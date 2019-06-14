Стартовало создание 2-нанометрового процессора

TSMC начала разработку 2-нанометровой нормы производства чипов и процессоров. На 2019 г. это самая современная технология – Samsung еще не перешел даже на 5 нм, а Intel только-только освоил 10 нм.

Впереди планеты всей

Компания TSMC первая в мире приступила к освоению 2-нанометрового техпроцесса. На его основе будут производиться мобильные процессоры для смартфонов и прочих гаджетов, а также чипы различного назначения.

О старте разработки новой технологии производства сообщил один из руководителей TSMC Чжуан Цишоу (Zhuang Zishou), пишет портал TechWeb. Процесс находится на одном из начальных этапов, и компании, предположительно, потребуется постройка отдельной фабрики.

Напомним, что TSMC ведет стройку завода под названием Fab18 с 5-нанометровым производством в технопарке Синьчжу на Тайване. Дополнительный завод, если компания решит возвести его, расположится в непосредственной близости от него.

Дорожная карта TSMC

5-нанометровое производство TSMC запустит в IV квартале 2019 г. или в течение первого полугодия 2020 г. Новая 2-нанометровая фабрика, по подсчетам аналитиков компании, заработает в 2024 г., и речь идет именно о полномасштабном производстве, тогда как тестовый запуск может быть осуществлен в 2023 г. Строительство производственных линий может начаться в 2022 г.

Роадмап TSMC на ближайшие несколько лет

Окончательное решение о постройке этой фабрики руководство TSMC еще не приняло, потому что есть вероятность размещения необходимого оборудования в стенах 3-нанометрового предприятия. На 14 июня 2019 г. оно еще не существует – первый камень будет заложен в I или II квартале 2020 г., как только компания определит место его дислокации.

По словам Чжуана Цишоу, столь масштабные планы на ближайшие три года не помешают TSMC вплотную заняться разработкой 2-нанометровых норм производства.

Технические подробности

Все технические детали нового техпроцесса пока держатся в тайне, но их начнут раскрывать в августе 2019 г.

Вице-президент TSMC по разработкам и исследованиям Филипп Вон (Philipp Wong) примет участие в конференции Hot Chips и выступит на ней в числе ключевых спикеров. В рамках этого мероприятия он расскажет не только о 2 нанометрах, но и о еще более прогрессивном техпроцессе – 1,4 нанометра. В отношении него TSMC пока не обсуждает сроки освоения и старта производства, но есть вероятность, что Филипп Вон раскроет и эту информацию.

Основные конкуренты TSMC

В гонке за нормами производства полупроводниковой продукции на мировом рынке наметилось два лидера – это сама TSMC и южно-корейская компания Samsung. Компания Intel, один из крупнейших чип-мейкеров на планете, пока освоила лишь 10-нанометровый техпроцесс, да и то не полностью. Первые ее соответствующие процессоры были представлены в мае 2019 г. AMD в данной гонке не участвует: компания не располагает собственными заводами и отдает заказы на производство своих чипов сторонним фабрикам.

На момент публикации материала TSMC и Samsung вплотную подошли к рубежу в 5 нм. Переход тайваньской TSMC к этой технологии стартовал в июне 2018 г. с заявления о планах по вложению в этот процесс $25 млрд. Часть этих средств компания планировала затратить на строительство новой фабрики в Южно-Тайваньском научном парке на Тайване.

Возведение 5-нанометрового завода Samsung

Переход Samsung к 5 нм оказался стремительным – производство чипов по 7-нанометровым нормам компания запустила буквально осенью 2018 г., а освоение 5 нм было завершено в апреле 2019 г. Подобное стало возможным, в частности, за счет сохранения совместимости с 7 нм проектных элементов (IP), инструментов проектирования и контроля процессов проектирования и производства.

Между тем, Samsung, в отличие от TSMC, не называет сроков начала производства 5-нанометровых чипов. Новая технология освоена компанией на фабрике S3 в Хвасоне (Южная Корея), а до конца 2019 г. Samsung завершит строительство дополнительной производственной линии вблизи нее.

А пока оба ее завода планируют переход на 5 нм, компания Samsung подготовилась к так называемому «переходному» техпроцессу: она освоила 6-нанометровые нормы и может начать использовать их в производстве в любой момент.