ликвидировать нынешний хаос на рынке мессенджеров, когда пользователь из-за несовместимости протоколов обмена данными вынужден устанавливать на свой гаджет сразу несколько приложений под один телефонный номер – таких как WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, Telegram и пр.

Google является одним из наиболее активных сторонников внедрения и развития RCS. Приложение Google Chat полностью совместимо с RCS Universal Profile, благодаря чему пользователи получают совместимость мессенджера со всеми Android-устройствами, поддерживающими этот стандарт.

Чем плох RCS

В настоящее время некоторые сотовые операторы и поставщики гаджетов предлагают поддержку протокола RCS, но зачастую их вариант не совместим со стандартом Universal Profile, и, соответственно, с сервисами и устройствами других компаний.

«Ахиллесовой пятой» нового стандарта также считается его недостаточная защита. RCS поддерживает многие современные стандарты безопасности, включая Transport Layer Security (HTTPS) и IPsec (VPN). Он также поддерживает шифрование при передаче, однако у RCS-провайдера имеется потенциальная возможность – в полной аналогии с SMS, просматривать содержимое сообщений и передать его властям по запросу.

В Google утверждают, что намерены удалять содержимое переписки пользователей RCS Chat со своих серверов сразу же после их доставки на смартфон пользователя. В случае, если пользователь отсутствует в сети, сообщение RCS Chat будет храниться до его подключения.

С технической точки зрения, спецификации RCS не имеют ограничений на встраивание сквозного шифрования. Вопрос в том, захочет ли Google убедить (или заставить) GSMA на добавление такого шифрования в универсальный профиль. В этом случае компания также рискует столкнуться с отрицательной реакцией ряда мировых правительств, не одобряющих зашифрованный обмен сообщениями по умолчанию.

Поддержка RCS в России

Google и Microsoft обеспечили полную поддержку RCS еще в ранних версиях ОС Android и в ОС семейства Windows начиная с версии 8.

В 2016 г. с появлением первой версии универсального профиля RCS Universal Profile 1.0, к инициативе присоединились 47 операторов и 11 производителей техники, включая Samsung, Huawei, Lenovo, LG, HTC, ASUS, Alcatel и др.

В ноябре 2015 г. российские операторы в рамках сотрудничества с GSMA создали рабочую группу All IP Interconnect Russia, задачей которой стало внедрение технологий IMS, VoLTE и RCS.

Экосистема Google RCS Chat

По состоянию на апрель 2018 г. Google удалось заручиться поддержкой 55 операторов, включая всех представителей «большой российской четверки – МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2.