Россия экспортирует «умный город» во Вьетнам

По сообщению министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Россия и Вьетнам заключили двухстороннее соглашение о поставке специализированных ИТ-решений в сфере информационной безопасности. Премьер-министры обеих стран — Дмитрий Медведев и Нгуен Суан Фук 22 мая 2019 года подписали документы в Москве.

О чем договорились Россия и Вьетнам

Соглашение заключили вьетнамская телекоммуникационная компания Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) и российские компании «Ростелеком», «Альтарикс», «Лаборатория Касперского», Fors и Netris. Эти ведущие провайдеры обеих стран обеспечивают скоростной доступ в интернет, а также создают экосистемы технологичных решений для бизнеса.

По условиям договора VNPT будет координировать предпродажные процессы и работать с клиентами. Российские же участники обязуются внедрять решения и осуществлять техническую поддержку. Кроме того, российские и вьетнамские ИТ-специалисты будут совместно вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в сфере новых технологий — кибербезопасности, облачных вычислений, больших данных, искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности.

Как Минкомсвязь стала посредником

Перед тем как подписать соглашение, представителям российских и вьетнамских ИТ-компаний пришлось проделать большую работу: провести серию двухсторонних визитов, подготовить необходимые документы, согласовать технические задания с экспертами. Эту работу отдельным ИТ-компаниям выполнить самостоятельно непросто – облегчила ситуацию поддержка на межгосударственном уровне, которую обеспечивает Минкомсвязь. Именно министерство стало оператором межгосударственного общения и помогло организовать необходимые мероприятия.

Россия поможет Вьетнаму строить «умные города»

Замглавы Минкомсвязи России Михаил Мамонов отмечает перспективы наших разработок: «Минкомсвязь видит большой экспортный потенциал у российских ИТ-продуктов. Многие страны проявляют к ним повышенный интерес. Реализация сегодняшних договоренностей с Вьетнамом фактически станет первым кейсом масштабного пакетного экспорта наших ИТ-решений. Но я уверен, что за Вьетнамом последуют и другие страны».



Совместная работа уже началась

Сейчас российские и вьетнамские организации совместно создают Национальный центр кибербезопасности (SOC) и разрабатывают систему электронного правительства во Вьетнаме. Помимо этого в Ханое началось внедрение отдельных элементов «умного города»: системы видеонаблюдения, онлайн-обработки жалоб и обращений горожан, а также экстренной «Системы-112». Пилотные проекты уже согласованы, и к осени 2019 г. можно будет оценить первые результаты.