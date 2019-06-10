Salesforce покупает крупнейшую BI-платформу с переплатой в $5 миллиардов

Salesforce заплатит акциями $15,7 млрд за ведущую мировую CRM-платформу Tableau с визуализацией данных при рыночной оценке компании в $10,79 млрд. Таким образом Salesforce пытается расширить свое влияние на рынке бизнес-аналитики, где все больше крепнут позиции Google.

Товар не медведь, всех денег не съест

Компания Salesforce, один из крупнейших глобальных игроков рынка CRM, и стартап Tableau Software, известный своей аналитической платформой для визуализации данных, объявили о достижении окончательного соглашения, по которому Salesforce приобретает Tableau за сумму $15,7 млрд путем обмена акций последней на акции Salesforce.

Транзакция уже одобрена советами директоров обоих компаний. При заключении сделки финансовым консультантом Salesforce выступил Bank of America Merrill Lynch, юридическим консультантом стал Wachtell, Lipton, Rosen & Katz и Morrison & Foerster LLP. Финансовые интересы Tableau представлял Goldman Sachs & Co. LLC, юридическим консультантом – Cooley LLP. Окончательное закрытие сделки ожидается не позже 31 октября 2019 г., когда у Salesforce заканчивается третий финансовый квартал.

С приобретением Tableau компания Salesforce планирует занять лидирующие позиции среди компаний, представляющих бизнес-решения для цифровой трансформации, за счет предоставления единой универсальной CRM-платформы с возможностью анализа и визуализации данных.

Согласно условиям сделки, Tableau станет частью Salesforce, однако останется независимым подразделением, и продолжит работу под своим собственным брендом. Планируется, что штаб-квартира Tableau останется в Сиэттле, штат Вашингтон, США, при этом во главе нового подразделения Salesforce останется нынешний CEO Tableau Адам Селипски (Adam Selipsky).

В настоящее время клиентская база Salesforce насчитывает более 1,4 миллиона пользователей, сообщество пользователей технологии Tableau превышает 1 млн. Как ожидается, по итогам слияния бизнесов компаний в мире сформируется крупнейшая группа экспертов по бизнесу цифровой трансформации.

Salesforce приобретает Tableau за $15,7 млрд акциями

Сделка Salesforce по приобретению Tableau обнародована менее чем через неделю после того, как Google объявила о поглощении аналитического стартапа Looker за сумму в $2,6 млрд.

Сделка между Salesforce и Tableau является одной из крупнейших за последний год на рынке слияний и поглощений компаний по выпуску корпоративного ПО. Крупнейшей сделкой 2018 г. стала покупка IBM компании Red Hat за $34 млрд. Второй по объему стала сделка Broadcom по приобретению CA Technologies за $18,5 млрд, третьей - приобретение SAP компании Qualtrics за $8 млрд.

Суммарный объем топ10 сделок на этом рынке за прошлый год составил $87 млрд. Для сравнения: в 2016 г. одна только сделка Dell по приобретению EMC составила $67 млрд.

M&A на рынке бизнес-аналитики: тренд на укрупнение

Компания Salesforce, учрежденная в 1999 г., первой на рынке представила идею замены «классической» десктопной системы управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management, CRM) на ПО, которое сегодня называют «облачной CRM». Для Salesforce, которая сейчас является одним из лидеров рынка облачных CRM, поглощение Tableau представляет значительный шаг в плане диверсификации ее основного бизнеса.

В настоящее время ключевым продуктом Salesforce является кросс-облачная омниканальная платформа Customer 360 для продаж и маркетинга. Платформа Salesforce Customer 360 связывает воедино маркетинговые, торговые и сервисные продукты B2C: записи аккаунтов Service Cloud Person, подписчиков Marketing Cloud и профили Commerce Cloud Customer объединены в единый универсальный инструмент с функциями поведенческой аналитики пользователей.

В 2016 г. Salesforce одной из первых на рынке CRM представила свою аналитическую платформу Salesforce Einstein на базе технологий искусственного интеллекта для анализа продаж и маркетинга.

Связав воедино аналитические возможности ИИ-платформы Einstein и визуализационную аналитику Tableau, в Salesforce намерены создать интеллектуальную и интуитивную платформу для аналитики и визуализации, которая будет полезна любому сотруднику и любому подразделению компании. Таким образом, за счет технологий визуализации Tableau, в Salesforce намерены значительно расширить круг пользователей платформ Customer 360 и Einstein.

Для Tableau поглощение со стороны Salesforce также выглядит очень выгодной сделкой. С финансовой стороны, акционеры Tableau по итогам сделки одномоментно получают значительный выигрыш, поскольку, по условиям сделки, все акции Tableau будут обменены на акции Salesforce общей стоимостью $15,7 млрд, хотя рыночная капитализация Tableau на момент закрытия последних торгов прошлой недели составляла всего $10,79 млрд.

Стартап Tableau считается пионером на рынке «самообслуживаемой» аналитики. Ее аналитическая платформа с интуитивно понятным интерфейсом позволяет работать с данными сотрудникам с любым уровнем подготовки.

В настоящее время аналитическая платформа Tableau используется в более 86 тыс. компаний по всему миру, включая таких гигантов как Charles Schwab, Verizon, Schneider Electric, Southwest и Netflix.

Несколько лет назад Tableau была одним из претендентов на приобретение профессиональной соцсети LinkedIn (организация, доступ к которой запрещен в РФ – прим. CNews), однако в итоге проиграла торги Microsoft, нынешнему владельцу LinkedIn.

Перспективы

Согласно прогнозу аналитиков IDC, глобальный рынок технологий и сервисов для цифровой трансформации достигнет к 2022 г. объема в $1,8 трлн.

Согласно данным официального пресс-релиза, приобретение Tableau позволит Salesforce увеличить выручку на $350-$400 млн уже в 2020 финансовом году, доведя ее до $16,45-$16,65 млрд (24-25% год к году).