Российский программист выиграл многомиллионное дело у «дочки» Amazon

Российский программист получил 23 млн руб., выиграв дело об авторском праве против Amazon Technologies Inc. и Veeam Software. Компании незаконно использовали созданную им программу, удалив из ее кода авторский знак.

Решение суда

Программист из Санкт-Петербурга смог отстоять авторские права на созданную им программу в ходе судебного разбирательства против Amazon Technologies Inc. — дочернего предприятия Amazon — и швейцарского разработчика ПО Veeam Software.

Приморский районный суд Петербурга постановил взыскать с ответчиков 23 млн руб. за незаконное использование программы. Об этом объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила в своем Telegram-канале.

Суть дела

До 2016 г. программист Антон Мамичев работал в ООО «Интервим», дочерней структуре Veeam Software, где и создал программу eLearning Metadata Manager, предназначенную для разработчиков курсов электронного обучения. Когда программист увольнялся из «Интервим», стороны заключили лицензионное соглашение на использование программы на условиях простой неисключительной лицензии. За Мамичевым сохранялись авторские права, использование программы в коммерческих целях ограничивалось.

Но уже в 2017 г. из кода программы исчез фрагмент «© 2012-2017 Anton Mamichev», подтверждающий авторское право. Мамичев обратился в суд, поскольку был уверен, что «Интервим» модифицирует и воспроизводит его программу, не ставя его об этом в известность.

Российский программист Антон Мамичев

Помимо Amazon Technologies Inc. и Veeam Software ответчиком по иску выступает непосредственно «Интервим». Одним из третьих лиц по иску числится крупнейший в мире регистратор доменных имен в интернете GoDaddy.com. Veeam Software является администратором домена, где размещена программа. Amazon Technologies Inc. выступает провайдером хостинга, а регистратором доменного имени является GoDaddy.com.

Кто сколько заплатил

Изначально Мамичев требовал с ответчиков 43,8 млн руб., но его требования были удовлетворены частично. Помимо выплаты компенсации в размере 23 млн руб. с ответчиков будет взыскана госпошлина. Кроме того, они лишаются возможности использовать программу каким бы то ни было способом, как того и требовал истец.

От «Интервим» Мамичев требовал 8 млн руб. за удаление информации об авторском праве и еще порядка 18 млн руб. за нарушение исключительных прав на программу. Также за нарушение исключительных прав он требовал почти 18 млн руб. с Veeam Software.

В итоге суд взыскал с «Интервим» около 1,6 млн руб. за удаление информации об авторстве и еще столько же — с Veeam Software Group за использование программы с удаленным знаком охраны авторского права.

За воспроизведение программы с «Интервим» и Veeam Software Group было взыскано более 2,2 млн руб. За предоставление доступа к экземпляру программы на сервере api.veeamuniversity.com было взыскано 17,6 млн руб. с Veeam Software Group.