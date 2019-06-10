ФАС не одобрила концепцию развития 5G-сетей в России

Федеральная антимонопольная служба подготовила отзыв на проект развития 5G-связи в России. В концепции она нашла существенные недостатки и предложила другое решение.

Минкомсвязь хочет объединить сотовых операторов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций хочет объединить существующих сотовых операторов в единый консорциум – предполагается, что он получит от государства весь радиочастотный спектр 5G-сетей. Основное преимущество такого подхода – значительное снижение расходов: по прогнозам Минкомсвязи, затраты бизнеса на запуск 5G в городах-миллионниках к 2024 г. могут составить 54–55 млрд рублей, тогда как без консолидации – не менее 110 млрд рублей. Что плохого в этом подходе

ФАС отметила, что объединение мобильных операторов может привести к монополизации рынка. Это станет риском и для государства, и для бизнеса, и для граждан: единый консорциум станет монополистом и сможет завышать цены на допуск к сетям.

ФАС против объединения мобильных операторов

Может возникнуть и другая проблема: для развития 5G нужно будет использовать уже существующие 4G-сети, а те операторы, которые не войдут в консорциум, вероятно, не станут их предоставлять. Это может значительно замедлить развитие отрасли. Наконец, выбрав этот вариант, государство не сможет распределять частоты в диапазоне 3,5 ГГц через аукцион, а значит, не получит возможный доход.

Что предлагает ФАС

Антимонопольная служба предложила другое решение – не создавать единое юридическое лицо, а выделить необходимые частоты каждому оператору по отдельности. Однако мобильные операторы не поддержали такое решение. Представители «Ростелекома» отмечают дефицит подходящих радиочастот: «На всех операторов, даже при проведении всех мыслимых работ по расчистке диапазона, частот нет и не будет». А представитель «МегаФона» заявил: «Мы не согласны с заключением ФАС, поскольку предложенная модель совместного предприятия не подразумевает монополии отдельных операторов».

Перспективы 5G-связи в России

Вице-премьер Максим Акимов в середине апреля обратился к президенту России и попросил поручить ему расчистку частот для 5G-сетей. Протестировать технологию Минкомсвязь хочет в конце 2019 г. Но пока этот вопрос не решен, для начала необходимо выбрать подходящий частотный диапазон.

По мнению ФАС и российских мобильных операторов, оптимальное решение – полоса 3,4-3,8 ГГц. Многие страны уже используют именно эти частоты для развития 5G-технологий, а производители мобильных устройств создают подходящие для них гаджеты. Однако в этом диапазоне работает военная спутниковая связь, и министерство обороны рекомендовало повременить с его использованием. Подобные испытания уже проводились в 2018 г., но их прекратили, поскольку силовые ведомства не дали согласия на продолжение.

Минкомсвязь ставит в приоритет частоту 4,8 ГГц, но с ней тоже могут возникнуть проблемы. Если страны НАТО выставят свои ограничения на использование этой полосы, 5G-сети не будут работать на территории России на расстоянии до 300 км от границы. Кроме того, для этого диапазона придется производить специальные мобильные устройства.