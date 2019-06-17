Пользователи Firefox потеряли свои пароли из-за антивируса

Проблема совместимости между антивирусом AVG и обновленной версией браузера Firefox привела к временной недоступности файла с сохранёнными логинами и паролями.

Где мои пароли...

Пользователи антивирусов AVG и браузеров Mozilla столкнулись с крайне досадной проблемой: автоматическое заполнение паролей для сайтов перестало работать. Разработчики Mozilla уже признали наличие проблемы, однако, судя по всему, её причина не связана с самим браузером.

Пользователи антивируса обнаружили, что при обновлении Firefox до версии 67.0.2 все их сохранённые логины и пароли исчезают, и повторный их импорт из Chrome не работает.

Разработчики AVG выпустили заявление, согласно которому пострадали только те пользователи антивируса, которые приобрели модуль защиты паролей (AVG Password Protection), и что проблема была исправлена еще 14 июня 2019 г.

Согласно пояснению разработчиков AVG, Firefox обновил свои сертификаты для безопасного входа, однако AVG ещё не рассматривал эти сертификаты как доверенные.

...и как их вернуть?

Пароли в Firefox хранятся в файле logins.json. В результате возникшей проблемы между браузером и антивирусом этот файл оказался переименован (logins.json.corrupt, logins.json-1.corrupt, logins.json-2.corrupt и так далее). Таким образом, сохранённые логины и пароли в действительности остаются в системе.

Проблема совместимости между антивирусом AVG и обновленным Firefox привела к потере сохранённых логинов и паролей

Восстановить доступ браузера к ним можно следующим образом. Открыв Firefox, в адресной строке надо ввести about:support. Затем перейти по локальной ссылке "Open Folder" (и закрыть браузер). В проводнике Windows открывается папка локального профиля Firefox. Если в ней есть файл logins.json.corrupt (или его вышеприведённые варианты), его следует переименовать в logins.json. Тем самым восстановится доступ ко всем логинам и паролям.

В заявлении AVG утверждается, что проблема не затрагивает пользователей Avast (компания AVG Technologies с конца 2016 г. является дочерним предприятием Avast). Директор компании Avast по разработке Лукаш Рыпачек (Lukáš Rypáček) специально попросил администраторов Bugzilla (сервиса Mozilla для обработки и обсуждения выявленных программных ошибок) уточнить, что затруднения с логинами и паролями испытывали лишь пользователи AVG, но не антивируса Avast.

В том же треде, однако, отметился один пользователь Windows Defender, заявивший, что у него и без использованиня Avast/AVG возникли те же проблемы с сохранёнными Firefox паролями. Связано ли это с антивирусом, пока не ясно.

Пользователи Firefox уже не впервые испытывают проблемы с AVG - и с Avast тоже. В 2018 г., например, с выходом Firefox 61 эти антивирусы приводили к проблемам с подключением к сайтам, использующим протокол HTTPS. В начале 2019 г. Mozilla вынуждена была остановить распространение версии Firefox 65 из-за множественных сообщений о проблемах с соединением (SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER). Причиной стали антивирусы Avast и AVG.

«Подобные проблемы возникают, как правило, из-за рассинхронизации разработки, - в данном случае, недостаточности коммуникации между разработчиками браузера и антивирусов, - полагает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Озадачивает, однако, регулярность подобных инцидентов: в третий раз за два года пользователи Firefox испытывают проблемы с антивирусами конкретного производителя».