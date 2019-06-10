Разработчики ядра PostgreSQL впервые пустили в свои ряды женщину из России

В число так называемых контрибьюторов открытой СУБД PostgreSQL впервые включена женщина из России, сотрудница отечественной компании Postgres Professional. Международное сообщество признало ее вклад в разработку СУБД на уровне ядра. Одним из экс-контрибьюторов проекта является основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Новый контрибьютор PostgreSQL из России

Контрибьютором международного проекта открытой СУБД PostgreSQL стала старший разработчик российской компании Postgres Professional Анастасия Лубенникова. Информация об этом появилась на официальном сайте программистов-энтузиастов проекта — postgresql.org.

Как пояснили CNews представители Postgres Professional — разработчика линейки собственных СУБД на основе PostgreSQL, статус контрибьютора означает, что член мирового сообщества внес весомый вклад в развитие открытой PostgreSQL. «В данном случае речь идет о коде и новой функциональности, которые контрибьютор передал в проект», — уточнили собеседники редакции.

В компании отмечают, что сейчас список контрибьюторов PostgreSQL насчитывает 59 человек. Помимо Лубениковой, от России в него входят один действующий и один бывший сотрудники Postgres Professional — Никита Глухов и Александр Алексеев, а также Владимир Ситников. Кроме того в нем присутствует выходец с Украины, ныне работающий в Германии, Алексей Клюкин.

Новый контрибьютор PostgreSQL Анастасия Лубенникова

Примечательно, что в числе бывших контрибьюторов проекта на первой строчке отдельного списка представлено имя Джулиана Ассанжа (Julian Assange) — известного во всем мире основателя некоммерческого ресурса WikiLeaks, публикующего секретные данные, в основном документы, полученные от анонимных информаторов или в результате утечек.

Компетенции и биография Анастасии Лубенниковой

В Postgres Professional рассказали CNews, что Анастасия Лубенникова специализируется на индексах и структурах данных, занимается разработками на уровне ядра PostgreSQL. Она известна как автор популярного курса Hacking PostgreSQL, в рамках которого проводила лекции о различных подсистемах этой СУБД и особенностях их реализаций.

В 2015 г. Лубенникова закончила Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» по специальности «Прикладная математика и информатика», защитив на «отлично» диплом по Postgres. Работала над PostgreSQL в рамках Google Summer of Code в 2014 г.

«Еще одним направлением активной деятельности Лубенниковой можно выделить ее регулярное участие в международных конференциях разработчиков и пользователей СУБД PostgreSQL, где она выступает с актуальными докладами и мастер-классами», — заверяют работодатели нового контрибьютора.

Пространство для роста

«Следующим уровнем признания заслуг является статус ведущего контрибьютора (Major Contributor), — указывают в Postgres Professional. — Он присваивается разработчику, который, активно работая над проектом длительное время, реализовал или улучшил крупную или важную подсистему».

На данный момент в проекте СУБД PostgreSQL трудятся 35 ведущих контрибьюторов, трое россиян из них — основатели компании Postgres Professional: генеральный директор Олег Бартунов, главный архитектор Александр Коротков и технический директор Федор Сигаев.

Эмансипация в PostgreSQL

Стоит отметить, что появление женщины среди официальных разработчиков PostgreSQL на уровне ядра — крайне редкое явление. В списке контрибьюторов, помимо Лубениковой, сейчас присутствует еще только две женщины — обе не из России. В числе ведущих контрибьюторов женщин нет вовсе.

В перечне бывших контрибьюторов они также редки, и российские женские имена там не встречаются.

Что значит контрибьюторство для Postgres Professional

«Получение сотрудником статуса контрибьютора для компании означает укрепление ее позиций в международном сообществе PostgreSQL, — пояснили CNews представители Postgres Professional. — Наша компания выбрала путь разработки СУБД не в изоляции от остального мира, а в тесной связке с сообществом СУБД PostgreSQL. Каждый год в релиз PostgreSQL попадает порядка сотни доработок от сотрудников компании. Это означает, что как СУБД Postgres Pro берет лучшее от PostgreSQL, так и пользователи свободной PostgreSQL по всему миру получают возможность пользоваться некоторыми наработками компании. И успешное прохождение таких наработок через достаточно строгий и долгий процесс их согласования в независимом сообществе PostgreSQL расценивается как дополнительный критерий качества кода».