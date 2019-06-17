Американцы признались в кибератаках на российскую инфраструктуру

Газета The New York Times уличила власти США в кибератаках против России, сославшись на осведомленных источников среди чиновников. В ответ Дональд Трамп обвинил издание в измене и назвал авторов статьи трусами и врагами народа.

Изобличительная статья

Издание The New York Times (NYT) опубликовало статью об увеличении количества американских кибератак на российские электрические сети. В материале эксперты ссылались на неназванные источники среди бывших правительственных чиновников, которые предоставили соответствующие сведения в рамках интервью.

В статье NYT сказано, что электросети России подвергались массированным кибератакам со стороны США на протяжении весны 2019 г. Целью атак было внедрение в систему вредоносного кода, способного саботировать работу электросетей. По словам источников, эта инициатива стала реакцией на заявления ФБР и Министерства внутренней безопасности США, в которых ведомства обвиняли Россию в аналогичных преступлениях. Они утверждали, что Россия стремилась внедрить собственное вредоносное ПО не только в американские электросети, но также в системы водоснабжения, газо- и нефтепроводы в качестве мер предосторожности на случай, если между США и Россией вспыхнут новые конфликты.

Дональд Трамп выявил врагов народа в New York Times

NYT подчеркнуло, что ответная мера американцев может считаться предупреждением. Между тем, в материале не было сказано, насколько успешными оказались кибератаки, и удалось ли хакерам внедрить свое ПО в российскую энергосистему.

Реакция американских властей

Статья NYT вызвала бурную реакцию президента США Дональда Трампа (Donald Trump). В своем официальном микроблоге в Twitter он назвал публикацию скандального материала актом государственной измены, а его авторов – «подлинными трусами и настоящими врагами людей».

Дональд Трамп выразил крайнюю степень недовольства статьей The New York Times

По словам главы Белого дома, The New York Times нуждалась в сенсационной статье, которая должна была заинтересовать широкие массы читателей, и пошла на публикацию истории, в которой отсутствует правда. При этом, добавил Трамп, издание не задумывалось о возможных последствиях подобных действий и не консультировалось с администрацией по вопросу публикации материала подобного рода.

Что ответили журналисты

Издание NYT опубликовало свой ответ на слова президента, прозвучавшие в его адрес. В Twitter газеты появилось сообщение со словами «Обвинять прессу в государственной измене опасно», значение которого раскрыто не было. Возможно, оно подразумевает публикацию в обозримом будущем других материалов, изобличающих действия американских властей.

Ответ редакции NYT на обвинения Дональда Трампа в измене

NYT подчеркнуло, что копия заметки была предоставлена правительству США до ее публикации, и что у людей, отвечающих за национальную безопасность, не возникло никаких вопросов.

В чем правда, Трамп?

Дональд Трамп не стал ни опровергать, ни подтверждать тезисы, изложенные в статье NYT, а также не уточнил, ждут ли издание санкции или наказание иного рода. Кроме того, американский президент не уточнил, действительно ли США наносят упреждающие удары в виде внедрения вредоносного ПО в различные российские сети и системы.

Вместо него это сделал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон (John Bolton). Во время своего выступления в 11 июня 2019 г. он заявил о необходимости проведения массированных кибератак против России, не уточнив, кто или что станет их целями. По словам Болтона, атаки станут ответом на многочисленные вмешательства России в американские выборы. Факт последнего на 17 июня 2019 г. доказан не был.

Отметим, что у США уже вошло в привычку отвечать санкциями на что-либо, не имеющее под собой доказательств. Яркий пример – попытка всеми силами уничтожить компанию Huawei за недоказанный факт ее слежки за американцами в пользу Китая. Прессинг техногиганта, превратившийся по воле Трампа из американского в международный, вынудил власти Китая вмешаться и пригрозить крупным компаниям ответными санкциями, если те не прекратят подчиняться требованиям американского президента в вопросе сотрудничества с Huawei.