Путин назначил ответственных за искусственный интеллект в России

Владимир Путин отдал пять поручений по разработке национальной стратегии развития искусственного интеллекта в России. Срок выполнения самого последнего из них – ноябрь 2019 г., а первые три должны быть выполнены не позднее 30 июня 2019 г.

Пять этапов создания

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прошедшего 30 мая 2019 г. совещания о развитии в нашей стране технологий в области искусственного интеллекта.

В перечень, опубликованный на портале Kremlin.ru, входят пять поручений, которые условно можно разделить на «летние» и «осенние» — в соответствии со срокам их исполнения.

«Летние» поручения

Первое поручение передано Минкомсвязи – ведомству совместно с «Газпром нефтью», «Управляющей компанией Российского фонда прямых инвестиций» и Сбербанком необходимо обеспечить рассмотрение экспертным сообществом проекта национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта России. Соответствующий доклад должен быть предоставлен не позднее 20 июня 2019 г.

Следующее поручение Путин отдал Правительству России. От него требуется с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение согласованного с заинтересованными органами проекта национальной стратегии развития технологий искусственного интеллекта, а также проекта указа Президента России об утверждении названной стратегии. Срок исполнения – до 30 июня 2019 г.

Поручения Владимира Путина по разработке нацстратегии ИИ будут выполнены к декабрю 2019 г.

Президент также поручил Правительству заключить соглашения о намерениях между Россией и заинтересованными государственными корпорациями и компаниями с госучастием в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений. В список предприятий вошли Сбербанк, «Росатом», «Ростех», «Ростелеком» и РЖД. Это поручение, как и предыдущее, Правительству необходимо выполнить не позднее 30 июня 2019 г.

«Осенние» поручения

Четвертое поручение главы государства относится к утверждению в рамках программы «Цифровая экономика» федерального проекта, направленного на реализацию национальной стратегии развития искусственного интеллекта и включающего в себя трехлетний план мероприятий. Срок исполнения – 31 октября 2019 г.

Пятое и последнее поручение передано Правительству и «Сбербанку». Они займутся рассмотрением вопроса о создании в Москве территории, на которой будут созданы необходимые условия для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также установлен особый экспериментальный правовой режим. Исполнители при возникновении необходимости могут предоставить предложения по внесению изменений в соответствующие нормативные правовые акты. Дата исполнения поручения – до 30 ноября 2019 г.

Искусственный интеллект в России

Первые поручения по разработке нацстратегии искусственного интеллекта (ИИ) Владимир Путин передал Правительству в феврале 2019 г. Список был опубликован на Kremlin.ru и включал, в частности, поручение по осуществлению реализации дополнительных мер, направленных на стимулирование роста инвестиций в высокотехнологичные проекты в области искусственного интеллекта, интернета вещей, робототехники и обработки больших массивов данных, если эти проекты развивает малый и средний бизнес. Доклад по данному поручению Правительству следует представить до 1 июля 2019 г., далее – один раз в год.

Проект нацстратегии развития искусственного интеллекта был подготовлен Сбербанком к 22 мая 2019 г. Документ предполагал господдержку разработки алгоритмов искусственного интеллекта, создание отечественного ПО и аппаратного обеспечения, подготовку специалистов, а также регулирование нормативной базы.

В проекте отмечалось, что мировой рынок ИИ в 2018 г. составил $2,5 млрд, к 2024 г. он вырастет до $137,2 млрд. Более 30 стран в мире признали критическую важность ИИ и приняли соответствующие национальные стратегии.

В сфере развития ИИ Россия, сказано в документе, на общемировом уровне выглядит слабо. В 2018 г. объем рынка составил 2,1 млрд руб. (0,2% от мирового). К 2024 г. он увеличится до 160 млрд руб. (1,8% от мирового). Объем российских инвестиций в ИИ в прошлом году составил менее 1% от мировых. Также на уровне от 1% от мировых находится количество патентов в области ИИ и научных статей ему посвященных.

30 мая 2019 г. стало известно, что развитие ИИ в России станет отдельным федеральным проектом в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Проект под названием «Развитие технологий в области искусственного интеллекта» будет утвержден по итогам разработки и утверждения национальной стратегии в данной сфере «с перераспределением в его пользу предусмотренных бюджетных средств».

Соответствующее предложение было внесено вице-премьером Максимом Акимовым. Проект потребует финансирования в объеме до 90 млрд руб. в течение шести лет.