Mozilla готовит к выпуску платный Firefox

У браузера Firefox появится премиальная версия с VPN и доступом к защищенному облачному хранилищу. Компания, которая получает 90% выручки от партнерств с поисковыми движками, пытается монетизировать браузер альтернативными способами.

Платный Firefox

Осенью 2019 г. Mozilla намерена запустить платную премиальную версию браузера Firefox с такими возможностями как VPN и доступ к защищенному облачному хранилищу. Об этом сообщил гендиректор Mozilla Крис Берд (Chris Beard) в интервью немецкому ресурсу T3N. Запустить новую версию планируется к октябрю.

Ранее Mozilla уже предлагала пользователям VPN в партнерстве с ProtonVPN, подписка на него стоит $10. Теперь же компания собирается дать пользователю возможность использовать ограниченный VPN бесплатно, чтобы потом предложить ему перейти на премиальную версию браузера с полноценным VPN на условиях ежемесячной подписки.

Берд подчеркнул, что никто не будет заставлять пользователей платить за те функции, которые сейчас являются бесплатными. Премиальная версия позиционируется как продукт с повышенной защитой приватности.

Финансовые проблемы Mozilla

Издание MSPoweruser отмечает, что Mozilla уже несколько лет пытается разнообразить способы монетизации своего браузера. В настоящий момент партнерства с владельцами поисковых движков приносят компании 90% выручки, причем большая часть поступает от Google, отношения с которой ухудшились из-за агрессивного продвижения последней собственного браузера Google Chrome.

В 2014 г. Mozilla нашла новый источник дохода. Им стало сотрудничество с рекламными партнерами, в рамках которого Mozilla стала размещать рекламные ссылки прямо в браузере, при открытии нового окна. В январе 2019 г. CNews писал, что в пустых новых вкладках браузера Firefox начала появляться реклама отелей, которые можно забронировать через Booking.com. Также компания предпринимала попытки внедрения платного ProtonVPN и продвижения спонсорского контента через сервис Pocket, приобретенный в 2017 г.

У Firefox появится платная версия

Издание The Next Web отмечает, что платная версия Firefox может иметь успех, поскольку в настоящий момент все больше пользователей озабочено тем, чтобы защитить себя от слежки в интернете. В то же время, MSPoweruser пишет, что конкурирующий браузер Opera предоставляет VPN бесплатно, и выражает надежду, что Firefox сможет предложить какие-то дополнительные функции в сфере защиты приватности, способные заинтересовать пользователя.

Проприетарные корни

Некоторые пользователи вспоминают, что исходный код Firefox изначально не был открытым. Firefox является наследником проприетарного браузера Netscape Navigator, который доминировал на рынке в 1990-х годах с долей пользователей более 50%, но практически полностью вышел из употребления к 2002 г., уступив Internet Explorer. Netscape стал популярен благодаря таким нововведениям как отображение контента страницы по мере ее загрузки (до этого приходилось ждать, пока загрузится вся страница, чтобы что-то увидеть). Функция была представлена в 1994 г.

В 1997 г. на смену Netscape Navigator пришел пакет Netscape Communicator. Исходный код версии 4.x этого продукта послужил основой сначала для Mozilla Application Suite, а потом и для браузера Mozilla Firefox.