Facebook запускает криптовалюту, которая может заменить деньги

Facebook разработала собственную криптовалюту, которую планирует превратить в полноценную замену реальным деньгам. Помощь в этом ей окажут очень крупные компании, включая MasterCard, Visa и PayPal.

Токены от Цукерберга

Компания Facebook запустила веб-сайт libre.org, посвященный собственной криптовалюте Libra. Старт проекта, основанного, как и биткоин, на технологии блокчейн (в данном случае используется платформа Libre Network), намечен на I полугодие 2020 г.

Для хранения виртуальных денежных единиц Facebook разработала специальный криптокошелек под названием Calibra. В обозримом будущем она интегрирует его в состав фирменных мессенджеров WhatsApp (Facebook купила его в 2014 г.) и FB Messenger.

Обеспечение Libra

Libra – это криптовалюта, созданная по модели PoA (proof of authority) и сильно централизованная. Фактически, это не самостоятельная валюта, а так называемый «стейблкоин», то есть виртуальная денежная единица, курс которой привязан к другим валютам.

По информации агентства Reuters, Facebook обеспечит привязку Libra к реальным активам. В их число должны войти ценные госбумаги, а также банковские депозиты, но не исключено, что по мере развития проекта список активов будет дополнен.

Фирменный логотип Libra

Привязка к реальным активам позволит привлечь внимание большего числа потенциальных криптоинвесторов за счет роста уверенности в новой виртуальной валюте. Другими словами, связь с реально существующими активами увеличивает шансы на успешную конвертацию Libra в реальную валюту в случае подобной необходимости.

Продвижение Libra

Развитием и управлением Libra займется специальный управляющий консорциум, который насчитывает 27 крупных организаций, что отличает данную криптовалюту от изначально децентрализованного биткоина. Кроме того, сам код блокчейна консорциум намеренно разместит в свободном доступе – это позволит сторонним разработчикам оперативно создавать собственные приложения для работы с новой криптовалютой.

Штаб-квартира консорциума будет находиться в Женеве. В его состав вошли венчурные компании Andreessen Horowitz и Thrive Capital и квартет блокчейн-предприятий: Anchorage, Bison Trails, Coinbase и Xapo Holdings. Помимо них, в списке числятся оператор связи Vodafone, сервис перевозок Uber, компании Mastercard, Visa и PayPal, а также eBay и Spotify.

27 компаний, вошедших в управляющий консорциум Libra

Согласно условию участия в консорциуме, каждый его член должен внести не меньше $10 млн. 27 компаний, как отметили в Facebook – это только начало, и к моменту глобального запуска Libra их количество должно приблизиться к 100.

Использование Libra

Libra, до анонса известной под названием GlobalCoin, создавалась с целью проведения денежных операций, для начала, во всех существующих и будущих проектов Facebook, в том числе и в популярной сети Instagram (находится под контролем Facebook с 2012 г.). Согласно сведениям телеканал CNBC, Facebook не станет взимать комиссию за проведение расчетов с использованием Libra с обычных пользователей. Вместо этого свой процент она возьмет непосредственно с организаций, принимающих платежи. На момент публикации материала размер комиссии установлен не был, но представители Facebook назвали его «незначительным».

По мере развития проекта Facebook планирует расширять сферу применения Libra и выводить ее за пределы собственных онлайн-сервисов. Идея компании заключается в использовании криптовалюты в качестве альтернативы реальным деньгам в кафе, ресторанах, магазинах, общественном транспорте и при передвижении на общественном транспорте.

Фирменное приложение

Для использования Libra и специализированного кошелька Calibra Facebook разработает отдельное приложение, которое позволит покупать токены. Оплата будет производиться с банковских счетов или в физических точках продаж. Подобные точки смогут открывать партнеры Facebook, а оплата в них будет взиматься в том числе и наличными.

Криптокошелек Calibra в виде отдельного мобильного приложения

Разработчики Libra внесли определенные ограничения в процесс использования крипты – для того, чтобы взаимодействовать с ней, пользователю придется пройти процедуру идентификации, что может означать деанонимизацию. Напомним, что тот же биткоин, курс которого весной и в начале лета 2019 г. вновь начал расти, предлагает полностью анонимные транзакции.

Глава специально созданного подразделения Calibra Дэвид Маркус (David Marcus), бывший руководитель отдела разработки Facebook Messenger, подчеркнул, что при нежелании раскрывать Facebook свои персональные данные (компанию, напомним, многократно уличали в торговле личной информацией), Libra можно будет привязать к другому криптокошельку. Список поддерживаемых кошельков Маркус не предоставил. В случае выявления мошеннических действий с криптосчетами, в том числе и кражей средств с них, Calibra возместит все убытки.

По состоянию на 18 июня 2019 г. в подразделении Calibra числятся около 100 сотрудников, в большинстве своем находящихся в штаб-квартире Facebook в Калифорнии (США). Часть персонала дислоцируется в Тель-Авиве (Израиль), и, по словам вице-президента Calibra Кевина Уэйла (Kevin Weil), в обозримом будущем масштабное расширение штата подразделения не планируется.

Libra в России

Libra, как и все другие криптовалюты мира, могут оказаться под запретом в России. 10 июня 2019 г. стало известно, что Госдума планирует ввести административную ответственность за любые действия с криптовалютой, не предусмотренные российским законодательством. Другими словами, штрафы могут начать выписывать даже за майнинг, который для многих россиян стал источником дохода.

Аналогичная судьба может ждать и криптовалюту Gram, разрабатываемую Павлом Дуровым – основателем социальной сети «Вконтакте» и мессенджера Telegram. Цель разработчиков заключается в создании массовой криптовалюты, которая сможет заменить реальные деньги, что делает Gram одним из основных конкурентов Libra. Однако по состоянию на 18 июня 2019 г. Старт проекту Gram дан не был, но, как ожидается, токены можно будет приобрести на бирже Liquid с 10 июля 2019 г.

